Toyota đang thử nghiệm phiên bản nâng cấp của mẫu xe MPV Innova Cross 2027 tại thị trường Châu Á, trước thời điểm ra mắt dự kiến vào đầu tháng 11/2026 tới đây.

Video: Hé lộ mẫu xe MPV Toyota Innova Cross 2027 mới.

Những hình ảnh xuất hiện gần đây cho thấy mẫu MPV Toyota Innova Cross 2027 sẽ được tinh chỉnh thiết kế bên ngoài, đồng thời có khả năng bổ sung một số trang bị công nghệ bên trong cabin.

Toyota Innova Cross 2027 lộ diện trước ngày ra mắt, đầu xe như Hilux.

Dựa trên hình ảnh thực tế và hồ sơ đăng ký bằng sáng chế, Toyota Innova Cross 2027 sẽ nhận được nhiều thay đổi ở khu vực ngoại thất. Phần đầu xe được tái thiết kế theo ngôn ngữ mới tương tự hai mẫu xe cùng nhà là Hilux và Corolla Cross.

Đáng chú ý, cụm đèn chiếu sáng chính tạo hình thanh mảnh hơn, đi kèm lưới tản nhiệt mới sơn cùng màu thân xe và cản trước được tinh chỉnh lại hoàn toàn. Phần đuôi xe có cản sau mới cùng đồ họa chiếu sáng hiện đại hơn bên trong cụm đèn hậu.

Nội thất Toyota Innova Cross 2027 vẫn giữ nét quen thuộc với cụm điều khiển trung tâm đặt cao, cần số tự động và các vị trí phím bấm điều chỉnh ghế giữ nguyên.

Bên trong cabin, cấu trúc mặt táp-lô của Toyota Innova Cross 2027 vẫn giữ nét quen thuộc với cụm điều khiển trung tâm đặt cao, cần số tự động và các vị trí phím bấm điều chỉnh ghế giữ nguyên. Chi tiết gây chú ý nhất là màn hình giải trí. Trong hình ảnh xe thử nghiệm mới nhất, khu vực này bị một tập hồ sơ che khuất hoàn toàn. Vì vậy, chưa thể xác định Toyota sẽ tiếp tục sử dụng màn hình 10,1 inch như trên các phiên bản cao cấp hiện nay hay thay thế bằng thiết bị có kích thước lớn hơn.

Bên cạnh đó, các nguồn tin rò rỉ cho biết, các phiên bản hybrid của Innova Cross 2027 nhiều khả năng sẽ nâng cấp lên bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch, tương tự các dòng xe cao cấp hơn như Land Cruiser 300, Alphard hay Camry. Đối với các bản máy xăng, bảng đồng hồ cũng dự kiến chuyển sang loại kỹ thuật số 7 inch. Về mặt tiện nghi, bản hybrid cao cấp nhất hứa hẹn có thêm tính năng ghế lái chỉnh điện, cùng các tùy chọn vật liệu bọc nội thất mới.

Toyota Innova Cross 2027 dự kiến vẫn duy trì hai cấu hình động cơ bao gồm máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên và hệ truyền động hybrid 2.0L kết hợp mô-tơ điện.

Về mặt vận hành, Toyota Innova Cross 2027 dự kiến vẫn duy trì hai cấu hình động cơ bao gồm máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên và hệ truyền động hybrid 2.0L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất khoảng 184 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT.

Điểm mới đáng chú ý là bộ pin trên các phiên bản hybrid nhiều khả năng sẽ chuyển sang sử dụng sản phẩm từ sự hợp tác giữa Toyota và CATL. Xe dự kiến có 4 bản hybrid và 2 bản máy xăng, trong đó bản máy xăng tiêu chuẩn được nâng cấp lên mâm xe 17 inch.

Xe dự kiến có 4 bản hybrid và 2 bản máy xăng, trong đó bản máy xăng tiêu chuẩn được nâng cấp lên mâm xe 17 inch.

Toyota Innova Cross bản nâng cấp có thể sẽ chính thức trình làng vào đầu tháng 11/2026. Bản nâng cấp này phát triển riêng cho thị trường Ấn Độ và sẽ không giới thiệu tại Việt Nam.