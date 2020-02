Tên lửa phòng không vác vai Việt Nam sản xuất: Khắc tinh của nhiều loại trực thăng

Việt Nam bắt đầu được trang bị tổ hợp tên lửa Igla phòng không vác vai do Liên Xô sản xuất từ năm 1987. Nguồn ảnh: VDI. Cho tới nay qua hàng chục năm nghiên cứu và nhận chuyển giao công nghệ từ Nga, Việt Nam tới nay đã bắt đầu tự chủ trong việc sản xuất tên lửa Igla để trang bị cho các lực lượng bộ binh. Nguồn ảnh: QĐND. Đây được coi là một trong những yêu cầu cực kỳ quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại của lực lượng quân đội. Nguồn ảnh: QPVN. Với việc tự chủ sản xuất được tên lửa phòng không Igla, chúng ta hoàn toàn có thể sản xuất đại trà với giá thấp hơn nhiều so với nhập khẩu từ nước ngoài. Nguồn ảnh: Flickr, Ngoài ra, việc tự sản xuất được tên lửa Igla còn giúp Việt Nam trang bị được loại vũ khí này cho cả lực lượng hải quân, cho phép lực lượng hải quân tăng được khả năng phòng không trên tàu chiến với các loại tên lửa vác vai này. Nguồn ảnh: Flickr. Theo nhiều nguồn tin, Việt Nam đã tự sản xuất được hai phiên bản tên lửa phòng không Igla bao gồm 9K310 Igla cho việc phòng không trên bộ và 9K310 Igla-1E cho việc phòng không trên biển. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại tên lửa Igla do Nga sản xuất từng được Việt Nam gọi với cái tên là A-87. Loại tên lửa này có trọng lượng tổng cộng 17,9 kg khi bao gồm cả đầu đạn, tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 5000 mét, cao độ tối đa 3500 mét. Nguồn ảnh: Pinterest. Với loại tên lửa này, lực lượng bộ binh hoàn toàn có đủ khả năng đối đầu với các loại trực thăng của đối phương hoặc thậm chí đánh chặn cả tên lửa ở độ cao thấp. Nguồn ảnh: Pinterest. Với trọng lượng chỉ 17,9 kg khi bao gồm đầu đạn, tên lửa Igla hoàn toàn phù hợp với thể trạng của người dân Việt Nam. Nguồn ảnh: Forces. Thậm chí trong quá trình hành quân, binh lính mang theo tên lửa Igla có thể tháo tên lửa ra khỏi ống phóng, giúp san sẻ trọng lượng mang vác cho từng người lính khi hành quân đường dài. Nguồn ảnh: Pinterest. Với lực lượng hải quân Việt Nam, tên lửa Igla được trang bị trên các tàu tên lửa cao tốc Molniya, tàu pháo TT400TP và một vài loại tàu khác mà Việt Nam đang chế tạo. Nguồn ảnh: QPVN. Bộ binh Việt Nam bắn nghiệm thu tên lửa Igla trong quá trình tập trận bắn đạn thật. Nguồn ảnh: QĐND. Mời độc giả xem Video: Tên lửa phòng không Igla của Liên Xô.

