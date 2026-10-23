Omoda & Jaecoo mới đây chia sẻ những thành tựu kinh doanh nổi bật trên thị trường toàn cầu và giới thiệu định hướng phát triển công nghệ năng lượng mới.

Sự kiện OMODA X Night vừa diễn ravào ngày 20/10 vừa qua.

Tại sự kiện OMODA X Night vừa diễn ravào ngày 20/10 vừa qua ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy (Trung Quốc), ông Shawn Xu – Tổng Giám đốc OMODA & JAECOO International – đã chia sẻ về kết quả phát triển toàn cầu và chiến lược đổi mới công nghệ của thương hiệu. Đây là một trong những hoạt động thuộc Hội nghị khách hàng quốc tế 2026, quy tụ đại diện người dùng, truyền thông và đối tác từ nhiều thị trường, cùng các thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Chery, trong đó có iCAUR và OMODA & JAECOO.

Tăng trưởng toàn cầu, mở rộng hiện diện tại các thị trường trọng điểm

Chỉ sau ba năm rưỡi phát triển, OMODA & JAECOO đã đạt doanh số tích lũy hơn 1,4 triệu xe trên toàn cầu. Trong năm 2026, thương hiệu dự kiến đạt doanh số hơn 800.000 xe, tăng khoảng 110% so với cùng kỳ.

Omoda & Jaecoo và chiến lược phát triển toàn cầu, đẩy mạnh công nghệ.

Đáng chú ý, OMODA & JAECOO đang ghi nhận những kết quả tích cực tại các thị trường ô tô phát triển, đặc biệt là châu Âu. Chỉ sau hai năm rưỡi gia nhập khu vực này, doanh số tại châu Âu đã chiếm 48% tổng doanh số toàn cầu của thương hiệu.

Tại Anh, OMODA & JAECOO ghi nhận kết quả kinh doanh nổi bật trong tháng 8 và tháng 9/2026, với JAECOO 7 trở thành một trong những mẫu xe được người tiêu dùng lựa chọn nhiều. Tại Pháp, chưa đầy sáu tháng sau khi ra mắt, doanh số hằng tháng đã vượt 3.000 xe, trong khi doanh số tích lũy vượt 10.000 xe. Tây Ban Nha và Italy cũng ghi nhận lượng bán trên 4.000 xe mỗi tháng.

Bên ngoài châu Âu, thương hiệu tiếp tục mở rộng tại Brazil, Thái Lan và Pakistan. Trong đó, doanh số tại Brazil vượt 6.500 xe mỗi tháng, còn các mẫu xe năng lượng mới như JAECOO 5 EV ghi nhận sức tiêu thụ tích cực tại Thái Lan.

OMODA & JAECOO đang ghi nhận những kết quả tích cực tại các thị trường ô tô phát triển, đặc biệt là châu Âu.

Hiện OMODA & JAECOO đã hiện diện tại 79 thị trường với hơn 1.700 showroom trên toàn cầu. Đến năm 2027, thương hiệu đặt mục tiêu mở rộng tới 99 thị trường, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Canada, đồng thời tăng cường hoạt động bản địa hóa nhằm đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng khu vực.

Đẩy mạnh công nghệ hybrid, nâng cao trải nghiệm sử dụng

Bên cạnh chiến lược mở rộng thị trường, OMODA & JAECOO tiếp tục phát triển danh mục xe năng lượng mới với các công nghệ HEV, PHEV và EV. Hiện nhóm sản phẩm này đóng góp khoảng 81% tổng doanh số toàn cầu của thương hiệu.

OMODA & JAECOO tiếp tục phát triển danh mục xe năng lượng mới với các công nghệ HEV, PHEV và EV.

Một trong những công nghệ đáng chú ý được giới thiệu tại sự kiện là hệ thống HEV sử dụng bộ pin dung lượng 5 kWh, dự kiến ứng dụng trên OMODA 7.

So với những hệ thống hybrid thông thường, dung lượng pin lớn hơn mở ra khả năng phát triển nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế. Chế độ Super Quiet Mode được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm vận hành yên tĩnh, êm ái hơn trong các tình huống khởi hành, tăng tốc và di chuyển ở tốc độ cao.

Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ cấp điện cho các thiết bị bên ngoài thông qua công nghệ V2L với công suất 2,2 kW. Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng các thiết bị điện trong những chuyến dã ngoại hoặc hoạt động ngoài trời.

So với những hệ thống hybrid thông thường, dung lượng pin lớn hơn mở ra khả năng phát triển nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế.

Bộ pin lớn cũng hỗ trợ những chế độ thông minh phục vụ nghỉ ngơi, giám sát phương tiện và cá nhân hóa trải nghiệm trong khoang xe.

Ngoài ra, OMODA & JAECOO giới thiệu công nghệ phủ cách nhiệt mới dự kiến ứng dụng trên OMODA 4. Theo kết quả thử nghiệm so sánh do thương hiệu công bố, công nghệ này giúp nhiệt độ khoang cabin thấp hơn từ 8–10°C so với mẫu xe đối chứng trong cùng điều kiện, góp phần nâng cao sự thoải mái khi sử dụng phương tiện.

Công nghệ thông minh hướng đến nhu cầu thực tế

Trong lĩnh vực công nghệ thông minh, OMODA & JAECOO tập trung phát triển các giải pháp hỗ trợ lái và khoang lái AI nhằm đơn giản hóa những thao tác hằng ngày.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh SIVP (Super Intelligent Valet Parking) cho phép phương tiện thực hiện các thao tác như di chuyển đến vị trí đón, tìm kiếm chỗ đỗ và hỗ trợ đỗ xe trong những không gian phức tạp khi đáp ứng điều kiện vận hành phù hợp. Công nghệ này dự kiến được ứng dụng trên JAECOO 5 và JAECOO 7 tại một số thị trường quốc tế.

Trong lĩnh vực công nghệ thông minh, OMODA & JAECOO tập trung phát triển các giải pháp hỗ trợ lái và khoang lái AI nhằm đơn giản hóa những thao tác hằng ngày.

Song song đó, hệ thống khoang lái thông minh SIAS (Super Intelligent AI Space) hướng đến khả năng tương tác tự nhiên giữa người dùng và phương tiện. Thay vì chỉ thực hiện những câu lệnh đơn giản, công nghệ AI có thể nhận biết ý định, sở thích và những nhu cầu được người dùng thể hiện để đưa ra phản hồi phù hợp.

Trong chiến lược sản phẩm, OMODA & JAECOO cũng giới thiệu mẫu xe hoàn toàn mới OMODA X với ngôn ngữ thiết kế Mecha, kết hợp phong cách crossover và những công nghệ thông minh mang tính cá nhân hóa.

Trong ba năm tới, thương hiệu dự kiến mở rộng danh mục lên 13 mẫu xe, đáp ứng nhiều nhóm khách hàng và nhu cầu di chuyển khác nhau.

Từ những thành tựu kinh doanh đến chiến lược công nghệ, OMODA & JAECOO đang từng bước chuyển từ giai đoạn mở rộng thị trường sang phát triển chiều sâu, lấy chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng làm nền tảng tăng trưởng dài hạn.