Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Cước tàu dầu Mỹ vượt 40 USD/thùng, đẩy giá nhiên liệu tăng
Cước vận chuyển dầu từ Vịnh Mexico sang Nhật Bản có thể lên 81 triệu USD, làm giảm sức cạnh tranh của dầu Mỹ và gây thêm áp lực lên giá nhiên liệu.
Cước vận chuyển dầu từ Vịnh Mexico sang Nhật Bản có thể lên 81 triệu USD, làm giảm sức cạnh tranh của dầu Mỹ và gây thêm áp lực lên giá nhiên liệu.
Cước vận chuyển dầu từ Vịnh Mexico sang Nhật Bản có thể lên 81 triệu USD, làm giảm sức cạnh tranh của dầu Mỹ và gây thêm áp lực lên giá nhiên liệu.
Tại cuộc họp ngày 19/10, NHNN yêu cầu giảm ít nhất 0,5% lãi tiền gửi từ 6 tháng và hạ 1,5–2% lãi vay sản xuất, đồng thời giữ nguyên chuẩn tín dụng.
Trong bốn tháng qua, 22 dự án nhà cho thuê được khởi công. Chính phủ thúc đẩy nguồn cung nhà vừa túi tiền tại TP.HCM, kiểm soát giá đất và siết đầu cơ.
Kiều hối về TPHCM đạt 2,8 tỷ USD trong quý III, tăng gần 40% so với quý trước. Tuy nhiên, tổng lượng kiều hối trong chín tháng vẫn giảm 14%.
Sở Xây dựng TP HCM đề xuất miễn giấy phép cho nhà dưới 7 tầng, sàn dưới 500 m² tại khu vực có quy hoạch được duyệt; dự thảo chưa có hiệu lực.
Từ tháng 1 đến cuối tháng 7/2026, đường dây bị Công an TPHCM triệt phá đã đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm salbutamol ra thị trường nhiều địa phương phía Nam.
Nửa đầu năm 2026, CBRE ghi nhận 78% chung cư mới tại Hà Nội thuộc phân khúc cao cấp, siêu sang; giá sơ cấp bình quân gần 95 triệu đồng mỗi mét vuông.
Kho bạc Nhà nước huy động 12.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm sau khi nhu cầu đạt 17.600 tỷ, với lãi suất 4,43%, cao nhất kể từ năm 2023.
Bộ Tài chính đề xuất nâng thuế đất bỏ hoang lên 0,2%; chuyên gia kiến nghị tiêu chí rõ, tránh tính nhầm đất trồng cỏ, nuôi bò và dự án vướng pháp lý.
Nghị định 386/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/12, miễn thuế khoản thu thuộc diện chính sách, gắn lương chuyên gia dữ liệu và tài năng trẻ với sản phẩm.
Khi chiếc xe tải đang xuống dốc, cabin bất ngờ gập về phía trước rồi trôi xuống đường. Tài xế kịp nhảy khỏi xe, người ngồi ghế phụ không thoát ra ngoài.
Tại cuộc họp ngày 19/10, NHNN yêu cầu giảm ít nhất 0,5% lãi tiền gửi từ 6 tháng và hạ 1,5–2% lãi vay sản xuất, đồng thời giữ nguyên chuẩn tín dụng.
Trong bốn tháng qua, 22 dự án nhà cho thuê được khởi công. Chính phủ thúc đẩy nguồn cung nhà vừa túi tiền tại TP.HCM, kiểm soát giá đất và siết đầu cơ.
Kiều hối về TPHCM đạt 2,8 tỷ USD trong quý III, tăng gần 40% so với quý trước. Tuy nhiên, tổng lượng kiều hối trong chín tháng vẫn giảm 14%.
Sở Xây dựng TP HCM đề xuất miễn giấy phép cho nhà dưới 7 tầng, sàn dưới 500 m² tại khu vực có quy hoạch được duyệt; dự thảo chưa có hiệu lực.
Từ tháng 1 đến cuối tháng 7/2026, đường dây bị Công an TPHCM triệt phá đã đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm salbutamol ra thị trường nhiều địa phương phía Nam.
Nửa đầu năm 2026, CBRE ghi nhận 78% chung cư mới tại Hà Nội thuộc phân khúc cao cấp, siêu sang; giá sơ cấp bình quân gần 95 triệu đồng mỗi mét vuông.
Kho bạc Nhà nước huy động 12.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm sau khi nhu cầu đạt 17.600 tỷ, với lãi suất 4,43%, cao nhất kể từ năm 2023.
Bộ Tài chính đề xuất nâng thuế đất bỏ hoang lên 0,2%; chuyên gia kiến nghị tiêu chí rõ, tránh tính nhầm đất trồng cỏ, nuôi bò và dự án vướng pháp lý.
Nghị định 386/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/12, miễn thuế khoản thu thuộc diện chính sách, gắn lương chuyên gia dữ liệu và tài năng trẻ với sản phẩm.
Theo dự báo của BSA, Việt Nam có thể vượt 30.000 siêu thị mini vào năm 2030; cửa hàng tạp hóa cũng số hóa để giữ khách khi bán lẻ hiện đại mở rộng.
Tháng 8, tại TP HCM, sức mua nhà yếu dù giá giảm và ưu đãi tăng; lãi vay 13-16% khiến người mua chần chừ, MBS dự báo tỷ lệ hấp thụ nửa cuối năm đạt 40-50%.
Tại TP.HCM, Mirae Asset Finance áp lãi suất vay tín chấp tối đa 75% mỗi năm; chi phí vay tăng khiến người dân dè dặt chi tiêu, sức mua chịu sức ép.
Nửa đầu năm, giao dịch nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM giảm 36%; ngân hàng, chủ đầu tư tung ưu đãi, nhưng lãi thả nổi 16-17% có thể gây áp lực trả nợ.
Tại Hà Nội, chợ Kim Liên đóng cửa để khắc phục yêu cầu phòng cháy; phường Kim Liên tìm chỗ bán cho tiểu thương, còn chợ mới dự kiến hoàn thành quý III/2027.
Từ tháng 5/2025, Cục Thuế phối hợp cơ quan xuất nhập cảnh; sau khi nộp thuế, dữ liệu gỡ tạm hoãn được truyền trong 3-5 phút, không phải thời gian xử lý hồ sơ.
Nghị định 320 yêu cầu 12 lĩnh vực tại Việt Nam liên kết tài khoản với VNeID trước cuối 2026, ngân hàng đến 30-6-2027.
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện đề án tái cấu trúc EVN trước khi chuyển về Bộ Công Thương, bảo đảm nguồn điện giai đoạn 2026-2030.
Trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần hơn 3,17 triệu tỷ đồng cho phát triển hạ tầng, dự kiến phát hành trái phiếu qua Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Sở Xây dựng TP HCM bắt buộc doanh nghiệp bất động sản khai báo dự án qua VNeID, vi phạm có thể bị phạt tới 400 triệu đồng.
Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam tăng trưởng 7,4% năm nay, cao nhất Đông Á và Thái Bình Dương, nhờ xuất khẩu công nghệ, vốn ngoại và đầu tư công.