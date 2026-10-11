Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 12/10/2026: Bọ Cạp bật sáng, Thiên Bình đón vận

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 12/10/2026, Bọ Cạp nổi bật với trực giác mạnh và khả năng nắm bắt cơ hội, Thiên Bình thuận lợi trong giao tiếp, công việc.

Thiên Đăng (Tổng hợp)
1-bachduong.jpg
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có động lực mạnh để hoàn thành những việc còn dang dở. Bạn không muốn chậm trễ và dễ chủ động nhận thêm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nên tránh làm việc quá nhanh rồi bỏ sót chi tiết. Tình hình tài chính khá ổn. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm bất ngờ. Người đang yêu nên dành thời gian trò chuyện với đối phương, thay vì chỉ tập trung vào công việc. Điểm nổi bật: Quyết đoán, chủ động.
2-kimnguu.jpg
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có xu hướng làm việc chắc chắn và thực tế. Đây là ngày thích hợp để xử lý giấy tờ, kế hoạch hoặc những nhiệm vụ cần sự kiên nhẫn. Về tài chính, bạn có khả năng nhìn rõ hơn những khoản chi không cần thiết. Chuyện tình cảm có chiều hướng ổn định. Những cuộc trò chuyện chân thành giúp hai người hiểu nhau hơn. Người độc thân có thể chú ý đến một người có cùng quan điểm sống. Điểm nổi bật: Ổn định và thực tế.
3-songtu.jpg
Song Tử (21/5 - 20/6): Khả năng giao tiếp là lợi thế lớn của Song Tử. Bạn dễ trình bày ý tưởng và thuyết phục người khác. Một cuộc trao đổi quan trọng có thể mở ra hướng đi mới. Về tài chính, không nên mua sắm theo cảm hứng. Hãy kiểm tra kỹ giá trị thực tế trước khi chi tiền. Về tình cảm: Song Tử có thể nói ra những điều trước đây còn giữ trong lòng. Người độc thân có thể tạo ấn tượng tốt qua một cuộc trò chuyện. Điểm nổi bật: Giao tiếp khéo léo.
4-cugiai.jpg
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay có thể cảm nhận rõ hơn điều mình thực sự muốn. Nếu đang đứng trước lựa chọn quan trọng, hãy tin vào kinh nghiệm của bản thân nhưng vẫn cần kiểm tra thông tin. Hạn chế mua những món đồ chỉ vì cảm xúc nhất thời. Chuyện tình cảm được chú ý mạnh. Các cặp đôi có thể nói về kế hoạch lâu dài. Người độc thân có xu hướng nhìn lại những mối quan hệ cũ để hiểu rõ nhu cầu hiện tại. Điểm nổi bật: Sống tình cảm và sâu sắc.
5-sutu.jpg
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay có tham vọng và muốn chứng minh năng lực, nhưng cũng cần tránh quá tự tin. Về tài chính, có dấu hiệu tích cực nếu bạn biết kiểm soát chi tiêu. Về tình cảm, sức hút cá nhân tăng. Người độc thân dễ được chú ý khi tham gia các hoạt động xã hội. Người đang yêu nên tạo thêm những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Điểm nổi bật: Tự tin, nổi bật.
6-xunu.jpg
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có thể phát huy tốt khả năng phân tích. Những việc cần kiểm tra, chỉnh sửa hoặc sắp xếp lại sẽ được xử lý hiệu quả. Bạn có xu hướng thận trọng hơn khi sử dụng tiền. Đây là điểm mạnh trong ngày, nhất là khi đứng trước một khoản chi lớn. Tình yêu tiến triển theo hướng nhẹ nhàng. Không cần những hành động quá lớn, một sự quan tâm nhỏ cũng đủ khiến đối phương cảm thấy được trân trọng. Điểm nổi bật: Cẩn trọng, tinh tế.
7-thienbinh.jpg
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay có cơ hội tạo thiện cảm với đồng nghiệp hoặc đối tác. Khả năng giữ cân bằng giữa nhiều ý kiến giúp bạn giải quyết một vấn đề khó. Về tài chính, bạn bắt đầu nhìn rõ hơn cách sử dụng tiền. Về tình cảm, không khí tình cảm khá ấm áp. Người đang yêu dễ tìm lại cảm giác gần gũi. Người độc thân có thể gặp một người khiến bạn chú ý qua công việc hoặc giao tiếp xã hội. Điểm nổi bật: Khả năng kết nối.
8-bobcap.jpg
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay rất nhạy bén, quan sát tốt và dễ nhận ra điều người khác chưa nhìn thấy. Trực giác tài chính khá tốt nhưng không nên biến trực giác thành quyết định vội vàng. Hãy kiểm tra thông tin trước khi xuống tiền. Về tình cảm, cảm xúc trở nên mạnh mẽ. Người đang yêu có thể muốn nói rõ những điều lâu nay chưa chia sẻ. Người độc thân dễ bị thu hút bởi một mối quan hệ có chiều sâu. Điểm nổi bật: Trực giác mạnh, dễ bứt phá.
9-nhanma.jpg
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay có thể có nhiều năng lượng nhưng cần tránh ôm đồm. Một kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Tài chính có tín hiệu tích cực nếu bạn tập trung vào mục tiêu dài hạn. Không nên chạy theo những cơ hội kiếm tiền quá nhanh. Về tình cảm, bạn có thể nhận ra một thói quen cũ đang ảnh hưởng đến chuyện tình cảm. Đây là thời điểm thích hợp để thay đổi cách giao tiếp. Điểm nổi bật: Hướng đến mục tiêu dài hạn.
10-maket.jpg
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có thể làm việc nghiêm túc và có khả năng hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, đừng tự tạo áp lực phải kiểm soát mọi thứ. Đây là ngày phù hợp để sắp xếp lại ngân sách, kiểm tra các khoản thanh toán và xây dựng kế hoạch tiết kiệm. Những cuộc trò chuyện chân thành có thể giúp mối quan hệ trở nên gần gũi hơn. Người độc thân nên cho bản thân thêm thời gian để hiểu cảm xúc. Điểm nổi bật: Kỷ luật và chắc chắn.
11-baobinh.jpg
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có thể nảy ra một ý tưởng khác biệt. Đừng vội bỏ qua nó chỉ vì người khác chưa nhìn thấy tiềm năng. Tài chính tương đối ổn nhưng nên tránh các khoản chi bất ngờ. Hãy ưu tiên những mục tiêu tài chính rõ ràng. Bạn có xu hướng muốn hiểu sâu hơn cảm xúc của bản thân. Người đang yêu nên chia sẻ nhiều hơn thay vì im lặng. Điểm nổi bật: Ý tưởng mới và tư duy độc lập.
12-songngu.jpg
Song Ngư (19/2 - 20/3): Với Song Ngư, hôm nay là ngày làm việc tốt nhất khi có không gian yên tĩnh. Trực giác giúp bạn nhận ra một vấn đề mà những người khác có thể bỏ qua. Tài chính nên tập trung vào sự ổn định. Một kế hoạch tiết kiệm đều đặn sẽ tốt hơn việc tìm kiếm lợi nhuận nhanh. Đây là một ngày khá đẹp cho tình yêu. Những cử chỉ đơn giản có thể khiến mối quan hệ trở nên ấm áp hơn. Người độc thân có cơ hội gặp người mang lại cảm giác an toàn. Điểm nổi bật: Nhạy cảm và giàu trực giác.
Xem video: 3 con giáp được dự đoán vận trình hanh thông
#Tử vi #12 cung hoàng đạo #Bọ Cạp #Thiên Bình #cung hoàng đạo

Bài liên quan

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 6/10/2026: Sư Tử tự tin, Bọ Cạp thận trọng tiền bạc

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 6/10/2026, Sư Tử nổi bật với năng lượng tự tin và sáng tạo, Kim Ngưu, Bọ Cạp cần thận trọng hơn trong chuyện tình cảm và tiền bạc.

1-bachduong.jpg
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có một ngày nhiều động lực. Công việc có thể xuất hiện nhiệm vụ mới hoặc một vấn đề cần bạn đứng ra xử lý. Tài chính tương đối ổn. Tuy nhiên, chưa phải lúc thích hợp để mua sắm theo cảm hứng. Trong tình cảm, Bạch Dương dễ nói thẳng hơn thường ngày. Sự thẳng thắn là tốt, nhưng cách nói cũng rất quan trọng. Lời khuyên: Chậm lại một nhịp trước khi phản ứng.
2-kimnguu.jpg
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên dành sự quan tâm cho tiền bạc và các mối quan hệ cá nhân. Công việc không quá xấu nhưng cần sự tập trung. Tài chính nên ưu tiên an toàn. Nếu đang cân nhắc một khoản chi lớn, hãy kiểm tra lại thông tin trước khi quyết định. Chuyện tình cảm có thể trở nên sâu sắc hơn. Lời khuyên: Đừng để cảm xúc của quá khứ chi phối quyết định hiện tại.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 5/10/2026: Sư Tử tỏa sáng, Bọ Cạp nhìn lại tình cảm

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 5/10/2026, Sư Tử tự tin và nổi bật, Bọ Cạp có cơ hội nhìn lại tình cảm, tài chính để đưa ra điều chỉnh phù hợp.

1-bachduong.jpg
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có nhiều năng lượng để bắt tay vào việc. Bạn dễ đưa ra ý tưởng mới và muốn chứng minh năng lực. Không khí tình cảm khá tích cực. Người độc thân có thể gây chú ý nhờ sự tự tin. Người có đôi nên dành thời gian cho những hoạt động vui vẻ cùng nhau. Trong tài chính, có khả năng phát sinh khoản chi cho vui chơi hoặc sở thích cá nhân. Lời khuyên: Chủ động nhưng đừng hành động theo cảm xúc nhất thời.
2-kimnguu.jpg
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên tập trung vào sự ổn định. Không cần tạo thay đổi lớn nếu chưa thật sự cần thiết. Tình cảm gia đình được chú ý nhiều hơn. Một cuộc trò chuyện chân thành có thể giúp hai người hiểu nhau hơn. Các khoản chi liên quan đến nhà cửa, gia đình hoặc kế hoạch tiết kiệm cần được xem xét. Lời khuyên: Chậm lại để xây nền tảng chắc chắn.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 4/10/2026: Kim Ngưu linh hoạt, Cự Giải khởi sắc

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 4/10/2026, Cự Giải có nhiều cơ hội mới, trong khi nhiều cung được khuyên giữ bình tĩnh, chú trọng tình cảm, tài chính.

1-bachduong.jpg
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên đi chậm lại trong ngày 4/10. Công việc có thể chưa đạt tốc độ như mong muốn, vì vậy không nên nóng vội thúc ép mọi thứ. Trong tình cảm, có những khác biệt quan điểm dễ xuất hiện. Người đã có đôi nên nói chuyện nhẹ nhàng, tránh để cái tôi làm vấn đề trở nên lớn hơn. Nguồn tiền có thể không quá dồi dào. Các khoản chi cho gia đình cần được tính toán kỹ. Lời khuyên: Bình tĩnh và ưu tiên việc quan trọng.
2-kimnguu.jpg
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có thể phải đối mặt với một vài thay đổi bất ngờ. Những kế hoạch quen thuộc có khả năng bị điều chỉnh. Trong tình cảm, đừng đòi hỏi câu trả lời ngay lập tức từ người yêu. Cho nhau không gian riêng tư sẽ giúp mối quan hệ nhẹ nhàng hơn. Đây không phải lúc thích hợp để chi tiêu theo cảm xúc. Nên ưu tiên những khoản thật sự cần thiết. Lời khuyên: Linh hoạt sẽ giúp bạn tránh nhiều va chạm không đáng có.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới