PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) đã chính thức khép lại vào ngày 1/11 tại Hà Nội, với hơn 1.000 bài thi, 24 đường đua và tổng giá trị giải thưởng 526 triệu đồng.

Video: Xem dàn ôtô địa hình tham dự PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026).

Sau 3 ngày tranh tài (từ 30/10 đến 1/11), Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) đã bế mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội. Mùa giải năm nay ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đội đua, với nhiều thứ hạng chỉ được xác định ở những bài thi cuối cùng.

PVOIL VOC 2026 chính thức bế mạc, thêm những nhà vô địch mới.

Đánh dấu 19 năm hình thành và phát triển, PVOIL VOC 2026 có quy mô 24 đường thi trên diện tích khoảng 250 ha địa hình rừng núi. Ban tổ chức ghi nhận hơn 1.000 bài thi trong suốt ba ngày, tạo nên một trong những mùa giải có số lượng thử thách và mức độ cạnh tranh cao nhất từ trước đến nay.

Ban tổ chức trao tổng giá trị giải thưởng 526 triệu đồng cho các đội và vận động viên thi đấu xuất sắc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Ngô Việt Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam, Trưởng Ban điều hành giải cho biết, PVOIL VOC 2026 đã khép lại thành công, tiếp tục khẳng định sự trưởng thành của phong trào thể thao ôtô địa hình Việt Nam với sự đồng hành của Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam.

Đánh dấu 19 năm hình thành và phát triển, PVOIL VOC 2026 có quy mô 24 đường thi trên diện tích khoảng 250 ha địa hình rừng núi.

Ở hạng Bán tải cơ bản, tay đua Nguyễn Đình Hiếu cùng lái phụ Nguyễn Đình Trung, đội TTC DOBINSONS WOLVER, giành chức vô địch với 922 điểm. Đáng chú ý, Nguyễn Đình Hiếu trở thành vận động viên đầu tiên bốn lần liên tiếp vô địch giải đấu. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 19 năm của giải có hai anh em ruột cùng giành chức vô địch trên một đội đua.

PVOIL VOC là giải đua xe địa hình có lịch sử lâu đời tại Việt Nam, do OTV Media và cộng đồng OTOFUN tổ chức từ năm 2008.

Tại hạng Chuyên nghiệp, đội 134 - NÔNG DÂN SÀI THÀNH gồm Trần Đinh Vũ Huy và Nguyễn Thế Sinh giành ngôi vô địch với 1.399 điểm. Đây là lần thứ hai đội đăng quang ở hạng đấu này. Đội 108 FURY WOLVER đứng thứ hai với 1.253 điểm trong khi TORO TEAM - VULCAN4X4 01 xếp thứ ba với 1.252 điểm.

Từ năm 2010, giải được công nhận là bộ môn thi đấu thể thao phong trào trong hệ thống các giải đấu trong nước.

Ở hạng Nâng cao, đội NINH VIỆT - TP. HCM gồm Ninh Quang Việt và Đặng Văn Thế lần đầu vô địch với 1.023 điểm. Hạng SUV Cơ bản cũng chứng kiến nhà vô địch mới là TORO TEAM - TÔM GIỐNG, gồm Võ Duy Mỹ và Nguyễn Trọng Huy, đạt 818 điểm.

PVOIL đồng hành cùng giải từ năm 2016 và trở thành nhà tài trợ tên giải từ năm 2019.

Ban tổ chức trao tổng giá trị giải thưởng 526 triệu đồng cho các đội và vận động viên xuất sắc. Ngoài các giải chính, giải Cống hiến thuộc về đội 416 - Bang Phía Tây, trong khi giải Ấn tượng được trao cho đội 214 - CLB ISUZU TROOPER VIỆT NAM.

Theo ban tổ chức, giải đấu thu hút hơn 20 triệu lượt khán giả theo dõi trực tiếp và trực tuyến trong ba ngày.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, PVOIL VOC 2026 còn tổ chức các khu vực trải nghiệm lái thử địa hình với sự tham gia của Ford và Toyota, thu hút đông đảo khách tham quan. Nhà tài trợ tên giải PVOIL cung cấp hơn 20.000 lít xăng dầu phục vụ công tác tổ chức, đồng thời giới thiệu ứng dụng PVOIL 4U. Đây là năm thứ 11 doanh nghiệp đồng hành cùng giải đấu.