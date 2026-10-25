Bắt nóng nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ ma tuý ở Quảng Trị

Một đường dây chuyên mua bán, tàng trữ chất ma tuý vừa bị Công an phường Đông Hà (Quảng Trị) triệt phá, bắt 5 đối tượng, thu giữ hơn 600 viên ma tuý.

Ngày 25/10, thông tin từ Công an phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 05 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 600 viên ma túy dạng hồng phiến cùng tang vật liên quan.

Một đối tượng trong đường dây cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, vào lúc 10h ngày 15/10, tại tổ dân phố Tây Trì, Công an phường Đông Hà phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Quang Hiếu (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Tây Trì, phường Đông Hà) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ thêm 04 đối tượng liên quan, gồm: Võ Văn Thắng (SN: 1997, phường Đông Hà) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Hoàng Ngọc Toãn (SN: 1995), Trần Anh Quân (SN: 2003) và Lê Văn Lượng (SN: 1994, cùng trú phường Nam Đông Hà) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.