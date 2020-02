Liệu đây có phải loại xe tăng chủ lực của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria?

Những hình ảnh từ khu vực biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ ghi lại cho thấy, phần lớn các xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện tại đây là loại xe tăng chủ lực M60 Patton. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại xe tăng chủ lực thế hệ hai này được Mỹ sản xuất từ năm 1960 và là đối trọng của xe tăng T-62 do Liên Xô sở hữu. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù đã được sử dụng trong biên chế hơn nửa thế kỷ nay, tuy nhiên tới giờ M60 vẫn là loại xe tăng chủ lực có quân số rất nhiều trong biên chế nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong biên chế của quan đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại có tổng cộng 1532 xe tăng M60. Đây cũng là loại xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu với số lượng nhiều nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong số này có khoảng 170 chiếc đã được nâng cấp lên phiên bản Sabra do Israel cung cấp. Số xe tăng này được Thổ Nhĩ Kỳ nâng cấp với giá trị hợp đồng 688 triệu USD hồi năm 2002. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, các phiên bản còn lại của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu là M60A3 và M60TM. Nguồn ảnh: Pinterest. Với phiên bản M60TM, xe tăng được hiện đại hoá với hệ thống radio liên lạc tầm xa và hệ thống phòng vệ điện tử của riêng Thổ Nhĩ Kỳ do nước này tự chế tạo. Nguồn ảnh: Pinterest. Phiên bản M60A3 mới được Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nâng cấp từ năm 2017 với việc trang bị thêm súng máy điều khiển từ xa, hệ thống quan sát 360 độ quanh xe, hệ thống phòng vệ kiểu mới với giáp phản ứng nổ. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên so với các xe tăng T-72 và T-90 hiện đang được quân đội Syria sử dụng với số lượng khá lớn, các xe tăng M60 Patton của Thổ Nhĩ Kỳ dù nâng cấp đến đâu vẫn sẽ tỏ ra lép vế trên chiến trường. Nguồn ảnh: Pinterest. Tình hình chiến sự giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang trở nên ngày càng gay gắt, Ankara cũng vừa chính thức tuyên chiến với quốc gia này và thậm chí còn cảnh cáo Moscow không nên can dự. Nguồn ảnh: Pinterest. Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ "tắc đường" ở khu vực gần biên giới giữa nước này và Syria. Nguồn ảnh: Pinterest. Pháo phản lực quái vật được biên chế vào quân đội Syria.

