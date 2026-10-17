Trung Quốc lắp trụ sạc điện thoại miễn phí ngay trên đường phố

Một tiện ích mới tại Thành Đô, Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý khi người đi đường có thể sạc điện thoại ngay trên vỉa hè mà không mất phí. Những trụ đá công cộng được tích hợp bề mặt sạc không dây, cho phép người dùng đặt smartphone lên để nạp pin mà không cần tìm cửa hàng hay mang theo bộ sạc. Theo thông tin từ Nhân dân Nhật báo, thiết bị hoạt động ở điện áp 12V và được thiết kế để chống chịu mưa gió, phục vụ nhu cầu sử dụng ngoài trời. Giải pháp này cho thấy công nghệ đô thị không nhất thiết phải phức tạp mới tạo ra khác biệt trong sinh hoạt hằng ngày.

Trụ đá tích hợp bề mặt sạc không dây tại Thành Đô giúp người đi đường có thêm lựa chọn nạp pin điện thoại ở nơi công cộng. (Ảnh: i-meihua)

Thay vì yêu cầu người dân cài ứng dụng hoặc đăng ký dịch vụ, trụ sạc hướng đến cách sử dụng trực tiếp và đơn giản. Người đi bộ có thể tranh thủ sạc điện thoại khi dừng chân nghỉ ngơi, qua đó giảm bớt nỗi lo hết pin trong lúc di chuyển. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào khả năng tương thích của điện thoại với chuẩn sạc không dây, vị trí lắp đặt và số lượng trụ được triển khai. Dù vậy, việc đưa nguồn điện đến không gian công cộng vẫn là một hướng tiếp cận đáng chú ý trong quá trình cải thiện tiện ích đô thị.

Trụ sạc tại Thành Đô cũng nằm trong xu hướng phát triển các dịch vụ công cộng có tích hợp công nghệ ở Trung Quốc. Tại một số đô thị lớn, người dân có thể bắt gặp nhà chờ xe buýt trang bị màn hình thông tin, điểm truy cập Wi-Fi, khu vực sạc thiết bị và dịch vụ cho thuê pin dự phòng. Những tiện ích này giải quyết các nhu cầu cụ thể thay vì chỉ tập trung vào những công nghệ mang tính trình diễn. Khi được bố trí tại đúng nơi người dân thường xuyên sử dụng, chúng có thể giúp việc di chuyển, chờ đợi và tiếp cận dịch vụ trở nên thuận tiện hơn.

Nhà chờ xe buýt, điểm truy cập Wi-Fi và các tiện ích số là một phần trong xu hướng tích hợp công nghệ vào không gian đô thị.(Ảnh: i-meihua)

Ở các thành phố như Thâm Quyến, Thượng Hải và Quảng Châu, khái niệm đô thị thông minh còn được mở rộng sang giao thông và quản lý không gian công cộng. Cảm biến, camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu từ các hệ thống kết nối có thể hỗ trợ theo dõi mật độ đám đông, điều phối giao thông hoặc cải thiện hoạt động của phương tiện công cộng. Dù vậy, hiệu quả của các giải pháp này phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, cách triển khai và cơ chế bảo vệ quyền riêng tư. Công nghệ chỉ thực sự hữu ích khi giải quyết được vấn đề cụ thể mà người dân gặp phải.

Điểm đáng chú ý trong mô hình này là cách tích hợp tiện ích vào thói quen sẵn có. Một trụ sạc trên vỉa hè không đòi hỏi người dùng thay đổi lịch trình, trong khi những cải tiến nhỏ khác có thể bổ trợ cho nhau để nâng cao trải nghiệm sống. Dẫu vậy, để duy trì lâu dài, các thiết bị công cộng cần được bảo dưỡng, bảo đảm an toàn điện và có phương án xử lý khi xảy ra hư hỏng. Từ câu chuyện sạc điện thoại miễn phí ở Thành Đô, có thể thấy giá trị của đô thị thông minh không chỉ nằm ở những hệ thống quy mô lớn, mà còn ở khả năng biến công nghệ thành tiện ích dễ tiếp cận trong đời sống thường nhật.