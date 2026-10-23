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Xã hội

Cứu sống 4 thuyền viên gặp nạn gần giàn khoan Sư Tử Trắng trên Biển Đông

Cả 4 thuyền viên đều may mắn được cứu sống an toàn và dự kiến trưa nay sẽ cập cảng Trần Đề, thành phố Cần Thơ.

Phương Nam

Sáng 23/10, ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, 4 thuyền viên của tàu cá BTh- 80712 TS gặp nạn trên biển vào ngày 21/10 đã được cứu sống.

Như đã đưa, chiều 21/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng nhận thông tin tàu cá BTh- 80712 TS ( do ông Nguyễn Văn Hai, 44 tuổi, trú phường Mũi Né làm thuyền trưởng) có công suất 56CV, dài 12,3m bị chìm tại vị trí cách Nam Đông Nam vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý, cách giàn khoan Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 4 thuyền viên.

Qua trao đổi với chủ tàu thì con tàu trên xuất bến vào 2 giờ sáng ngày 19/10 đến nay và những người trên tàu chưa liên lạc về nhà.

Đến 20 giờ ngày 21/10, Đài thông tin duyên hải Hồ Chí Minh (HCMR) có thông báo gửi đến các đơn vị cho biết: Tàu Hải Dương 79 đang làm nhiệm vụ tại khu vực giàn khoan Sư Tử Trắng báo cáo phát hiện tàu cá BTh 80712 TS bị nạn, chìm lấp lửng tại vị trí trên. Phần mũi tàu đang nổi trên mặt nước, không phát hiện người xung quanh.

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Tàu cá BTh 80712 TS chìm lấp lửng, phần mũi tàu đang nổi trên mặt nước

Vị trí phát hiện tàu chìm cách mũi Vũng Tàu khoảng 77 hải lý về phía Đông; cách giàn Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý về phía Đông Bắc.

Đến 9 giờ sáng 22-10, khu vực nơi tàu cá gặp nạn có gió đông bắc, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m, gây khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường và tìm kiếm người mất tích.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố, đề nghị chủ động quan sát, hỗ trợ tìm kiếm và tham gia cứu nạn khi có điều kiện. Nhiều tàu cứu nạn cũng được điều động đến hiện trường tìm kiếm nhưng bất thành.

Đến tối 22/10, gia đình chủ tàu cá ở Mũi Né nhận được điện thoại của ông Nguyễn Hải Đăng (ngụ Cần Thơ), thuyền trưởng tàu cá CT-00787 TS cho biết vào lúc 1h20 ngày 21/10, tàu cá CT-00787 TS đi qua khu vực này phát hiện và đã cứu sống toàn bộ 4 thuyền viên đưa lên tàu. Hiện sức khỏe 4 thuyền viên đều ổn định và dự kiến 11h30 hôm nay 23/10, tàu VT-00787TS sẽ cập cảng Trần Đề, Cần Thơ.

#tàu chìm #bốn thuyền viên được cứu #Sư Tử Trắng #giàn khoan Sư Tử Trắng

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