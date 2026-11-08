Ứng dụng văn phòng miễn phí OVOffice tích hợp AI cho người Việt

OVOffice mang tới làn gió mới cho bộ công cụ làm việc hiện đại, nhanh hơn, thông minh hơn và tối ưu cho thói quen người dùng Việt.

Dự án công nghệ OVOffice vừa chính thức giới thiệu hệ sinh thái phần mềm văn phòng chuyên dụng OVOffice (ovoffice.vn) dành cho thị trường Việt Nam, được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho người dùng cá nhân.

Khác biệt với các xu hướng chạy theo ứng dụng web gọn nhẹ nhưng hạn chế tính năng, OVOffice kiên trì theo đuổi định hướng "desktop-first" - khai thác tối đa sức mạnh phần cứng máy tính để mang tới hiệu năng xử lý cực nhanh, độ ổn định cao và trải nghiệm làm việc khép kín, mượt mà.

OVOffice chính thức ra mắt bộ công cụ office miễn phí cho người dùng cá nhân.

Bộ giải pháp mở ra hệ sinh thái toàn diện với bộ ba nền tảng: VietDoc (soạn thảo văn bản), VietCel (bảng tính & phân tích dữ liệu) và VietPresent (thiết kế thuyết trình).

Đặc biệt, OVOffice nhúng trực tiếp công nghệ MCP (Model Context Protocol) vào sâu trong nhân ứng dụng, tạo nên sự kết nối ngữ cảnh thông minh với các tác nhân AI (AI Agent) và biến mọi thao tác văn phòng truyền thống thành trải nghiệm tương tác đột phá.

Hệ sinh thái định hình lại trải nghiệm làm việc số

Thay vì phụ thuộc vào các công cụ rời rạc hay trả chi phí bản quyền đắt đỏ, người dùng Việt giờ đây có thể nâng tầm hiệu suất làm việc trọn vẹn trong một giải pháp đồng bộ:

VietDoc (Soạn thảo văn bản): Giao diện mượt và hiện đại, hỗ trợ tương thích với các định dạng phổ biến (.docx, .doc). Ứng dụng được tối ưu hóa chuyên sâu cho xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, hỗ trợ dàn trang, trình bày bảng biểu phức tạp và hiển thị phông chữ chuẩn xác mà không gặp lỗi hiển thị.

VietCel (Bảng tính thông minh): Sở hữu engine tính toán được tối ưu riêng cho kiến trúc desktop, cho phép xử lý các tập dữ liệu lớn hàng trăm nghìn dòng với tốc độ cao. VietCel tích hợp thư viện hàm phong phú, hỗ trợ công cụ trực quan hóa số liệu và biểu đồ chuyên nghiệp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu phân tích tài chính - kế toán khắt khe.

VietPresent (Thuyết trình ấn tượng): Giải pháp thiết kế slide tinh gọn và linh hoạt với thao tác kéo-thả trực quan, tích hợp kho hiệu ứng đồ họa chuyển cảnh bắt mắt, giúp người dùng dễ dàng tạo nên những bài trình bày sinh động và truyền cảm hứng.

OVOffice được tối ưu cho thị trường Việt Nam với bộ cài gọn nhẹ. Đặc biệt, nhờ được tích hợp hoàn chỉnh toàn bộ các nhóm phím tắt quen thuộc, người dùng sẽ không gặp bất kì trở ngại nào trong việc chuyển đổi từ các phần mềm quen thuộc sang OVOffice.

Giao diện của VietDoc, VietCel và VietPresent của OVOffice.

Trong bối cảnh chi phí phần mềm và nhu cầu ứng dụng AI trong công việc ngày càng tăng, OVOffice hướng tới việc cung cấp một nền tảng làm việc hiện đại, dễ tiếp cận cho người dùng Việt Nam.

Sức mạnh AI thông qua giao thức MCP

Bản nâng cấp công nghệ mang tính bước ngoặt của OVOffice chính là sự tích hợp sâu sắc giao thức MCP (Model Context Protocol) , giúp ứng dụng kết nối linh hoạt với các mô hình AI và nguồn dữ liệu bên ngoài.

AI hỗ trợ đắc lực được tích hợp trong công cụ.

Thay vì hoạt động như một chatbot độc lập thông thường, MCP được nhúng trực tiếp vào từng tác vụ cốt lõi: thấu hiểu ngữ cảnh để tóm tắt văn bản chuyên sâu, phân tích và đưa ra nhận xét tự động trên bảng tính VietCel, cũng như gợi ý cấu trúc slide và tối ưu hóa nội dung trình bày trong VietPresent chỉ qua vài câu lệnh tự nhiên.

Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt sử dụng bất kỳ mô hình AI nào (như Claude, Codex...) để tùy biến nội dung mà vẫn duy trì tính đồng nhất và phong cách chuyên nghiệp của toàn bộ tài liệu.

Đội ngũ OVOffice đã xây dựng và tối ưu các lớp ngữ cảnh cho từng tác vụ, giúp người dùng có thể khai thác AI thông qua những câu lệnh ngắn và tự nhiên nhưng vẫn nhận được kết quả phù hợp với nội dung đang xử lý.

Đặc biệt, hệ sinh thái Plugin mở của OVOffice tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng kết nối và đồng bộ kho dữ liệu nội bộ sẵn có vào một nền tảng quản trị duy nhất. Việc tạo lập tài liệu tự động từ nguồn dữ liệu riêng giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thao tác thủ công và nâng cao hiệu suất vận hành.