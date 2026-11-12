Mẫu xe SUV Toyota Fortuner 2027 thế hệ mới sẽ đánh dấu sự trở lại Việt Nam với phiên bản máy dầu, xe được một số đại lý thông báo ra mắt vào tháng 3/2027.

Toyota Fortuner 2027 mới dự kiến sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 1/12/2026. Đây là thông tin đã được đại diện của Toyota Nam Phi xác nhận với tờ báo địa phương Car Mag. Trong khi đó, tại Thái Lan, sự kiện ra mắt của mẫu xe này đã bị lùi sang đầu năm 2027.

Dù Toyota Fortuner 2027 chưa ra mắt nhưng đã được đại lý báo sẽ về Việt Nam. Cụ thể hơn, một số nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý ở Tp. HCM cho biết Toyota Fortuner phiên bản mới dự kiến sẽ về Việt Nam vào tháng 3/2027.

Toyota Fortuner 2027 được thông báo sẽ về Việt Nam, có bản máy dầu?

Cũng theo thông tin từ đại lý, Toyota Fortuner 2027 sẽ được bán tại Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đặc biệt, xe đời mới sẽ đánh dấu sự trở lại Việt Nam của Fortuner phiên bản máy dầu. Trước đó, Toyota Việt Nam đã ngừng bán các phiên bản máy dầu và lắp ráp trong nước của dòng SUV cỡ D này. Hiện Toyota Fortuner ở Việt Nam chỉ có phiên bản máy xăng, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Theo những nguồn tin của Financial Express, Toyota Fortuner mới sẽ tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm rời IMV và kết cấu thân xe cơ bản hiện có. Xe vẫn giữ tỷ lệ thiết kế cao ráo, vuông vức đặc trưng nhưng nhiều chi tiết ngoại thất đã được làm mới.

Theo những nguồn tin của Financial Express, Toyota Fortuner mới sẽ tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm rời IMV và kết cấu thân xe cơ bản hiện có.

Trong thời gian qua, Toyota Fortuner 2027 đã nhiều lần bị bắt gặp khi đang chạy thử tại Thái Lan. Qua đó, có thể thấy mẫu SUV hạng trung này được trang bị lưới tản nhiệt dựng đứng và các chi tiết nằm dọc nổi bật ở phần đầu xe. Ngoài ra, xe còn sở hữu cụm đèn phía trên thanh mảnh, nắp ca-pô cao và vòm bánh nhô rõ. Phía sau xe xuất hiện cửa cốp tái thiết kế cùng đèn hậu được điều chỉnh đồ họa bên trong và nối liền bằng dải đèn LED ở giữa.

Hiện hình ảnh nội thất của Toyota Fortuner 2027 vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, theo dự đoán, xe sẽ kế thừa nhiều chi tiết từ Toyota Hilux mới nhất, bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm lớn hơn, kết nối điện thoại không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và những cải tiến về vật liệu.

Hiện hình ảnh nội thất của Toyota Fortuner 2027 vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, theo dự đoán, xe sẽ kế thừa nhiều chi tiết từ Toyota Hilux mới nhất.

Gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense của Fortuner cũng được kỳ vọng sẽ mở rộng với những tính năng mới, ít nhất trên các phiên bản cao cấp. Những tính năng trợ lái nâng cao (ADAS) có thể sẽ bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn đường.

Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Fortuner 2027 sẽ là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L quen thuộc, đi kèm tùy chọn hộp số sàn và hộp số tự động. Ngoài ra, Toyota có thể sẽ bê nguyên cả tùy chọn động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.7L của phiên bản cũ sang Fortuner mới.

Toyota Fortuner 2027 đã nhiều lần bị bắt gặp khi đang chạy thử tại Thái Lan.