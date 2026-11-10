Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

The Business Times chú ý làn sóng doanh nghiệp Việt phát triển đô thị ven biển Việt Nam

The Business Times có bài nhận định nhiều doanh nghiệp bất động sản Việt Nam đang mở rộng sự hiện diện tại những vùng đất ven biển, với các dự án khu đô thị thay vì các khu nghỉ dưỡng đơn thuần.

PV

Khi quy mô cuộc chơi ngày càng lớn, bài toán về cư dân, hạ tầng và phát triển bền vững cũng được đặt ra rõ nét hơn.

Đại đô thị ven biển trở thành xu hướng

Một bài viết mới đây của The Business Times nhận định bất động sản ven biển Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi các nhà phát triển không chỉ xây dựng khu nghỉ dưỡng mà đang hướng tới những khu đô thị có khả năng đón cư dân sinh sống lâu dài.

Từ Hạ Long đến Cần Giờ, những dự án quy mô hàng nghìn hecta đang dần hình thành, cho thấy đường bờ biển dài của Việt Nam đang trở thành một không gian phát triển đô thị mới.

Trong số những doanh nghiệp được The Business Times đề cập có Vinhomes – thành viên của Vingroup – với gần 160.000 sản phẩm nhà ở tại ba dự án ven biển lớn ở Quảng Ninh, Đà Nẵng và khu vực phía Nam TP.HCM. Sun Group cũng đang mở rộng các dự án kết hợp nhà ở, nghỉ dưỡng và thương mại tại nhiều địa phương ven biển như Thanh Hóa, Nha Trang và Vũng Tàu.

1.png
The Business Times phân tích xu hướng phát triển nhà ở ven biển tại Việt Nam.

Tại Quảng Ngãi, HAUS được nhắc đến với Coastal Quảng Ngãi – dự án có quy mô gần 94 ha, nằm tại Cửa Lở, đổ ra biển Đông, định hướng trở thành một cộng đồng dân cư lâu dài với khoảng 4.000 người. Những cái tên này, với chiến lược và quy mô khác nhau, đang cùng cho thấy một chuyển dịch đáng chú ý của thị trường: bất động sản ven biển Việt Nam đang dần đi từ mô hình “điểm đến nghỉ dưỡng” sang mô hình “không gian sống và đô thị”.

Trả lời trên The Business Times, ông Michael Sheren – Chủ tịch HĐQT HAUS cho rằng, sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, quá trình đô thị hóa tiếp tục mở rộng và đầu tư hạ tầng đang tạo ra những kết nối mới giữa các trung tâm kinh tế với khu vực ven biển.

Những tuyến đường mới, sân bay, cảng nước sâu và các dự án giao thông quy mô lớn đang rút ngắn khoảng cách giữa các đô thị hiện hữu với những vùng đất trước đây nằm ngoài phạm vi phát triển trực tiếp. Quảng Ngãi là một ví dụ. Đây là thị trường có mức độ phát triển thấp hơn so với Đà Nẵng, nhưng được kỳ vọng hưởng lợi từ sự phát triển của hạ tầng hàng không, cảng biển, đường bộ và các hoạt động kinh tế trong khu vực. Với HAUS, đó là cơ sở để doanh nghiệp lựa chọn Quảng Ngãi thay vì chỉ tập trung vào những thị trường ven biển đã phát triển mạnh.HAUS nhìn vào nơi thị trường sẽ đi tới. Ông ví von: “Nếu bạn là một cầu thủ bóng đá, bạn không muốn chuyền bóng đến nơi người khác đang đứng, mà muốn chuyền đến nơi người đó sẽ chạy tới”.

Theo HAUS, sự phát triển của sân bay, cảng nước sâu và hệ thống giao thông có thể tạo thêm động lực cho nền kinh tế địa phương, từ đó thu hút dân cư và dòng vốn đầu tư. Dự án hướng tới một cộng đồng khoảng 4.000 cư dân, với nhà ở đi cùng các cửa hàng, trường học, sân chơi và những tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày. “Dự án thực sự được xây dựng trước hết cho cộng đồng địa phương. Trọng tâm chính là những người sẽ sinh sống trong cộng đồng này”, ông ông Michael Sheren nói.

Tuy nhiên, ông Michael Sheren cho rằng đô thị về phía biển cũng đi kèm những thách thức riêng. Các khu vực ven biển chịu tác động của độ mặn, gió biển, thủy triều, xói mòn và nguy cơ ngập lụt. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến cả chi phí xây dựng, vận hành và khả năng chống chịu của các đô thị trong dài hạn. Bên cạnh đó, những vùng đất ven biển thường có giá trị cao về cảnh quan và hệ sinh thái. Vì vậy, khi quy mô các dự án ngày càng lớn, câu chuyện phát triển bền vững cũng ngày càng trở thành một phần của bài toán kinh doanh.

Đây là vấn đề được Michael Sheren đặc biệt nhấn mạnh. Theo ông, Việt Nam cần thêm nhà ở và cơ sở hạ tầng để đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế, nhưng quá trình đó cần đi cùng chất lượng và tính bền vững. “Điều Việt Nam không cần là những dự án đại trà, rập khuôn, chất lượng thấp và thiếu tính bền vững”, ông chia sẻ.

Quan điểm này không nhằm đặt các mô hình phát triển đối lập với nhau, mà cho thấy một vấn đề ngày càng được thị trường quan tâm: khi một vùng đất ven biển được phát triển thành đô thị, cách thiết kế và vận hành đô thị sẽ quyết định khả năng duy trì giá trị của vùng đất trong nhiều thập kỷ.

3.jpg
Công nhân cây xanh trồng rừng ngập mặt tại dự án ven biển Coastal Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Phương

Tại Coastal Quảng Ngãi, HAUS đang đưa quan điểm này vào định hướng phát triển dự án. Doanh nghiệp cho biết đã trồng 12 ha rừng ngập mặn tại dự án, đồng thời nghiên cứu hệ thống mặt nước dựa trên chuyển động của thủy triều và thiết kế công trình phù hợp với điều kiện gió biển và nguy cơ ngập lụt. Các giải pháp năng lượng tái tạo, tái sử dụng nước và làm mát thụ động cũng được định hướng tích hợp.

Điểm đáng chú ý là HAUS tiếp cận vấn đề không chỉ dưới góc độ giảm tác động của công trình lên môi trường, mà còn từ khả năng chống chịu dựa vào tự nhiên.

Theo ông Sheren, thiên nhiên có thể trở thành một phần của hệ thống giúp đô thị thích ứng với điều kiện môi trường thay vì chỉ được xem là yếu tố cảnh quan. “Khả năng chống chịu dựa vào tự nhiên thực sự rất mạnh mẽ. Bạn không muốn đến lúc quá muộn mới bắt đầu”, ông nói. Đây cũng là một hướng tiếp cận đang được quan tâm trên thế giới khi các thành phố ven biển phải đối mặt với những thách thức dài hạn liên quan đến khí hậu và môi trường.

“Cuộc chơi” dài hạn của các doanh nghiệp Việt

Việc nhiều doanh nghiệp cùng mở rộng về phía biển cho thấy thị trường đang đứng trước một chu kỳ phát triển mới.

Vinhomes với những dự án quy mô lớn, Sun Group với hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – đô thị, hay HAUS với Coastal Quảng Ngãi đều đang lựa chọn những cách tiếp cận khác nhau dựa trên lợi thế và định hướng riêng. Điểm chung là các dự án ngày càng được nhìn ở quy mô của một hệ sinh thái đô thị thay vì một sản phẩm bất động sản đơn lẻ.

4.jpg
Việt Nam với khoảng 3.260km đường bờ biển, thuận lợi phát triển kinh tế, đô thị hướng biển. Ảnh: Thanh Trung.

Theo ông Michael Sheren, một khu nghỉ dưỡng có thể được đánh giá bằng công suất phòng hay lượng khách. Một dự án nhà ở có thể nhìn vào tốc độ bán hàng nhưng một đô thị mới cần một thước đo dài hạn hơn: cư dân có thực sự đến sống, các hoạt động kinh tế có hình thành, hạ tầng có vận hành hiệu quả và chất lượng môi trường có được duy trì hay không. Đây là lý do bài toán phát triển bền vững ngày càng liên hệ trực tiếp với giá trị kinh tế của một dự án.

Trong bức tranh chung ấy, Coastal Quảng Ngãi là cách HAUS lựa chọn để tham gia vào xu hướng phát triển đô thị ven biển đang hình thành tại Việt Nam.

Với Michael Sheren, câu chuyện cuối cùng không chỉ nằm ở những công trình được xây dựng trên một vùng đất. Đó là việc tạo ra một cộng đồng có thể phát triển cùng với địa phương, đồng thời bảo tồn những giá trị tự nhiên làm nên sức hấp dẫn của vùng đất ngay từ đầu. Khi cuộc chơi đô thị ven biển bước sang một giai đoạn mới, khả năng cân bằng giữa tăng trưởng, chất lượng sống và thiên nhiên có thể sẽ trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đo lường giá trị của những đô thị được xây dựng hôm nay cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp với các thế hệ mai sau.

#Bất động sản ven biển #Đô thị ven biển #HAUS #Coastal Quảng Ngãi #Phát triển đô thị bền vững

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Petrolimex 'chơi lớn' cùng ENEOS, chủ động nguồn cung dài hạn và chuyển dịch năng lượng

Trên nền tảng 10 năm đồng hành, Petrolimex và ENEOS tăng cường hợp tác chiến lược thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa hai tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản.

Với Petrolimex, đây là bước đi nhằm chủ động nguồn cung quốc tế, nâng cao khả năng ứng phó trước biến động thị trường, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển sản phẩm và năng lượng mới theo chiến lược Horizon 2030.

c311b9ce-c3a3-42c0-9dd7-eefcec1d95a8.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) và Tổng Giám đốc ENEOS Yamaguchi Atsuji (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) – Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

BIDV - cầu nối tài chính góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 9/11, tại Tokyo (Nhật Bản), trong khuôn khổ hoạt động của Đoàn doanh nghiệp đi cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm chính thức Nhật Bản, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia nhiều chương trình ý nghĩa để góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

1-tbt-ctn-to-lam-chup-anh-luu-niem-voi-cac-doanh-nghiep.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Lãnh đạo cấp cao chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp 2 nước (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định vai trò cầu nối tài chính trong hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Hé lộ quy trình tuyển bác sĩ nội trú khắt khe tại VinUni

Thay vì chỉ căn cứ vào bảng điểm và xếp loại tốt nghiệp, VinUni áp dụng quy trình tuyển học viên bác sĩ nội trú cực gắt gao với 3 vòng sàng lọc. Cách làm này giúp trường có thêm căn cứ so sánh ứng viên đến từ các cơ sở đào tạo về y khoa trong nước và quốc tế, trước khi đánh giá sâu về tư duy lâm sàng và tiềm năng nghề nghiệp.

Điểm thi cao chưa đủ để trúng tuyển bác sĩ nội trú VinUni

Một bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, một cựu sinh viên Đại học Y Dược TP HCM hay một ứng viên vừa hoàn thành chương trình y khoa ở nước ngoài có thể cùng đăng ký một vị trí bác sĩ nội trú. Tuy nhiên, sự khác biệt về chương trình đào tạo và phương pháp đánh giá giữa các trường khiến bảng điểm hay xếp loại tốt nghiệp khó trở thành thước đo chung để so sánh năng lực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

18 năm bền bỉ với nghề sửa điện, người phụ nữ khuyết tật trao đi cơ hội tự lập

18 năm bền bỉ với nghề sửa điện, người phụ nữ khuyết tật trao đi cơ hội tự lập

Di chứng bại liệt từ nhỏ không ngăn chị Lê Thị Ngọc Lan theo đuổi nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ suốt gần 18 năm. Từ những kinh nghiệm tích lũy trong công việc và cuộc sống, chị còn tận tình truyền nghề miễn phí cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ tự tin tìm hướng đi cho mình. Đây cũng là câu chuyện về nghị lực và sự sẻ chia được chương trình Nối trọn yêu thương, Tân Hiệp Phát lan tỏa.

Mua nhà Vịnh Tiên, 3 năm ung dung nhận dòng tiền 6%/năm, đón đầu các cột mốc vận hành năm 2027

Mua nhà Vịnh Tiên, 3 năm ung dung nhận dòng tiền 6%/năm, đón đầu các cột mốc vận hành năm 2027

Một tài sản có dòng tiền ổn định là điểm tựa giúp chủ nhân vững vàng nắm giữ trong dài hạn. Tại “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise, chính sách cam kết tiền thuê tới 6%/năm trong 3 năm vừa mang lại sự chủ động tài chính cho gia chủ, vừa mở ra khoảng đệm thảnh thơi để đón đầu thời điểm các đại tiện ích đồng loạt vận hành trong năm 2027.

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Ngày 1/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tròn một năm cất cánh. Từ 220 hành khách trên chuyến bay đầu tiên, sau 365 ngày, hãng đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, đưa hơn 4 triệu lượt hành khách đến với Phú Quốc và mọi miền đất nước, trên mạng bay 29 đường bay, trong đó 16 đường bay quốc tế.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Đường sắt 5 phút/chuyến định hình vị thế cửa ngõ biển, gia tăng sức hút cho Vịnh Tiên

Đường sắt 5 phút/chuyến định hình vị thế cửa ngõ biển, gia tăng sức hút cho Vịnh Tiên

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự kiến khai thác với tần suất 5 phút/chuyến vào giờ cao điểm, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Vinhomes Green Paradise còn khoảng 13 phút. Trong đó, Vịnh Tiên sở hữu lợi thế chiến lược tiếp giáp tổ hợp ga - depot, đón đầu dòng khách và hoạt động giao thương, đồng thời mở ra lựa chọn an cư ven biển nhưng vẫn duy trì kết nối thuận tiện với lõi nội đô.

PVFCCo – Phú Mỹ nâng kế hoạch lợi nhuận 2026 lên 1.445 tỷ đồng

PVFCCo – Phú Mỹ nâng kế hoạch lợi nhuận 2026 lên 1.445 tỷ đồng

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) vừa công bố điều chỉnh tăng mạnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026. Đáng chú ý, kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất được nâng lên 1.445 tỷ đồng, gấp hơn 2,1 lần kế hoạch ban đầu; tổng doanh thu dự kiến đạt 19.000 tỷ đồng.

Các nhà khoa học của VinUni nghiên cứu giải mã gene 1.000 giống lúa Việt Nam

Các nhà khoa học của VinUni nghiên cứu giải mã gene 1.000 giống lúa Việt Nam

Tại Hội thảo Quốc tế về Ứng dụng Công nghệ Gen trong Nông nghiệp (SAGA 2026) diễn ra mới đây, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VIBD), Trường Đại học VinUni giới thiệu dự án nghiên cứu VN1K-RICE – giải trình tự hệ gene 1.000 giống lúa Việt Nam. Dự án hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu di truyền quy mô lớn, làm nền tảng cho bảo tồn nguồn gene bản địa và chọn tạo giống mới có chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải.

Hải Phòng sắp có miền tư gia mang tinh thần Vinhomes Riverside?

Hải Phòng sắp có miền tư gia mang tinh thần Vinhomes Riverside?

TTại Hà Nội, Vinhomes Riverside từ lâu được xem là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu bên sông, “danh thiếp” của cộng đồng thành đạt bậc nhất Hà thành. Giờ đây, khi một khu mới sắp ra mắt tại Vinhomes Royal Island, Hải Phòng đứng trước kỳ vọng về một miền sống tiếp nối “tinh thần Riverside”, được kiến tạo trên địa thế đô thị đảo độc đáo và mang khí chất riêng của những chủ nhân đất Cảng.

Bí kíp “săn” vé tặng Live concert “Bay về phía mặt trời” tại NCB

Bí kíp “săn” vé tặng Live concert “Bay về phía mặt trời” tại NCB

Sở hữu sớm những cặp vé Live concert “Bay về phía mặt trời” – đêm nhạc kỷ niệm 25 năm sự nghiệp của Divo Tùng Dương tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình – được Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) dành tặng riêng khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền với khoản tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng.

Khi kết nối đô thị được tính bằng phút: Từ Paris, Melbourne,... đến bài toán tái thiết Vĩnh Hưng

Khi kết nối đô thị được tính bằng phút: Từ Paris, Melbourne,... đến bài toán tái thiết Vĩnh Hưng

Paris theo đuổi mô hình “đô thị 15 phút” hay Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc tiên phong phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Nhiều thành phố đã chuyển từ tư duy mở rộng hạ tầng sang tổ chức lại không gian sống. Điểm chung là đưa nhà ở, việc làm, giao thông, trường học, y tế, công viên và dịch vụ thiết yếu đến gần nhau hơn.

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% cùng kỳ, tổng tài sản vượt 429.376 tỷ đồng

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% cùng kỳ, tổng tài sản vượt 429.376 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt gần 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Ngân hàng ghi nhận 3.940 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng tài sản đạt 429.376 tỷ đồng, tăng 8,31% so với đầu năm; Dư nợ cấp tín dụng tăng 11,3%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,28%.

Prima Bay bứt tốc cuối năm, đón 800 khách hàng tại sự kiện đặc quyền

Prima Bay bứt tốc cuối năm, đón 800 khách hàng tại sự kiện đặc quyền

Sự kiện Momento Prima – Dấu ấn đặc quyền quy tụ 800 khách hàng tại InterContinental Halong Bay Resort ngày 31/10, tiếp tục khẳng định sức hút của tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay tại cửa ngõ Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, đồng thời ghi dấu một hành trình kinh doanh ấn tượng ngay trong những tháng cuối năm.

“Âm vang xứ Bạch Dương” đưa di sản âm nhạc Nga và Đông Âu đến gần công chúng

“Âm vang xứ Bạch Dương” đưa di sản âm nhạc Nga và Đông Âu đến gần công chúng

Với những người từng học tập, làm việc tại Liên Xô, âm nhạc Nga và Đông Âu không chỉ gợi nhắc một nền văn hóa đặc sắc mà còn lưu giữ ký ức của tháng năm tuổi trẻ. Những giai điệu thân quen ấy sẽ được tái hiện trong chương trình hòa nhạc “Âm vang xứ Bạch Dương” diễn ra tối 14/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, đưa khán giả trở về miền ký ức qua những tác phẩm giao hưởng giàu cảm xúc.

18 năm bền bỉ với nghề sửa điện, người phụ nữ khuyết tật trao đi cơ hội tự lập

18 năm bền bỉ với nghề sửa điện, người phụ nữ khuyết tật trao đi cơ hội tự lập

Di chứng bại liệt từ nhỏ không ngăn chị Lê Thị Ngọc Lan theo đuổi nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ suốt gần 18 năm. Từ những kinh nghiệm tích lũy trong công việc và cuộc sống, chị còn tận tình truyền nghề miễn phí cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ tự tin tìm hướng đi cho mình. Đây cũng là câu chuyện về nghị lực và sự sẻ chia được chương trình Nối trọn yêu thương, Tân Hiệp Phát lan tỏa.

Mua nhà Vịnh Tiên, 3 năm ung dung nhận dòng tiền 6%/năm, đón đầu các cột mốc vận hành năm 2027

Mua nhà Vịnh Tiên, 3 năm ung dung nhận dòng tiền 6%/năm, đón đầu các cột mốc vận hành năm 2027

Một tài sản có dòng tiền ổn định là điểm tựa giúp chủ nhân vững vàng nắm giữ trong dài hạn. Tại “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise, chính sách cam kết tiền thuê tới 6%/năm trong 3 năm vừa mang lại sự chủ động tài chính cho gia chủ, vừa mở ra khoảng đệm thảnh thơi để đón đầu thời điểm các đại tiện ích đồng loạt vận hành trong năm 2027.