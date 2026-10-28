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[VIDEO] Cước tàu dầu Mỹ vượt 40 USD/thùng, đẩy giá nhiên liệu tăng

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[VIDEO] Cước tàu dầu Mỹ vượt 40 USD/thùng, đẩy giá nhiên liệu tăng

Cước vận chuyển dầu từ Vịnh Mexico sang Nhật Bản có thể lên 81 triệu USD, làm giảm sức cạnh tranh của dầu Mỹ và gây thêm áp lực lên giá nhiên liệu.

Minh Quân - Hà Anh
#Cước vận tải dầu #Dầu Mỹ #Vịnh Mexico #Thị trường dầu mỏ #Giá nhiên liệu

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