Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc cao tốc Bắc - Nam ở Đắk Lắk

Sáng 12/11, mưa lớn tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk, gây ngập cục bộ nhiều vùng trũng thấp, sạt lở đất đá gây ách tắc cao tốc Bắc - Nam. 

Hà Ngọc Chính

Báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III cho biết, khoảng 5h cùng ngày, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong xảy ra sạt lở taluy dương tại khu vực xã Ô Loan, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Tại Km1287+750 đến Km1287+850, khu vực cầu vượt Suối Đá, đất từ taluy tràn xuống mặt đường dày khoảng 30cm. Tại Km1288+170 đến Km1288+240, đất đá sạt xuống dày từ 0,3-1,3m. Riêng làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam bị đất phủ dày khoảng 30cm, khiến ô tô con không thể lưu thông.

tuy-an-dong.jpg
Nước sông Kỳ Lộ dâng cao gây ngập đường tại xã Tuy An Đông. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện ra Quốc lộ 1 tại Km1278+177 để tiếp tục hành trình. Máy móc, thiết bị cũng được huy động đến hiện trường để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.

Hiện làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam đã cơ bản thông xe, các lực lượng đang tiếp tục thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở và túc trực đề phòng sự cố.

Tại Gia Lai, do mưa lớn kéo dài trong ngày 11/11, tuyến Quốc lộ 1D nối Quy Nhơn, Bình Định cũ (nay thuộc Gia Lai) với Sông Cầu, Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk) xuất hiện tình trạng nước từ trên núi đổ xuống, chảy ngang qua mặt đường với lưu lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, khu vực trước Resort Avani và dốc đèo Quy Hòa thuộc phường Quy Nhơn Nam, đã xảy ra sạt lở đất đá, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đây.

sat-lo-quy-nhon-nam-gia-lai.jpg
Sạt lở đất đá gây ách tắc quốc lộ 1D, nhiều tuyến đường Gia Lai ngập cục bộ. Ảnh VOV

Công an phường Quy Nhơn Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) và lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH triển khai các biện pháp ứng phó tại hiện trường.

Các chốt chặn được thiết lập tại hai đầu tuyến, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, tạm dừng phương tiện qua khu vực nguy hiểm và hướng dẫn người dân lựa chọn tuyến đường tránh an toàn.

Lực lượng cứu hộ cũng bố trí cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Tại khu vực trũng thấp ở thung lũng Quy Hòa và chân núi Bãi Xép, lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình nước dâng, chuẩn bị phương án hỗ trợ người dân di dời khi cần thiết.

Mời bạn đọc xem video: Động đất gây sóng thần tại Nhật Bản. Nguồn VTV1
tin sản xuất
#Mưa lớn sạt lở #ách tắc cao tốc Bắc - Nam #tỉnh Đắk Lắk #Sáng 12/11 #Khu Quản lý đường bộ III #đoạn Chí Thạnh - Vân Phong

Bài liên quan

Xã hội

Dự báo thời tiết 12/11: Miền Bắc có mưa, nền nhiệt giảm, trời rét

Hôm nay (12/11), miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nền nhiệt giảm 1-2 độ so với hôm qua, trời rét.

Tại miền Bắc hôm nay trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ.

Xem chi tiết

Xã hội

Liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm, cảnh báo nguy cơ trên cả nước

Các vụ ngộ độc cá nóc ở Lâm Đồng, suất ăn công nghiệp tại Tây Ninh và bánh mì ở Quảng Ngãi cho thấy rủi ro đa dạng, đòi hỏi tăng kiểm soát từ nguồn.

Liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm tại nhiều địa phương

Ngày 11/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác phòng, chống, điều trị và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc vừa xảy ra trên địa bàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Đường tỉnh 317G ở Phú Thọ lún sâu 18 cm, chi hơn 2,47 tỉ đồng để sửa chữa

Mặt đường tỉnh 317G đoạn qua xã Tam Nông và xã Đào Xá xuất hiện nhiều vị trí hằn lún, có điểm sâu tới 18 cm. Tỉnh Phú Thọ chi hơn 2 tỉ đồng sửa chữa đột xuất.

MẶT ĐƯỜNG HẰN LÚN, CÓ VỊ TRÍ SÂU 18CM

Đường tỉnh 317G là tuyến giao thông quan trọng của tỉnh Phú Thọ, kết nối nhiều khu vực dân cư và các địa bàn trong tỉnh. Tuy nhiên, tại đoạn Km0+100 – Km5+200, qua địa bàn xã Tam Nông và xã Đào Xá, mặt đường đang xuất hiện tình trạng hằn lún, trồi lún vệt bánh xe cục bộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới