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Siêu môtô điện Furion Taran ra mắt - mạnh tới 326 mã lực, dẫn động 2 bánh

Số hóa - Xe

Siêu môtô điện Furion Taran ra mắt - mạnh tới 326 mã lực, dẫn động 2 bánh

Thương hiệu xe điện Furion đến từ Pháp vừa chính thức giới thiệu siêu môtô chạy điện Taran với sức mạnh vượt trội 326 mã lực cùng hệ dẫn động hai bánh độc đáo.

Tâm Võ
Furion - nhà sản xuất có trụ sở tại thủ phủ tốc độ Le Mans (Pháp) vừa trình làng mẫu môtô điện Taran. Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên dòng xe này là việc ứng dụng công nghệ EVERSOR độc quyền, cho phép truyền lực tới cả hai bánh thông qua một động cơ điện được tích hợp trực tiếp vào trục bánh trước.
Furion - nhà sản xuất có trụ sở tại thủ phủ tốc độ Le Mans (Pháp) vừa trình làng mẫu môtô điện Taran. Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên dòng xe này là việc ứng dụng công nghệ EVERSOR độc quyền, cho phép truyền lực tới cả hai bánh thông qua một động cơ điện được tích hợp trực tiếp vào trục bánh trước.
Theo công bố từ nhà sản xuất, cơ cấu dẫn động hai bánh không chỉ nâng cao độ bám đường và tính linh hoạt khi vận hành mà còn tối ưu hóa khả năng tái tạo năng lượng. Thử nghiệm thực tế của Furion trên đường đua Le Mans cho thấy, công nghệ EVERSOR có thể gia tăng hiệu suất thu hồi năng lượng từ quá trình phanh từ mức 7% truyền thống lên đến 77%.
Theo công bố từ nhà sản xuất, cơ cấu dẫn động hai bánh không chỉ nâng cao độ bám đường và tính linh hoạt khi vận hành mà còn tối ưu hóa khả năng tái tạo năng lượng. Thử nghiệm thực tế của Furion trên đường đua Le Mans cho thấy, công nghệ EVERSOR có thể gia tăng hiệu suất thu hồi năng lượng từ quá trình phanh từ mức 7% truyền thống lên đến 77%.
Về mặt sức mạnh, Furion Taran sở hữu thông số vận hành hàng đầu trong giới mô tô điện. Xe đạt công suất cực đại 326 mã lực, vượt qua nhiều mẫu SUV hạng sang trên thị trường hiện nay. Khối pin dung lượng 20 kWh cung cấp phạm vi hoạt động dự kiến khoảng 200 km cho một lần sạc đầy, trong khi tổng trọng lượng xe được kiểm soát ở mức 230 kg - tương đương một mẫu xe thể thao phân khối lớn truyền thống.
Về mặt sức mạnh, Furion Taran sở hữu thông số vận hành hàng đầu trong giới mô tô điện. Xe đạt công suất cực đại 326 mã lực, vượt qua nhiều mẫu SUV hạng sang trên thị trường hiện nay. Khối pin dung lượng 20 kWh cung cấp phạm vi hoạt động dự kiến khoảng 200 km cho một lần sạc đầy, trong khi tổng trọng lượng xe được kiểm soát ở mức 230 kg - tương đương một mẫu xe thể thao phân khối lớn truyền thống.
Mặc dù vậy, phiên bản thử nghiệm nguyên mẫu hiện mới dừng lại ở cấu trúc điện áp 48V. Để đáp ứng công suất thực tế khi thương mại hóa, Furion dự kiến sẽ phát triển nền tảng điện áp tối thiểu 400V và có thể nâng cấp lên chuẩn 800V trong tương lai.
Mặc dù vậy, phiên bản thử nghiệm nguyên mẫu hiện mới dừng lại ở cấu trúc điện áp 48V. Để đáp ứng công suất thực tế khi thương mại hóa, Furion dự kiến sẽ phát triển nền tảng điện áp tối thiểu 400V và có thể nâng cấp lên chuẩn 800V trong tương lai.
Do đó, mẫu siêu môtô thuần điệnBên cạnh nền tảng sức mạnh, Furion Taran còn gây chú ý nhờ tạo hình mang tính tương lai cực ấn tượng. Tên gọi Taran được lấy cảm hứng từ Taranis, vị thần sấm sét trong thần thoại Celtic. này sẽ cần trải qua thêm nhiều đợt kiểm định nghiêm ngặt trước khi chính thức đi vào sản xuất thương mại.
Do đó, mẫu siêu môtô thuần điệnBên cạnh nền tảng sức mạnh, Furion Taran còn gây chú ý nhờ tạo hình mang tính tương lai cực ấn tượng. Tên gọi Taran được lấy cảm hứng từ Taranis, vị thần sấm sét trong thần thoại Celtic. này sẽ cần trải qua thêm nhiều đợt kiểm định nghiêm ngặt trước khi chính thức đi vào sản xuất thương mại.
Tổng thể chiếc xe sở hữu nhiều đường vát sắc sảo, các bề mặt đa diện đục lỗ xếp tầng cùng dàn đèn LED tối giản. Phần thân xe có xu hướng dồn trọng tâm về phía trước, kết hợp với vị trí ngồi hạ thấp nhằm tối ưu hóa tính khí động học.
Tổng thể chiếc xe sở hữu nhiều đường vát sắc sảo, các bề mặt đa diện đục lỗ xếp tầng cùng dàn đèn LED tối giản. Phần thân xe có xu hướng dồn trọng tâm về phía trước, kết hợp với vị trí ngồi hạ thấp nhằm tối ưu hóa tính khí động học.
Cấu trúc vỏ xe không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ mà còn đảm nhận vai trò tản nhiệt trực tiếp cho cụm pin và các bộ điều khiển điện tử bên trong. Theo định hướng thiết kế của Furion, bánh trước không chỉ đóng vai trò tạo hình mà còn là bộ phận quan trọng trong kết cấu truyền động, bởi đây là vị trí tích hợp động cơ điện.
Cấu trúc vỏ xe không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ mà còn đảm nhận vai trò tản nhiệt trực tiếp cho cụm pin và các bộ điều khiển điện tử bên trong. Theo định hướng thiết kế của Furion, bánh trước không chỉ đóng vai trò tạo hình mà còn là bộ phận quan trọng trong kết cấu truyền động, bởi đây là vị trí tích hợp động cơ điện.
Hiện tại, Furion chưa công bố thời điểm giao xe cũng như mức giá niêm yết cụ thể. Tuy nhiên, với việc được sản xuất dưới dạng phiên bản giới hạn kết hợp cùng dải công nghệ đột phá, mức giá của Taran được dự đoán sẽ nằm ở phân khúc rất cao khi chính thức có mặt trên thị trường.
Hiện tại, Furion chưa công bố thời điểm giao xe cũng như mức giá niêm yết cụ thể. Tuy nhiên, với việc được sản xuất dưới dạng phiên bản giới hạn kết hợp cùng dải công nghệ đột phá, mức giá của Taran được dự đoán sẽ nằm ở phân khúc rất cao khi chính thức có mặt trên thị trường.
Video: Giới thiệu siêu môtô điện Furion Taran ra mắt - mạnh tới 326 mã lực.
Tâm Võ
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