Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc cao tốc Bắc - Nam ở Đắk Lắk

Sáng 12/11, mưa lớn tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk, gây ngập cục bộ nhiều vùng trũng thấp, sạt lở đất đá gây ách tắc cao tốc Bắc - Nam.

Báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III cho biết, khoảng 5h cùng ngày, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong xảy ra sạt lở taluy dương tại khu vực xã Ô Loan, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Tại Km1287+750 đến Km1287+850, khu vực cầu vượt Suối Đá, đất từ taluy tràn xuống mặt đường dày khoảng 30cm. Tại Km1288+170 đến Km1288+240, đất đá sạt xuống dày từ 0,3-1,3m. Riêng làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam bị đất phủ dày khoảng 30cm, khiến ô tô con không thể lưu thông.

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao gây ngập đường tại xã Tuy An Đông. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện ra Quốc lộ 1 tại Km1278+177 để tiếp tục hành trình. Máy móc, thiết bị cũng được huy động đến hiện trường để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.

Hiện làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam đã cơ bản thông xe, các lực lượng đang tiếp tục thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở và túc trực đề phòng sự cố.

Tại Gia Lai, do mưa lớn kéo dài trong ngày 11/11, tuyến Quốc lộ 1D nối Quy Nhơn, Bình Định cũ (nay thuộc Gia Lai) với Sông Cầu, Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk) xuất hiện tình trạng nước từ trên núi đổ xuống, chảy ngang qua mặt đường với lưu lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, khu vực trước Resort Avani và dốc đèo Quy Hòa thuộc phường Quy Nhơn Nam, đã xảy ra sạt lở đất đá, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đây.

Sạt lở đất đá gây ách tắc quốc lộ 1D, nhiều tuyến đường Gia Lai ngập cục bộ. Ảnh VOV

Công an phường Quy Nhơn Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) và lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH triển khai các biện pháp ứng phó tại hiện trường.

Các chốt chặn được thiết lập tại hai đầu tuyến, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, tạm dừng phương tiện qua khu vực nguy hiểm và hướng dẫn người dân lựa chọn tuyến đường tránh an toàn.

Lực lượng cứu hộ cũng bố trí cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Tại khu vực trũng thấp ở thung lũng Quy Hòa và chân núi Bãi Xép, lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình nước dâng, chuẩn bị phương án hỗ trợ người dân di dời khi cần thiết.