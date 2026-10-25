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[VIDEO] Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu

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[VIDEO] Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu

Bộ Công Thương đề xuất cho phép doanh nghiệp tự định giá xăng dầu, báo trước 30 phút và đề xuất dừng Quỹ bình ổn từ 1-1-2027.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá xăng dầu #Bộ Công Thương #Chính sách giá #Quỹ bình ổn #Doanh nghiệp

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