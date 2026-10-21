Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tàu cá gặp nạn trên biển, 4 ngư dân bơi vào bờ an toàn

Đang di chuyển vào đất liền, tàu cá Quảng Trị bất ngờ bị mắc cạn rồi chìm xuống biển, may mắn 4 ngư dân đã bơi vào bờ an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 21/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngư dân địa phương hỗ trợ đưa một tàu cá bị chìm gần cửa Roòn vào bờ.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 21/10, tàu cá số hiệu QB-38557-TS do ông Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1977) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên, đang di chuyển vào cửa Roòn thì bị mắc cạn.

f565025ff37873262a69.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ, ứng cứu phương tiện bị nạn vào bờ.

Ngay sau đó, nước tràn vào khiến tàu bị chìm tại vị trí cách cửa Roòn khoảng 200m về phía Đông Nam. Cả 4 thuyền viên tự bơi vào bờ an toàn. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn cử 5 cán bộ của Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn phối hợp với ngư dân địa phương hỗ trợ, ứng cứu phương tiện bị nạn.

Sau nhiều giờ nỗ lực cứu hộ, đến 8h5 cùng ngày, lực lượng chức năng đã kéo được tàu bị chìm vào bờ.

Xem thêm video Bộ đội Biên phòng ứng cứu ngư dân bị thương nặng trên biển. Thực hiện: ANH QUÂN
#Ngư dân #tàu cá #Quảng Trị #biên phòng #gặp nạn

Bài liên quan

Xã hội

Ứng cứu kịp thời 5 ngư dân trôi dạt trên vùng biển Quảng Trị

Tàu cá bất ngờ bốc cháy rồi bị chìm, 5 ngư dân ôm phao trôi dạt trên biển, may mắn được tàu bạn phát hiện, cứu sống.

Ngày 15/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, thăm khám cho 5 ngư dân tỉnh Nghệ An gặp nạn trên biển.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 14/10, tàu cá NA-90203-TS do ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1995, trú xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang khai thác hải sản cách cửa Nhật Lệ khoảng 35 hải lý về phía Đông Nam. Thời điểm này, tàu xảy ra sự cố chập điện gây ra đám cháy khiến tàu bị chìm.

Xem chi tiết

Xã hội

Chìm thuyền đánh cá trên phá Tam Giang, 1 người tử vong thương tâm

Đang di chuyển trên phá Tam Giang (TP Huế), hai thuyền đánh cá bất ngờ xảy ra va chạm với nhau, khiến 1 người rơi xuống nước tử vong.

Ngày 14/10, thông tin từ UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ngư dân ở địa phương bị mất tích sau vụ va chạm thuyền đánh cá trên đầm phá Tam Giang.

Thông tin ban đầu, vào tối 13/10, ông Nguyễn N. L (SN 1979) cùng vợ là bà Đặng T. B (trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, TP Huế) sử dụng phương tiện thuyền gắn máy cole để đánh bắt cá trên vùng đầm phá Tam Giang.

Xem chi tiết

Xã hội

Cứu sống ngư dân trôi dạt gần 2 ngày trên biển

Sau gần 2 ngày trôi dạt trên biển, một ngư dân Hà Tĩnh may mắn được tàu cá Quảng Trị phát hiện, cứu sống.

Ngày 15/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Lý Hòa vừa tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe và bàn giao một ngư dân gặp nạn trên biển cho gia đình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 13/10, ông Nguyễn Tiến Châu (SN: 1970, trú ở thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) từ tàu cá HT-30421-TS xuống thuyền thúng câu mực thì bị sóng đánh trôi dạt, mất tích.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới