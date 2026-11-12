Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Súng máy ra đời năm 1718: Phát minh kỳ lạ đi trước thời đại gần 150 năm

Từ đầu thế kỷ XVIII, một nhà phát minh người Anh đã nghĩ ra khẩu súng có thể bắn liên tiếp, đi trước thời đại hàng thế kỷ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Năm 1718, James Puckle, một luật sư kiêm nhà phát minh người Anh, được cấp bằng sáng chế cho một loại vũ khí mang tên Puckle Gun, còn gọi là Defence Gun. Đây là một trong những thiết kế súng bắn liên tiếp sơ khai đáng chú ý nhất lịch sử quân sự, thậm chí từng được xem là tiền thân của súng máy hiện đại.

Điểm đặc biệt của khẩu súng nằm ở cơ cấu ổ đạn hình trụ có thể xoay, với nhiều buồng chứa đạn được bố trí xung quanh một trục. Thay vì phải nạp lại thuốc súng và đạn sau mỗi phát bắn như súng hỏa mai thông thường, người sử dụng có thể xoay ổ đạn bằng tay quay để đưa buồng tiếp theo vào vị trí. Khẩu súng được đặt trên chân đế ba càng, có một nòng duy nhất và sử dụng cơ chế khai hỏa bằng đá lửa.

Bản vẽ bằng sáng chế súng Puckle năm 1718 với cơ cấu ổ đạn xoay và các bộ phận riêng biệt. Ảnh: acant.org.au

Puckle thiết kế vũ khí này chủ yếu để bảo vệ tàu thuyền trước những cuộc tấn công bất ngờ của cướp biển. Trong khi một người lính sử dụng súng hỏa mai thường chỉ có thể bắn khoảng ba phát mỗi phút, Puckle Gun được quảng bá với khả năng đạt khoảng chín phát mỗi phút. Một cuộc trình diễn năm 1722 thậm chí ghi nhận khẩu súng bắn được 63 phát trong bảy phút, thành tích rất ấn tượng vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, thiết kế này có một chi tiết kỳ quặc gây tranh cãi. Puckle chế tạo hai loại ổ đạn: loại sử dụng đạn tròn thông thường dành cho những đối thủ theo Kitô giáo và loại sử dụng đạn hình vuông dành cho người Ottoman theo Hồi giáo. Ông tin rằng đạn vuông sẽ gây ra vết thương nghiêm trọng hơn, qua đó khiến đối phương nhận ra ưu thế của nền văn minh Kitô giáo. Quan niệm này phản ánh định kiến tôn giáo khá cực đoan của nhà phát minh thời bấy giờ.

Dù sở hữu ý tưởng vượt trước thời đại, Puckle Gun không thể trở thành vũ khí phổ biến. Cơ chế đá lửa thiếu tin cậy, việc xoay và siết ổ đạn sau mỗi phát bắn khá phức tạp, trong khi chi phí chế tạo cũng cao. Những cuộc thử nghiệm không thuyết phục được quân đội Anh và dự án không thu hút đủ nhà đầu tư. Một số khẩu súng được chế tạo, nhưng chúng không được triển khai rộng rãi trong chiến đấu.

Dẫu vậy, Puckle Gun vẫn có vị trí đặc biệt trong lịch sử công nghệ quân sự. Nó cho thấy ý tưởng về vũ khí bắn liên tiếp bằng cơ cấu xoay đã xuất hiện từ rất lâu trước khi súng máy Maxim ra đời vào cuối thế kỷ XIX.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Puckle Gun #James Puckle #Súng máy #Lịch sử quân sự #Vũ khí tự động

Bài liên quan

Kho tri thức

Vũ khí siêu âm giúp bướm chim ưng đánh bại loài dơi

Một cơ chế phòng vệ kỳ lạ ở loài bướm chim ưng có thể đánh bại loài dơi, chúng phát ra siêu âm gây nhiễu hệ thống định vị bằng tiếng vang của dơi săn mồi.

Trong bóng tối, dơi sử dụng tiếng vang để định vị con mồi. Chúng phát ra những xung âm tần số cao rồi phân tích tiếng vọng trở lại để xác định vị trí, khoảng cách và chuyển động của côn trùng. Đối với nhiều loài bướm hoạt động ban đêm, khả năng định vị chính xác của dơi là mối đe dọa thường trực.

Một số loài bướm đã tiến hóa những cách đối phó với hệ thống sonar tự nhiên này: tạo tiếng động để khiến dơi khó xác định vị trí, phát tín hiệu cảnh báo rằng chúng có vị khó ăn hoặc làm kẻ săn mồi giật mình.

Xem chi tiết

Kho tri thức

NASA tìm cách giải cứu huyền thoại thiên văn Hubble

NASA ước tính kính thiên văn không gian Hubble có thể trở lại khí quyển Trái Đất vào khoảng năm 2033 - 2034. Cơ quan này đang tìm kiếm giải pháp đưa tàu vũ trụ tiếp cận và đẩy Hubble lên quỹ đạo cao hơn.

Hubble được phóng lên quỹ đạo ngày 24/4/1990, trở thành một trong những đài quan sát thiên văn quan trọng nhất từng được con người chế tạo. Khác với kính thiên văn đặt trên mặt đất, Hubble quan sát vũ trụ từ ngoài phần lớn ảnh hưởng của khí quyển, giúp thu được những hình ảnh rõ nét ở nhiều bước sóng ánh sáng.

1000037440.jpg
Kính thiên văn không gian Hubble của NASA đã giúp con người khám phá hàng loạt kiến thức vũ trụ quan trọng trong suốt hơn 35 năm vận hành.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Sodegarami – vũ khí nhiều ngạnh độc lạ của cảnh sát samurai Nhật Bản

Không phải mọi vũ khí samurai đều được tạo ra để giết chóc, có những món đồ sinh ra với mục đích bắt giữ đối phương.

Sodegarami là một loại vũ khí cán dài độc đáo của Nhật Bản thời phong kiến, được thiết kế chuyên biệt để khống chế và bắt giữ nghi phạm. Tên gọi này thường được hiểu là “vũ khí quấn tay áo”, phản ánh chính xác công dụng đặc trưng của nó: móc, vướng và giữ chặt quần áo đối phương, khiến họ khó di chuyển hoặc chống trả.

Vũ khí thường có cán gỗ dài khoảng 2 m, phần đầu bằng kim loại được trang bị nhiều hàng ngạnh và móc nhọn hướng về các phía. Những chiếc ngạnh này có thể mắc vào tay áo, vạt áo kimono hoặc trang phục dày của đối phương. Cấu tạo đặc biệt cũng khiến người bị bắt khó nắm lấy cán vũ khí để giằng ra, bởi phần thân gần đầu kim loại có thể được bố trí thêm các gai nhọn chống tiếp cận.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới