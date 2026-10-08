Tử vi 12 cung hoàng đạo 9/10/2026: Nhân Mã rộng đường tài lộc

Tử vi 12 cung hoàng đạo 4/10/2026: Kim Ngưu linh hoạt, Cự Giải khởi sắc
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 4/10/2026, Cự Giải có nhiều cơ hội mới, trong khi nhiều cung được khuyên giữ bình tĩnh, chú trọng tình cảm, tài chính.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 3/10/2026: Cự Giải tình cảm khởi sắc
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 3/10/2026, Cự Giải nổi bật với trực giác mạnh và cơ hội nhìn lại bản thân, nhiều cung cần cân bằng tình cảm, công việc, tài chính.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 2/10/2026: Cự Giải lo gia đình, Thiên Bình vận tốt
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 2/10/2026, Thiên Bình lợi thế trong công việc, Cự Giải hướng nhiều hơn về gia đình, các cung khác cần cân bằng cảm xúc và lý trí.
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