Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thợ lặn thoát chết sau khi bị cá mập khổng lồ ngoạm đầu

Video

Thợ lặn thoát chết sau khi bị cá mập khổng lồ ngoạm đầu

Một đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc một con cá mập khổng lồ bất ngờ tấn công, ngoạm chặt đầu một thợ lặn ngoài khơi một hòn đảo tại Maldives.

T/H
#cá mập khổng lồ #thợ lặn #Maldives #cuộc tấn công cá mập #sống sót #video cá mập

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT