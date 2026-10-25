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[VIDEO] Bất động sản Hà Nội hút gần 400 triệu USD vốn ngoại

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[VIDEO] Bất động sản Hà Nội hút gần 400 triệu USD vốn ngoại

Trong 9 tháng năm 2026, bất động sản Hà Nội thu hút gần 400 triệu USD FDI, đứng thứ hai cả nước, tổng vốn ngoại vượt 4 tỷ USD.

Minh Quân - Hà Anh
#Bất động sản Hà Nội #Vốn FDI #Vốn ngoại #Thị trường bất động sản #Hà Nội

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