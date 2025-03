Su-34 của Nga dội bom lượn 1.500kg phá điểm doanh trại Ukraine

Ngày 3/3, Không quân Nga tuyên bố đã tiến hành một cuộc không kích chính xác vào các vị trí tập trung binh sỹ của Ukraine tại Gulyaypole thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay ném bom Su-34, sử dụng bom lượn FAB-1500 và FAB-500, được trang bị các mô-đun điều chỉnh tìm kiếm mục tiêu (UMPK) để tăng độ chính xác và tầm bắn. Ảnh Bulgarian Military Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, những quả bom rơi xuống khu vực Gulyaypole. Các vụ nổ tạo ra những đám mây bụi và nhiều mảnh vỡ, cho thấy khả năng tấn công mục tiêu hiệu quả. Ảnh: RT. Thị trấn Gulyaypole nằm ở tỉnh Zaporizhzhia, một khu vực chiến lược quan trọng trong cuộc xung đột Ukraine. Đây là tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc không kích Nga nhằm làm gián đoạn hoạt động quân sự của Kiev. Ảnh Army recognition Các quan chức quân sự Ukraine chưa bình luận cụ thể về sự kiện này, nhưng Thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, trước đó ước tính rằng Nga triển khai hơn 100 quả bom lượn mỗi ngày trên khắp mặt trận, gây sức ép lên các nguồn lực phòng thủ của Ukraine. Ảnh Bulgarian Military Đoạn video cho thấy, Nga đã sử dụng bom lượn FAB-1500 là một trong những loại bom mạnh nhất do Nga phát triển, nặng 1.500 kg. Với chiều dài khoảng 4m và đường kính 48cm, FAB-1500 mang theo đầu đạn nổ nặng khoảng 675 kg. Vỏ thép của bom nặng hơn 800 kg, có thể phân mảnh tối đa khi nổ, tạo ra các hố rộng tới 15m và xuyên thủng nhiều cấu trúc bê tông cốt thép. Ảnh X Bên cạnh đó, FAB-500 là loại bom nhỏ hơn, nặng 500 kg, nhưng vẫn có sức công phá đáng kinh ngạc. Với đầu đạn chứa hơn 200 kg thuốc nổ, nó có thể gây thiệt hại lớn cho các cơ sở hạ tầng và nơi tập trung quân. Khi được trang bị UMPK, bom này cũng có khả năng lướt xa hơn, tăng độ chính xác nhờ hệ thống dẫn đường vệ tinh. Su-34, tiêm kích được sử dụng trong hoạt động ném bom này, là máy bay ném bom chiến đấu hai động cơ, hai chỗ ngồi do Sukhoi phát triển để thay thế Su-24. Với chiều dài 23 m và sải cánh 14 m, máy bay được trang bị hai động cơ Saturn AL-31F, cho phép đạt tốc độ tối đa 2.222 km/h. Đối với nhiệm vụ lần này, Su-34 được trang bị bom FAB-1500 và FAB-500 lắp bộ dụng cụ UMPK, giúp mở rộng phạm vi tác chiến. Lớp giáp buồng lái cũng được gia cố mang lại khả năng chống chịu trước các hệ thống phòng không của đối phương, cho phép tiêm kích này hoạt động trong môi trường có nguy cơ cao. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo, “Các phi hành đoàn máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Lực lượng Không gian Vũ trụ đã tấn công các điểm triển khai và tập trung của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Gulyaypole. Phi vụ chiến đấu sử dụng bom FAB-1500 và FAB-500 với các mô-đun được lập kế hoạch và hiệu chỉnh” Các chuyên gia quân sự đã nhấn mạnh giá trị chiến lược của bom lượn trong cuộc xung đột này. Tiến sĩ Pavel Luzin, một chuyên gia về công nghệ quân sự của Nga, tuyên bố, “UMPK biến những quả bom FAB cũ thành vũ khí chính xác nhưng tiết kiệm chi phí, cho phép Nga tận dụng kho dự trữ lớn của mình trong khi giảm thiểu rủi ro cho máy bay”. Bộ dụng cụ UMPK trên FAB-1500 và FAB-500 bổ sung thêm cánh gấp và đuôi hình chữ V cho quả bom. Cả hai đều có phần đầu khí động học, cho phép đường bay của bom ổn định trên quãng đường dài. Cuộc tấn công vào Gulyaypole làm nổi bật những thách thức trên không đang phát triển giữa Nga và Ukraine. Đối với Nga, Su-34 và bom lượn cung cấp một phương tiện để tấn công sâu mà không gây nguy hiểm cho phi công, tận dụng kho dự trữ thời Liên Xô cũ với các nâng cấp hiện đại.

Ngày 3/3, Không quân Nga tuyên bố đã tiến hành một cuộc không kích chính xác vào các vị trí tập trung binh sỹ của Ukraine tại Gulyaypole thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay ném bom Su-34, sử dụng bom lượn FAB-1500 và FAB-500, được trang bị các mô-đun điều chỉnh tìm kiếm mục tiêu (UMPK) để tăng độ chính xác và tầm bắn. Ảnh Bulgarian Military Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, những quả bom rơi xuống khu vực Gulyaypole. Các vụ nổ tạo ra những đám mây bụi và nhiều mảnh vỡ, cho thấy khả năng tấn công mục tiêu hiệu quả. Ảnh: RT. Thị trấn Gulyaypole nằm ở tỉnh Zaporizhzhia, một khu vực chiến lược quan trọng trong cuộc xung đột Ukraine. Đây là tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc không kích Nga nhằm làm gián đoạn hoạt động quân sự của Kiev. Ảnh Army recognition Các quan chức quân sự Ukraine chưa bình luận cụ thể về sự kiện này, nhưng Thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, trước đó ước tính rằng Nga triển khai hơn 100 quả bom lượn mỗi ngày trên khắp mặt trận, gây sức ép lên các nguồn lực phòng thủ của Ukraine. Ảnh Bulgarian Military Đoạn video cho thấy, Nga đã sử dụng bom lượn FAB-1500 là một trong những loại bom mạnh nhất do Nga phát triển, nặng 1.500 kg. Với chiều dài khoảng 4m và đường kính 48cm, FAB-1500 mang theo đầu đạn nổ nặng khoảng 675 kg. Vỏ thép của bom nặng hơn 800 kg, có thể phân mảnh tối đa khi nổ, tạo ra các hố rộng tới 15m và xuyên thủng nhiều cấu trúc bê tông cốt thép. Ảnh X Bên cạnh đó, FAB-500 là loại bom nhỏ hơn, nặng 500 kg, nhưng vẫn có sức công phá đáng kinh ngạc. Với đầu đạn chứa hơn 200 kg thuốc nổ, nó có thể gây thiệt hại lớn cho các cơ sở hạ tầng và nơi tập trung quân. Khi được trang bị UMPK, bom này cũng có khả năng lướt xa hơn, tăng độ chính xác nhờ hệ thống dẫn đường vệ tinh. Su-34, tiêm kích được sử dụng trong hoạt động ném bom này, là máy bay ném bom chiến đấu hai động cơ, hai chỗ ngồi do Sukhoi phát triển để thay thế Su-24. Với chiều dài 23 m và sải cánh 14 m, máy bay được trang bị hai động cơ Saturn AL-31F, cho phép đạt tốc độ tối đa 2.222 km/h. Đối với nhiệm vụ lần này, Su-34 được trang bị bom FAB-1500 và FAB-500 lắp bộ dụng cụ UMPK, giúp mở rộng phạm vi tác chiến. Lớp giáp buồng lái cũng được gia cố mang lại khả năng chống chịu trước các hệ thống phòng không của đối phương, cho phép tiêm kích này hoạt động trong môi trường có nguy cơ cao. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo, “Các phi hành đoàn máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Lực lượng Không gian Vũ trụ đã tấn công các điểm triển khai và tập trung của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Gulyaypole. Phi vụ chiến đấu sử dụng bom FAB-1500 và FAB-500 với các mô-đun được lập kế hoạch và hiệu chỉnh” Các chuyên gia quân sự đã nhấn mạnh giá trị chiến lược của bom lượn trong cuộc xung đột này. Tiến sĩ Pavel Luzin, một chuyên gia về công nghệ quân sự của Nga, tuyên bố, “UMPK biến những quả bom FAB cũ thành vũ khí chính xác nhưng tiết kiệm chi phí, cho phép Nga tận dụng kho dự trữ lớn của mình trong khi giảm thiểu rủi ro cho máy bay”. Bộ dụng cụ UMPK trên FAB-1500 và FAB-500 bổ sung thêm cánh gấp và đuôi hình chữ V cho quả bom. Cả hai đều có phần đầu khí động học, cho phép đường bay của bom ổn định trên quãng đường dài. Cuộc tấn công vào Gulyaypole làm nổi bật những thách thức trên không đang phát triển giữa Nga và Ukraine. Đối với Nga, Su-34 và bom lượn cung cấp một phương tiện để tấn công sâu mà không gây nguy hiểm cho phi công, tận dụng kho dự trữ thời Liên Xô cũ với các nâng cấp hiện đại.