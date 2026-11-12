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Chính trị

Xúc động lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

Từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại xã Quế Sơn.

Hạo Nhiên

Ngày 12/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) tổ chức trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện, quy tập trên địa bàn xã.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về dấu tích các phần mộ liệt sĩ còn nằm rải rác trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Sơn chủ động phối hợp các ban, ngành và các thôn tham mưu Ban Chỉ đạo 515 xã nhanh chóng tiếp cận, đối chiếu tài liệu, gặp gỡ nhân chứng và khảo sát thực địa.

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Sau nghi thức truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An. Ảnh: Q.S

Từ ngày 26/10 đến 4/11/2026, Ban Chỉ đạo 515 xã phối hợp với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức tìm kiếm, phát hiện, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, 1 hài cốt được tìm thấy tại thôn Diên Lộc, 2 hài cốt tại thôn Đại Lộc và 5 hài cốt được phát hiện trong hầm trú ẩn Bà Hội, thuộc thôn Thuận Long.

Bên cạnh đó, nhiều di vật đã được tìm thấy, như: xẻng bộ binh, võng, tấm tăng mưa, dây ba lô, nút áo, các bộ phận đèn dầu, dụng cụ nấu ăn, 1 khẩu súng AK, 1 bộ quần áo màu xám và có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”.

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, trong chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là thông tin để tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Đặc biệt, trong 8 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng thu thập được 4 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, mở ra hy vọng sớm xác định đầy đủ danh tính để kết nối các liệt sĩ với gia đình, dòng họ.

Sau nghi thức truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được an táng trang trọng bên cạnh đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
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