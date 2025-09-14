Hà Nội

'Trai đẹp 8 múi' đội tuyển Việt Nam tài sản bạc tỷ và vẫn độc thân

Cộng đồng trẻ

'Trai đẹp 8 múi' đội tuyển Việt Nam tài sản bạc tỷ và vẫn độc thân

Lái Porsche 5 tỷ, tặng nhà, xe cho bố mẹ, 26 tuổi tài sản bạc tỷ nhưng trai đẹp 8 múi đội tuyển Việt Nam là Bùi Hoàng Việt Anh vẫn độc thân.

Thiên Anh
Trong dàn cầu thủ điển trai của đội tuyển Việt Nam, Bùi Hoàng Việt Anh là cái tên vô cùng quen thuộc. Cao 1m84, gương mặt điển trai, vibe nam tính, body 8 múi chuẩn chỉnh, trung vệ sinh năm 1999 luôn nằm trong top những tuyển thủ có visual nổi bật nhất đội tuyển.
Không chỉ sở hữu ngoại hình cực phẩm, ở tuổi 26, Bùi Hoàng Việt Anh còn là chàng trai thành công trong sự nghiệp với vị trí tuyển thủ quốc gia nổi tiếng.
Ngoài sân cỏ, Việt Anh sớm có cuộc sống sung túc: tậu siêu xe Porsche 5 tỷ, trước đó mua nhà và xe sang tặng bố mẹ để báo hiếu. Khối tài sản bạc tỷ của nam cầu thủ khiến không ít người phải ngưỡng mộ.
Giữa combo "đẹp trai - tài giỏi - giàu có", trung vệ sinh năm 1999 vẫn khiến nhiều fan nữ vừa bất ngờ vừa mừng thầm khi đến nay chưa từng công khai bạn gái.
26 tuổi, có tất cả trong tay, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn thuộc hội "cực phẩm độc thân" sáng giá bậc nhất làng bóng đá Việt.
Mới đây, Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục khiến netizen xuýt xoa khi đăng tải bức ảnh selfie sau một buổi tập đẫm mồ hôi. Body 8 múi rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, bờ vai rộng và đôi chân dài cực phẩm của anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Dân mạng để lại hàng loạt bình luận khen ngợi Việt Anh: "Như người mẫu luôn", "Body thế này thì ai chịu nổi", "Cầu thủ có khác, body đỉnh miễn chê"...
Vóc dáng Bùi Hoàng Việt Anh khiến netizen xuýt xoa: Đỉnh miễn bàn
26 tuổi nổi tiếng, điển trai, tài sản bạc tỷ,... Bùi Hoàng Việt Anh có tất cả khiến hội fan nữ ao ước
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
