Công ty Cổ phần Ô tô TMT vừa chính thức công bố mô hình kết hợp bán xe điện Wuling và việc phát triển hạ tầng sạc mở TMT-EGREEN nhằm phục vụ thị trường vận tải.

Video: Wuling mang 4 mẫu ôtô điện mới đến Việt Nam.

Nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, TMT Group (TMT Motors) đã triển khai chương trình Mạng lưới vận tải tiêu chuẩn. Mô hình này kết hợp giữa việc cung ứng các dòng ôtô điện cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và việc hợp tác xây dựng hệ thống hạ tầng sạc mở trên quy mô toàn quốc.

TMT Group kỳ vọng vận hành tối thiểu 1.000 trụ sạc vào cuối năm 2026.

Ở mảng sản phẩm, TMT Motors giới thiệu dải xe điện mang thương hiệu Wuling gồm Macaron, Bingo, Grango và Darion. Các dòng xe này được định vị đáp ứng đa dạng mô hình vận tải như taxi truyền thống, taxi công nghệ, xe ghép liên tỉnh hay dịch vụ đưa đón chuyên gia, khách hàng VIP.

Các hãng taxi, hợp tác xã và doanh nghiệp vận tải mua xe theo lô từ 5 chiếc trở lên, TMT đưa ra chính sách chiết khấu lũy tiến, hỗ trợ chi phí sạc điện và kết nối các gói tín dụng xanh từ hệ thống ngân hàng liên kết.

Ngoài việc phân phối ôtô điện, TMT Group đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng sạc mở với tên gọi TMT-EGREEN.

Trong chương trình đặt cọc diễn ra từ ngày 16/10 đến 16/11/2026, doanh nghiệp áp dụng thời hạn bảo hành pin lên đến 8 năm hoặc 500.000 km, đồng thời hỗ trợ đối tác về phụ tùng, truyền thông và bộ nhận diện thương hiệu đội xe.

Ngoài việc phân phối ôtô điện, TMT Group đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng sạc mở với tên gọi TMT-EGREEN. Điểm đặc biệt của mô hình này là khả năng kết nối sạc cho cả xe điện Wuling lẫn các dòng xe điện thuộc những thương hiệu khác trên thị trường, thay vì chỉ phục vụ nội bộ.

Các đơn vị vận tải khi mua xe điện có thể kết hợp đặt trạm sạc ngay tại bãi xe hoặc địa điểm quản lý để phục vụ hoạt động vận hành của đội xe.

TMT Group đặt mục tiêu đưa vào vận hành tối thiểu 1.000 trụ sạc vào cuối năm 2026. Để hoàn thành kế hoạch này, doanh nghiệp đang đẩy mạnh kêu gọi sự tham gia của 5 nhóm đối tác chính, bao gồm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vận tải, nhà phân phối, chủ điểm đặt trạm và các nhà đầu tư. Các đơn vị vận tải khi mua xe điện có thể kết hợp đặt trạm sạc ngay tại bãi xe hoặc địa điểm quản lý để phục vụ hoạt động vận hành của đội xe.

TMT Group khẳng định định hướng không cạnh tranh trực tiếp nguồn khách hàng vận tải với các đối tác, mà tập trung vào vai trò cung cấp phương tiện, hạ tầng và giải pháp quản lý. Việc kết nối hạ tầng sạc cho nhiều dòng xe được đánh giá sẽ giúp tối ưu hóa công suất khai thác tại các điểm sạc và gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư.