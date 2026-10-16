Wuling ra mắt loạt ôtô điện mới tại Việt Nam, chỉ từ 279 triệu đồng

Wuling và TMT Group đang tổ chức sự kiện ra mắt dải sản phẩm ôtô điện tại Hà Nội. Các mẫu xe ra mắt đủ phân khúc, từ ôtô điện đô thị cỡ nhỏ đến MPV 7 chỗ...

Video: Xem chi tiết Wuling Macaron, mẫu xe thay thế Hongguang Mini EV.

Wuling và TMT Group sẽ giới thiệu Macaron, Bingo, Grango và Darion tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Bên cạnh lễ ra mắt, sự kiện có hoạt động lái thử, khu trải nghiệm dành cho gia đình và chương trình quà tặng cho khách tham dự. Sự kiện ra mắt dải sản phẩm Wuling mới tại Việt Nam năm 2026 diễn ra trong hai ngày 16-17/10, mang đến bốn mẫu xe phục vụ các nhu cầu từ di chuyển hằng ngày trong đô thị đến sử dụng cho gia đình và kinh doanh.

Wuling Mini EV Macaron giá từ 279 triệu đồng

Ở nhóm xe đô thị, Wuling Macaron hướng đến người dùng tìm kiếm phương tiện nhỏ gọn, linh hoạt cho những hành trình hằng ngày. Thiết kế 5 cửa giúp hành khách ra vào hàng ghế sau thuận tiện, phù hợp với nhu cầu đi làm, mua sắm và đưa đón con nhỏ.

Wuling Mini EV Macaron tại Việt Nam có hai phiên bản: Mini EV Macaron 205 km: 279 triệu đồng; Mini EV Macaron 300 km: 339 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Wuling Mini EV Macaron có hai phiên bản: Mini EV Macaron 205 km: 279 triệu đồng; Mini EV Macaron 300 km: 339 triệu đồng. Khách hàng đặt trước xe được giảm trực tiếp 10 triệu đồng vào giá bán, tặng bộ sạc gia đình công suất 7 kW và một năm bảo hiểm thân vỏ.

Wuling Bingo 2026 giá từ 409 triệu đồng

Wuling Bingo có hai phiên bản với tầm hoạt động công bố 333 km và 410 km. Khoang hành lý dung tích 395 lít, có thể mở rộng lên 1.240 lít khi gập ghế, đáp ứng nhu cầu mang theo đồ dùng trong sinh hoạt và những chuyến đi cùng người thân.

Wuling Bingo 2026 được phân phối với ba phiên bản: Bingo Base 333 km: 409 triệu đồng; Bingo Plus 333 km: 469 triệu đồng; Bingo Max 410 km: 499 triệu đồng.

Wuling Bingo 2026 được trang bị camera 360 độ, hai màn hình kích thước 10,25 inch và các hệ thống hỗ trợ người lái. Mẫu xe được phân phối với ba phiên bản: Bingo Base 333 km: 409 triệu đồng; Bingo Plus 333 km: 469 triệu đồng; Bingo Max 410 km: 499 triệu đồng.

Trong tháng 10/2026, khách hàng mua Bingo Base được hỗ trợ chi phí sạc điện trị giá 12 triệu đồng, có thể lựa chọn quy đổi thành khoản giảm trực tiếp vào giá mua xe. Đối với hai phiên bản Bingo Plus và Bingo Max, mức hỗ trợ tương ứng là 40 triệu đồng. Cả ba phiên bản đều được tặng một bộ sạc AC CCS2 công suất 7 kW.

Wuling Darion: MPV điện 7 chỗ từ 769 triệu đồng

Ở nhóm MPV 7 chỗ, Wuling Grango chú trọng công năng phục vụ kinh doanh. Mẫu xe có bố trí ghế 2–2–3, chiều dài cơ sở 2.850 mm và không gian chở hàng tối đa 3.300 lít, hướng đến khách hàng cần phương tiện linh hoạt để chở người hoặc hàng hóa. Xe được trang bị cửa trượt điện, có phạm vi hoạt động từ 450 đến 500 km tùy phiên bản.

Wuling Darion được phân phối tại Việt Nam với hai lựa chọn: Darion Eco 450 km: 769 triệu đồng; Darion Luxury 500 km: 839 triệu đồng.

Wuling Darion được phân phối tại Việt Nam với hai lựa chọn: Darion Eco 450 km: 769 triệu đồng; Darion Luxury 500 km: 839 triệu đồng. Khách hàng đặt mua Darion được giảm trực tiếp 19 triệu đồng vào giá bán, đồng thời nhận bộ sạc AC CCS2 công suất 7 kW và một năm bảo hiểm thân vỏ. Ngoài ra, 10 khách hàng đầu tiên đáp ứng điều kiện chương trình sẽ nhận một suất tham quan nhà máy SGMW tại Liễu Châu, Trung Quốc.

Wuling Grango: MPV điện 7 chỗ từ 519 triệu đồng

Wuling Darion hướng đến nhu cầu sử dụng của gia đình đa thế hệ, với không gian 7 chỗ rộng rãi và cửa trượt điện hỗ trợ hành khách lên xuống thuận tiện. Mẫu xe bổ sung lựa chọn cho khách hàng thường xuyên di chuyển cùng trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc nhiều thành viên trong gia đình.

Tại Việt Nam, Wuling Grango được giới thiệu với phiên bản N510M LV1, có phạm vi hoạt động công bố 300 km và giá niêm yết 519 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Wuling Grango được giới thiệu với phiên bản N510M LV1, có phạm vi hoạt động công bố 300 km và giá niêm yết 519 triệu đồng. Trong tháng 10/2026, khách hàng mua Grango được hỗ trợ chi phí sạc điện trị giá 12 triệu đồng, có thể lựa chọn quy đổi thành khoản giảm trực tiếp vào giá bán. Xe cũng được tặng bộ sạc AC CCS2 công suất 7 kW.