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[VIDEO] Đà Nẵng mở rộng thí điểm thanh toán mã hóa tại 10 khu vực

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[VIDEO] Đà Nẵng mở rộng thí điểm thanh toán mã hóa tại 10 khu vực

Đà Nẵng cho Basal Pay mở rộng thanh toán bằng tài sản mã hóa tới 10 khu vực, gồm sân bay và phố cổ Hội An. Chương trình thử nghiệm kéo dài đến 26/8/2028.

Minh Quân - Hà Anh
#Đà Nẵng #Basal Pay #Thanh toán bằng tài sản mã hóa #Thí điểm thanh toán #Hội An

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