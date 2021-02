Những xe tăng chiến đấu đáng nể nhất trong biên chế Pakistan

Đầu tiên là mẫu xe tăng chiến đấu VT-4, Quân đội Pakistan mua xe tăng chiến đấu Norinco VT-4 từ Trung Quốc từ tháng 2/2020, dự kiến sẽ nhận được hơn 300 nền tảng. Loại xe tăng này được phát triển đặc biệt để xuất khẩu, và cho đến nay là loại xe tăng có năng lực nhất trong kho của Pakistan. Xe tăng chủ lực VT-4 có khả năng sử dụng nhiều loại đạn chuyên dụng tiên tiến, để tấn công các loại mục tiêu cụ thể và được trang bị pháo 125mm hoặc 120mm. Với việc Trung Quốc nổi lên là nước đi đầu thế giới, trong việc phát triển các loại đạn xuyên giáp, tương thích với súng của VT-4, nó sẽ có lợi thế hỏa lực đáng kể so với các đơn vị khác. Tiếp theo là xe tăng chủ lực Al Khalid, đi vào hoạt động từ năm 2001, song song với chương trình Al Zarrar và việc Pakistan mua xe tăng T-80 của Ukraine, để cách mạng hóa khả năng tác chiến bọc thép của đất nước. Xe tăng có thể bắn đạn xuyên giáp bản địa Naiza 125 mm, sử dụng hệ thống tham chiếu nòng súng và hệ thống ổn định trục kép. Tính năng tự động theo dõi vũ khí chính và phụ của xe, cho phép nó xác định nhiều mục tiêu đe dọa cùng một lúc, trong khi hệ thống quản lý chiến trường tích hợp và hệ thống liên lạc kỹ thuật số là một trong những tính năng vượt trội so với xe tăng T-80UD và các thiết kế cũ hơn của Trung Quốc về độ tinh vi. Xe tăng được tăng cường áo giáp composite, giáp phản ứng nổ và hệ thống bảo vệ chủ động Varta. Biến thể mới hơn cũng được trang bị giáp phản ứng nổ AORAK Mk.2 bản địa, có khả năng chống chịu cao với các loại vũ khí chống giáp khác nhau. Thứ ba là xe tăng T-80UD, loại xe tăng này nặng hơn và có năng lực tác chiến hơn so với các xe tăng T-72 và T-90A, mặc dù chi phí bảo dưỡng và vận hành cao, cũng như mức tiêu hao nhiên liệu rất lớn. Ukraine sản xuất T-80 hạn chế trong nước, sau khi Liên Xô sụp đổ và cung cấp khoảng 320 xe tăng cho Quân đội Pakistan từ năm 1997 đến năm 2002. T-80UD sử dụng động cơ tuốc bin khí, giúp tăng hiệu suất đáng kể, tăng cường độ bền, tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu thấp, cũng như khả năng tự nạp đạn tương đối nhanh, mức độ bảo vệ rất cao với giáp composite và các hệ thống bảo vệ tích cực. Thứ tư là xe tăng Al Zarrar Được đưa vào trang bị từ năm 2004, Al Zarrar là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của xe tăng T-54/55 của Liên Xô. Bất chấp tuổi đời của thiết kế, các nhà phát triển Trung Quốc và Pakistan đã tìm cách, cách mạng hóa khả năng của xe, cung cấp một xe tăng hiệu quả về chi phí và bảo dưỡng rất thấp, được trang bị tốt cho các trận chiến của thế kỷ 21. Pháo nòng trơn 125 mm của xe tăng này, giúp hỏa lực ngang bằng với các nền tảng xe tăng được trang bị mạnh nhất trên thế giới và đi trước các thiết kế như Leopard II của Đức. Với trọng lượng 44 tấn, cao hơn 22% so với thiết kế ban đầu của xe tăng T-55 và có động cơ mạnh hơn gần 50% ở tốc độ 730 mã lực. Chương trình Al Zarrar đã thành công trong việc cung cấp sự thay thế cho Type 59 của Trung Quốc trong biên chế Pakistan mà không cần bảo dưỡng nhiều hơn, như các thiết kế nặng hơn và phức tạp hơn của T-80 hoặc các loại xe tăng khác của Trung Quốc, được cung cấp để xuất khẩu như Type 88 hoặc Type 96. Xe tăng được bảo vệ bởi lớp giáp composite mô-đun và lớp giáp nổ tương đối để cải thiện khả năng sống sót của kíp xe, đồng thời sử dụng các hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, thiết bị dò tìm phạm vi laser và một loạt các loại bom, đạn tiên tiến bao gồm đạn uranium cạn kiệt, do Pakistan sản xuất được thiết kế để xuyên giáp. Tiếp theo là xe tăng Kiểu 85, tiền thân là đơn vị thiết giáp tinh nhuệ của Pakistan, khoảng 400 chiếc xe tăng Type 85 thời Chiến tranh Lạnh hiện đang được biên chế. Kiểu 85 là sự kế thừa trực tiếp, của lớp xe tăng chiến đấu bản địa đầu tiên của Trung Quốc, là Kiểu 69 và thừa hưởng nhiều tính năng tương tự. Kiểu 85 là một trong những xe tăng chủ lực đầu tiên trang bị pháo 125mm, cung cấp hỏa lực cải tiến nhiều, so với các thế hệ trước và có tháp pháo bán cầu tương tự như Kiểu 59 cũ hơn. Mặc dù không tham chiến nhưng Kiểu 69 cũng được hưởng lợi từ việc thử nghiệm chiến đấu rộng rãi, đặc biệt là ở chiến tranh Iran và Iraq. Xe tăng Kiểu 85 là một trong những mẫu xe tăng đầu tiên được trang bị giáp composite. Có hỏa lực mạnh, nhưng các nhà thiết kế của xe tăng vẫn duy trì trọng lượng rất nhẹ khoảng 40 tấn, giúp xe tăng khả năng cơ động và giảm được sự tiêu hao nhiên liệu tối ưu. Nguồn ảnh: Pinterest.

