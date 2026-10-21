Tàu cá gặp nạn trên biển, 4 ngư dân bơi vào bờ an toàn

Đang di chuyển vào đất liền, tàu cá Quảng Trị bất ngờ bị mắc cạn rồi chìm xuống biển, may mắn 4 ngư dân đã bơi vào bờ an toàn.

Ngày 21/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngư dân địa phương hỗ trợ đưa một tàu cá bị chìm gần cửa Roòn vào bờ.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 21/10, tàu cá số hiệu QB-38557-TS do ông Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1977) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên, đang di chuyển vào cửa Roòn thì bị mắc cạn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ, ứng cứu phương tiện bị nạn vào bờ.

Ngay sau đó, nước tràn vào khiến tàu bị chìm tại vị trí cách cửa Roòn khoảng 200m về phía Đông Nam. Cả 4 thuyền viên tự bơi vào bờ an toàn. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn cử 5 cán bộ của Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn phối hợp với ngư dân địa phương hỗ trợ, ứng cứu phương tiện bị nạn.

Sau nhiều giờ nỗ lực cứu hộ, đến 8h5 cùng ngày, lực lượng chức năng đã kéo được tàu bị chìm vào bờ.