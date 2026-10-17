Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo 18/10/2026: Thiên Bình tỏa sáng, Song Tử đón tin vui

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 18/10/2026: Thiên Bình tỏa sáng, Song Tử đón tin vui

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 18/10/2026, Thiên Bình có cơ hội tỏa sáng trong các mối quan hệ, còn Song Tử dễ đón tin vui.

Thiên Đăng (Tổng Hợp)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng, muốn chủ động giải quyết những việc còn dang dở. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt giữa sự tự tin và nóng vội. Về tình cảm, người độc thân có thể gây ấn tượng nhờ sự thẳng thắn và nhiệt tình. Người đang yêu nên tránh phản ứng gay gắt khi đối phương không đồng tình với quan điểm của mình. Tài chính thì nên ưu tiên những khoản chi thiết yếu.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng, muốn chủ động giải quyết những việc còn dang dở. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt giữa sự tự tin và nóng vội. Về tình cảm, người độc thân có thể gây ấn tượng nhờ sự thẳng thắn và nhiệt tình. Người đang yêu nên tránh phản ứng gay gắt khi đối phương không đồng tình với quan điểm của mình. Tài chính thì nên ưu tiên những khoản chi thiết yếu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên hướng đến sự ổn định và tránh để những chuyện không đáng ảnh hưởng đến tâm trạng. Một cuộc trò chuyện chân thành có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về người bên cạnh. Các cặp đôi nên thẳng thắn nói về những điều khiến mình chưa hài lòng. Người độc thân không cần vội vàng bắt đầu mối quan hệ mới khi chưa thực sự tin tưởng đối phương. Bạn cũng nên cân nhắc trước khi mua món đồ có giá trị lớn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên hướng đến sự ổn định và tránh để những chuyện không đáng ảnh hưởng đến tâm trạng. Một cuộc trò chuyện chân thành có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về người bên cạnh. Các cặp đôi nên thẳng thắn nói về những điều khiến mình chưa hài lòng. Người độc thân không cần vội vàng bắt đầu mối quan hệ mới khi chưa thực sự tin tưởng đối phương. Bạn cũng nên cân nhắc trước khi mua món đồ có giá trị lớn.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay có thể tìm thấy cảm hứng từ những cuộc trò chuyện, hoạt động sáng tạo hoặc một ý tưởng mới. Điều quan trọng là biến suy nghĩ thành hành động cụ thể. Người độc thân có thể mở rộng cơ hội làm quen thông qua bạn bè hoặc các hoạt động xã hội. Người đang yêu nên dành thời gian trò chuyện, chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong ngày. Bạn cũng cần tỉnh táo trước lời mời mua sắm, giải trí hoặc những khoản chi phát sinh trong các cuộc gặp gỡ.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay có thể tìm thấy cảm hứng từ những cuộc trò chuyện, hoạt động sáng tạo hoặc một ý tưởng mới. Điều quan trọng là biến suy nghĩ thành hành động cụ thể. Người độc thân có thể mở rộng cơ hội làm quen thông qua bạn bè hoặc các hoạt động xã hội. Người đang yêu nên dành thời gian trò chuyện, chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong ngày. Bạn cũng cần tỉnh táo trước lời mời mua sắm, giải trí hoặc những khoản chi phát sinh trong các cuộc gặp gỡ.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay nên dành sự quan tâm cho gia đình, cảm xúc cá nhân và cách cân bằng giữa nhu cầu của bản thân với mong muốn của người khác. Về tình cảm, sự quan tâm chân thành sẽ giúp mối quan hệ thêm gần gũi. Bạn cũng nên cân nhắc ngân sách dành cho gia đình, ăn uống và giải trí. Những niềm vui giản dị không nhất thiết phải đi kèm với khoản chi lớn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay nên dành sự quan tâm cho gia đình, cảm xúc cá nhân và cách cân bằng giữa nhu cầu của bản thân với mong muốn của người khác. Về tình cảm, sự quan tâm chân thành sẽ giúp mối quan hệ thêm gần gũi. Bạn cũng nên cân nhắc ngân sách dành cho gia đình, ăn uống và giải trí. Những niềm vui giản dị không nhất thiết phải đi kèm với khoản chi lớn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay có thể muốn thể hiện năng lực và tạo dấu ấn cá nhân. Dù vậy, sự lắng nghe và thái độ khiêm tốn sẽ giúp bạn xây dựng thiện cảm bền vững hơn. Người độc thân có thể thu hút sự chú ý nhờ sự tự tin. Các cặp đôi nên cởi mở về cảm xúc, tránh biến một cuộc tranh luận nhỏ thành cuộc cạnh tranh hơn thua. Về tài chính, hạn chế những khoản chi nhằm gây ấn tượng với người khác.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay có thể muốn thể hiện năng lực và tạo dấu ấn cá nhân. Dù vậy, sự lắng nghe và thái độ khiêm tốn sẽ giúp bạn xây dựng thiện cảm bền vững hơn. Người độc thân có thể thu hút sự chú ý nhờ sự tự tin. Các cặp đôi nên cởi mở về cảm xúc, tránh biến một cuộc tranh luận nhỏ thành cuộc cạnh tranh hơn thua. Về tài chính, hạn chế những khoản chi nhằm gây ấn tượng với người khác.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nên giảm bớt áp lực tự đặt lên bản thân. Đây là ngày dành cho nghỉ ngơi, sắp xếp không gian sống và nhìn lại cảm xúc có thể giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho tuần mới. Về tình cảm, đừng phân tích quá nhiều những lời nói hoặc hành động nhỏ của đối phương. Về tài chính, nên rà soát các khoản chi và tránh mua sắm theo cảm hứng. Nếu đang có mục tiêu tiết kiệm, hãy duy trì kế hoạch đã đề ra.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nên giảm bớt áp lực tự đặt lên bản thân. Đây là ngày dành cho nghỉ ngơi, sắp xếp không gian sống và nhìn lại cảm xúc có thể giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho tuần mới. Về tình cảm, đừng phân tích quá nhiều những lời nói hoặc hành động nhỏ của đối phương. Về tài chính, nên rà soát các khoản chi và tránh mua sắm theo cảm hứng. Nếu đang có mục tiêu tiết kiệm, hãy duy trì kế hoạch đã đề ra.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay có thể trở thành tâm điểm trong các cuộc gặp gỡ nhờ sự duyên dáng và khả năng giao tiếp. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến sự cân bằng giữa việc kết nối với mọi người và bảo vệ thời gian cá nhân. Người độc thân có thể có cơ hội gặp gỡ người thú vị qua bạn bè hoặc hoạt động cộng đồng. Người đang yêu nên dành thời gian cho nhau và tránh để những chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến mối quan hệ. Bạn cũng hãy chú ý những khoản chi chung với bạn bè hoặc người thân.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay có thể trở thành tâm điểm trong các cuộc gặp gỡ nhờ sự duyên dáng và khả năng giao tiếp. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến sự cân bằng giữa việc kết nối với mọi người và bảo vệ thời gian cá nhân. Người độc thân có thể có cơ hội gặp gỡ người thú vị qua bạn bè hoặc hoạt động cộng đồng. Người đang yêu nên dành thời gian cho nhau và tránh để những chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến mối quan hệ. Bạn cũng hãy chú ý những khoản chi chung với bạn bè hoặc người thân.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay nên chú ý đến cách giao tiếp và những suy nghĩ đang lặp lại trong đầu. Đây có thể là dịp phù hợp để nhìn nhận một vấn đề cũ theo hướng thực tế hơn. Trong tình cảm, chuyện cũ hoặc cảm xúc chưa được giải quyết có thể khiến bạn suy nghĩ nhiều. Nếu muốn hàn gắn một mối quan hệ, hãy xác định rõ mong muốn của mình và tôn trọng lựa chọn của đối phương. Bạn không nên vội vàng tin vào những lời hứa lợi nhuận hấp dẫn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay nên chú ý đến cách giao tiếp và những suy nghĩ đang lặp lại trong đầu. Đây có thể là dịp phù hợp để nhìn nhận một vấn đề cũ theo hướng thực tế hơn. Trong tình cảm, chuyện cũ hoặc cảm xúc chưa được giải quyết có thể khiến bạn suy nghĩ nhiều. Nếu muốn hàn gắn một mối quan hệ, hãy xác định rõ mong muốn của mình và tôn trọng lựa chọn của đối phương. Bạn không nên vội vàng tin vào những lời hứa lợi nhuận hấp dẫn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay có thể muốn thay đổi không khí, gặp gỡ bạn bè hoặc tìm kiếm trải nghiệm mới. Tuy nhiên, bạn vẫn cần giữ sự tập trung để không bỏ quên những mục tiêu quan trọng. Những hoạt động vui vẻ có thể giúp các cặp đôi làm mới mối quan hệ. Người độc thân nên chủ động giao tiếp nhưng đừng vội đánh giá một người chỉ qua ấn tượng ban đầu. Chi phí đi chơi, ăn uống và mua sắm có thể tăng nếu bạn không lên kế hoạch.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay có thể muốn thay đổi không khí, gặp gỡ bạn bè hoặc tìm kiếm trải nghiệm mới. Tuy nhiên, bạn vẫn cần giữ sự tập trung để không bỏ quên những mục tiêu quan trọng. Những hoạt động vui vẻ có thể giúp các cặp đôi làm mới mối quan hệ. Người độc thân nên chủ động giao tiếp nhưng đừng vội đánh giá một người chỉ qua ấn tượng ban đầu. Chi phí đi chơi, ăn uống và mua sắm có thể tăng nếu bạn không lên kế hoạch.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết nên kiên nhẫn trước những vấn đề chưa thể thay đổi ngay. Thay vì cố kiểm soát mọi thứ, hãy tập trung vào những việc nằm trong khả năng của mình. Áp lực công việc có thể khiến bạn ít dành thời gian cho người thân. Một lời hỏi thăm hoặc cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp đối phương cảm nhận được sự quan tâm. Về tài chính, đây là lúc nên duy trì nguyên tắc chi tiêu và tránh quyết định lớn khi chưa có đủ thông tin.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết nên kiên nhẫn trước những vấn đề chưa thể thay đổi ngay. Thay vì cố kiểm soát mọi thứ, hãy tập trung vào những việc nằm trong khả năng của mình. Áp lực công việc có thể khiến bạn ít dành thời gian cho người thân. Một lời hỏi thăm hoặc cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp đối phương cảm nhận được sự quan tâm. Về tài chính, đây là lúc nên duy trì nguyên tắc chi tiêu và tránh quyết định lớn khi chưa có đủ thông tin.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có thể tìm thấy cảm hứng từ những ý tưởng khác biệt hoặc sự hỗ trợ của bạn bè. Tuy nhiên, bạn cần cởi mở với những góc nhìn trái chiều để tránh tự giới hạn bản thân. Những khác biệt trong quan điểm có thể khiến các cặp đôi cần thêm thời gian để thấu hiểu nhau. Người độc thân nên mở rộng giao tiếp nhưng không cần ép mình bước vào mối quan hệ khi chưa sẵn sàng. Bạn nên tránh chi tiền cho những sở thích mới chỉ vì cảm thấy hào hứng nhất thời.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có thể tìm thấy cảm hứng từ những ý tưởng khác biệt hoặc sự hỗ trợ của bạn bè. Tuy nhiên, bạn cần cởi mở với những góc nhìn trái chiều để tránh tự giới hạn bản thân. Những khác biệt trong quan điểm có thể khiến các cặp đôi cần thêm thời gian để thấu hiểu nhau. Người độc thân nên mở rộng giao tiếp nhưng không cần ép mình bước vào mối quan hệ khi chưa sẵn sàng. Bạn nên tránh chi tiền cho những sở thích mới chỉ vì cảm thấy hào hứng nhất thời.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Với Song Ngư, hôm nay là ngày bạn nên kết hợp trực giác với những đánh giá thực tế. Việc xác định rõ ưu tiên sẽ giúp bạn tránh bị cuốn theo mong muốn của người khác mà quên mất mục tiêu của mình. Về tình cảm, sự đồng cảm giúp bạn dễ chia sẻ với người khác, nhưng cần phân biệt giữa hỗ trợ và gánh vác mọi vấn đề thay họ. Hãy kiểm tra các khoản chi nhỏ và tránh quyết định dựa trên lời hứa chưa được xác minh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Với Song Ngư, hôm nay là ngày bạn nên kết hợp trực giác với những đánh giá thực tế. Việc xác định rõ ưu tiên sẽ giúp bạn tránh bị cuốn theo mong muốn của người khác mà quên mất mục tiêu của mình. Về tình cảm, sự đồng cảm giúp bạn dễ chia sẻ với người khác, nhưng cần phân biệt giữa hỗ trợ và gánh vác mọi vấn đề thay họ. Hãy kiểm tra các khoản chi nhỏ và tránh quyết định dựa trên lời hứa chưa được xác minh.
Xem video: 3 con giáp được dự báo vận trình hanh thông
Thiên Đăng (Tổng Hợp)
#Tử vi #12 cung hoàng đạo #Thiên Bình #Song Tử #cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Hoa sữa bung nở khắp phố phường Hà Nội

Hoa sữa bung nở khắp phố phường Hà Nội

\Những ngày này, hoa sữa đang vào mùa nở rộ, tỏa hương khắp phố phường Hà Nội. Tuy nhiên, tại những khu vực cây trồng dày đặc, mùi hương nồng cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.