TP HCM sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức, kết hợp tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật thiết thực.

Nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội, TP HCM tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, ý nghĩa như đi bộ đồng hành, tư vấn pháp luật miễn phí, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Qua đó, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, lan tỏa ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

7.000 người đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 8/11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP HCM tổ chức chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật - Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình”.

7.000 người dân tham gia đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Nguyễn Đức Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trong hơn 14 năm qua, Thành phố đã triển khai nhiều mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như tìm hiểu pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách, phiên tòa giả định, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hòa giải ở cơ sở. Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành, thi hành, bảo vệ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân ngày càng được nâng cao.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Năm 2026, Ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946, đồng thời gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Chương trình có 7.000 người tham gia, gồm lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, luật sư, doanh nghiệp và người dân

Đa dạng hình thức tuyên truyền, tư vấn pháp luật

Bên cạnh các hoạt động cấp thành phố, nhiều phường xã tại TP HCM cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Các hoạt động tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, kết hợp tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Vừa qua, UBND phường Diên Hồng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo chủ đề “Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức công dân, chung sức xây dựng phường Diên Hồng văn minh, an toàn”.

Tuyên truyền Luật An ninh mạng, phổ biến Luật Phát triển đô thị thông qua hình thức sân khấu hóa

Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi tìm hiểu pháp luật, qua đó nâng cao kiến thức và kỹ năng nhận diện, phòng tránh hành vi vi phạm pháp luật

CSGT sử dụng video, hình ảnh thực tế trích xuất từ camera để tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

UBND phường Diên Hồng trao quà chăm lo an sinh xã hội cho các hộ khó khăn, người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn phường

Cũng trong không khí hưởng ứng ngày 9/11, Ban Thường vụ Đoàn phường Chợ Lớn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2026 với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong đoàn viên, hội viên, thanh niên - Từ nhận thức đến hành động”. Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và người dân.

Tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức phiên tòa giả định

Hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí giúp người dân tiếp cận các quy định pháp luật

Đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và người dân được tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống, thiết bị điện và hướng dẫn sử dụng thiết bị PCCC

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng

Thông qua các chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, TP HCM tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với từng nhóm đối tượng và người dân. Qua đó, góp phần hình thành thói quen chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật, để tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ dừng lại ở các hoạt động hưởng ứng mà trở thành ý thức, hành động thường xuyên trong đời sống xã hội.