Trúc Anh: Em tập trước gương để đóng phim ‘Căn nhà không mái che’

Trúc Anh chia sẻ về quá trình hóa thân vào vai Nga trong phim “Căn nhà không mái che”, trải nghiệm ca hát tại “Chắp cánh tuổi thơ".

Trúc Anh sinh năm 2014, từng tham gia phim truyền hình “Dưới ô cửa sáng đèn” với vai Diệu lúc nhỏ. Mới đây, em đảm nhận vai Nga trong phim “Căn nhà không mái che” đang phát sóng trên VTV3, đồng thời có cơ hội biểu diễn đơn ca trong chương trình “Chắp cánh tuổi thơ”.

Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, Trúc Anh kể về những thử thách khi đảm nhận nhân vật có cá tính khác với mình ngoài đời, niềm vui khi đứng trên sân khấu và mong muốn khám phá những dạng vai mới. Gia đình cũng chia sẻ về cách lựa chọn dự án, cân bằng hoạt động nghệ thuật với việc học và định hướng dành cho em trong tương lai.

Trúc Anh vừa bước sang tuổi 12.

Nỗ lực hóa thân vào vai Nga trong “Căn nhà không mái che”

Trong phim “Căn nhà không mái che”, Trúc Anh đảm nhận vai Nga, nhân vật có cá tính mạnh, đôi khi đanh đá, khác với em ngoài đời. Để thể hiện vai diễn, diễn viên nhí dành thời gian luyện tập biểu cảm, cách nói chuyện và tìm hiểu tâm lý nhân vật.

“Em thấy khó nhất là thể hiện được cá tính khá mạnh và có phần đanh đá của Nga, vì ngoài đời em không hoàn toàn giống nhân vật này. Em đã đứng trước gương tập rất nhiều để điều chỉnh cách nói chuyện, ánh mắt và biểu cảm. Em cũng cố gắng đọc kỹ kịch bản, tìm hiểu tâm lý của Nga và lắng nghe sự hướng dẫn của thầy Tiến Ngọc”, Trúc Anh chia sẻ.

Theo gia đình, việc đảm nhận một nhân vật khác biệt với bản thân là bước thử sức đáng chú ý của Trúc Anh. Tuy nhiên, em cần tiếp tục rèn luyện khả năng thể hiện chiều sâu cảm xúc và phản xạ trước ống kính.

Trúc Anh trong một lần làm người mẫu.

Trúc Anh tiết lộ em sắp tham gia một dự án phim mới với hãng phim lớn nhưng chưa thể chia sẻ cụ thể. Sau vai Nga, em mong muốn được thử sức với những nhân vật có màu sắc và diễn biến tâm lý phong phú hơn.

“Em rất mong chờ dự án này vì hy vọng sẽ được thử sức với một màu sắc nhân vật mới, có tâm lý và diễn biến cảm xúc đa dạng hơn. Em cũng muốn trải nghiệm nhiều hơn trước ống kính, học hỏi cách làm việc của các cô chú trong đoàn phim và thử thách bản thân ở những điều mà trước đây em chưa từng làm. Em biết mình vẫn còn phải học hỏi rất nhiều nên sẽ cố gắng hết sức!”, diễn viên nhí bày tỏ.

Trải nghiệm đáng nhớ tại “Chắp cánh tuổi thơ”

Bên cạnh diễn xuất, Trúc Anh có cơ hội hát đơn ca trong chương trình “Chắp cánh tuổi thơ”. Sân khấu được dàn dựng theo phong cách kết hợp giữa màu sắc cổ tích và yếu tố hiện đại.

“Em cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc! Không gian chương trình lung linh, rực rỡ khiến em có cảm giác như đang bước vào một thế giới thần tiên vậy”, Trúc Anh chia sẻ.

Trúc Anh tham gia chương trình “Chắp cánh tuổi thơ”.

Tại chương trình, em thể hiện ca khúc “Nhớ giọng hát Bác Hồ”. Với Trúc Anh, tiết mục này không chỉ là một lần biểu diễn mà còn mang ý nghĩa riêng về tình cảm dành cho Bác.

“Em rất vinh dự khi được thể hiện ca khúc ‘Nhớ giọng hát Bác Hồ’. Với em, đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà còn là cơ hội để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với Bác qua tiếng hát”, em nói.

Ngoài phần đơn ca, Trúc Anh còn hòa giọng cùng các bạn trong liên khúc “Đội ca – Tiến lên đoàn viên – Đoàn ca”. Em ấn tượng với không khí sôi nổi khi biểu diễn cùng tập thể.

“Không khí lúc ấy rất hào hùng, sôi động và đầy tự hào. Đây thực sự là một kỷ niệm mà em sẽ luôn ghi nhớ trong hành trình nghệ thuật của mình!”, diễn viên nhí bày tỏ.

Gia đình cũng có nhiều cảm xúc khi theo dõi Trúc Anh biểu diễn. Người thân đánh giá cao sự kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật và giáo dục của chương trình.

“Chúng tôi đặc biệt xúc động khi Trúc Anh được thể hiện ca khúc về Bác Hồ và tham gia liên khúc cùng các bạn. Hai tiết mục mang lại những cảm xúc đẹp, từ tình cảm kính yêu Bác Hồ đến niềm tự hào, tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ Việt Nam”, gia đình em chia sẻ.

Được gia đình ưu tiên việc học

Trúc Anh hiện có cơ hội tham gia cả phim ảnh lẫn các chương trình ca nhạc. Khi cân nhắc lời mời, gia đình không chỉ quan tâm đến sức hút của dự án mà còn xem xét nội dung, ý nghĩa và mức độ phù hợp với lứa tuổi của em.

“Với gia đình, một cơ hội tốt không đơn thuần được đánh giá bằng quy mô chương trình, độ nổi tiếng của đơn vị sản xuất hay sức hút của vai diễn. Điều chúng tôi quan tâm trước hết là nội dung, ý nghĩa của dự án, mức độ phù hợp với lứa tuổi, khả năng của con và những giá trị mà con có thể nhận được sau mỗi trải nghiệm”, người thân Trúc Anh cho biết.

Trước mỗi quyết định, gia đình đều tìm hiểu kỹ về dự án và trao đổi với em. Lịch học, sức khỏe và sinh hoạt vẫn được đặt lên hàng đầu để Trúc Anh có thể theo đuổi sở thích mà không ảnh hưởng đến quá trình học tập, phát triển.

“Chúng tôi không đặt nặng việc con phải nổi tiếng hay có thật nhiều vai diễn. Điều mong muốn nhất là con được làm những công việc mình yêu thích, được ghi nhận bằng chính năng lực và sự nỗ lực của bản thân”, gia đình em chia sẻ.

Trúc Anh trên phim trường "Dưới ô cửa sáng đèn".

Trong quá trình đồng hành cùng Trúc Anh, gia đình mong em tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án, nhận ra điểm mạnh và dần khắc phục những hạn chế. Người thân không đặt áp lực về thành tích hay tốc độ tiến bộ, mà chú trọng những điều em học được từ mỗi trải nghiệm.

“Chúng tôi không mong con phải tiến bộ thật nhanh, mà mong mỗi vai diễn đều giúp con trưởng thành hơn một chút”, gia đình bày tỏ.

Gia đình cũng không mặc định nghệ thuật sẽ là con đường Trúc Anh theo đuổi lâu dài. Theo người thân, em có quyền lựa chọn hướng đi riêng khi trưởng thành; những trải nghiệm hiện tại vẫn có ý nghĩa ngay cả khi em quyết định dừng hoạt động nghệ thuật.

“Nếu một ngày nào đó con không còn lựa chọn nghệ thuật nữa, thì những trải nghiệm hôm nay vẫn sẽ là hành trang đẹp, giúp con có thêm nhiều kỹ năng, tự tin và trưởng thành hơn trong cuộc sống”, gia đình Trúc Anh chia sẻ.