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[VIDEO] Canada chao đảo trước thuế quan Mỹ, tìm lối thoát đa dạng hóa kinh tế

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[VIDEO] Canada chao đảo trước thuế quan Mỹ, tìm lối thoát đa dạng hóa kinh tế

Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada, thép và ôtô gặp khó khăn. Canada đẩy mạnh xuất khẩu châu Âu để giảm phụ thuộc Mỹ.

Minh Quân - Hà Anh
#Thuế quan Mỹ #Kinh tế Canada #Xuất khẩu sang châu Âu #Chính sách thương mại #Đa dạng hóa kinh tế

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