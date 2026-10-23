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Chính trị

Phát hiện 20 hài cốt liệt sĩ trong rừng tràm ở Quảng Trị

Sau gần 2 tháng nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Hạo Nhiên

Ngày 23/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Phòng Chính trị đã quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Theo đó, từ đầu tháng 9/2026, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã tiến hành đào, xử lý hàng trăm mét khối đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những vị trí có dấu hiệu liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ.

Qua quá trình tìm kiếm, đơn vị lần lượt phát hiện các hài cốt cùng nhiều di vật, gồm cúc áo quân phục, tăng bộ đội, đinh đóng quan tài và những dấu tích khác phục vụ công tác xác minh.

Đặc biệt, ngày 6/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng tấm bia đá. Trên bia ghi các thông tin về họ tên, năm sinh, quê quán, thời điểm nhập ngũ và năm hy sinh. Đây là những thông tin đang được cơ quan chức năng đối chiếu, xác minh để làm rõ danh tính liệt sĩ theo quy định.

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Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt.

Đến ngày 20/10, tại khu vực rừng tràm của gia đình ông Hồ Thon, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện một hài cốt liệt sĩ, cùng nhiều di vật, gồm: 4 cúc áo quân phục, 8 khuy tăng và 18 chiếc đinh đóng quan tài.

Sau đó một ngày, tại khu vực rừng tràm của ông Hồ Khiêm, cách địa điểm trên khoảng 50m về phía đông, đơn vị tiếp tục tìm thấy một hài cốt liệt sĩ khác.

Được biết, hài cốt này gồm có 3 đoạn xương và nhiều mảnh xương vỡ vụn. Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện 6 cúc áo quân phục, 1 tấm tăng và 15 chiếc đinh đóng quan tài.

Như vậy, tính từ đầu tháng 9 đến hết ngày 22/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 20 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm bản Bãi Dinh. Toàn bộ hài cốt sau khi cất bốc được đưa về nhà quàn để bảo quản, thờ cúng, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Hiện, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, gặp gỡ nhân chứng để thu thập thông tin, xác định thêm các vị trí có khả năng chôn cất liệt sĩ nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
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