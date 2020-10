"Xế nổ" BMW R nineT 2021, nâng cấp động cơ và công nghệ

Là một mẫu roadster mẫu mực, BMW R nineT 2021 mới hiện được hãng xe đến từ Đức ưu ái với nhiều biến thể hấp dẫn. Cụ thể, R nineT Urban G/S là một mẫu enduro với thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu xe R 80 G/S của những năm 1980. R nineT Scrambler lại có thiết kế hoài niệm về những mẫu xe đề cao sự thuần khiết và không quan trọng độ tiện nghi, trong khi đó R nineT Pure lại là một mẫu roadster chỉ được trang bị những tính năng tối giản nhất. Với các phiên bản R nineT vừa mới ra mắt, khối động cơ boxer đã được tinh chỉnh về cả hiệu năng và ngoại hình, giúp xe đạt được tiêu chuẩn khí thải EU-5. Chi tiết hơn, khối động cơ này đạt công suất tối đa 109 mã lực tại vòng tua 7.250 vòng/phút, giảm khoảng 1 mã lực so với phiên bản trước. Tuy nhiên, mô men xoắn vẫn được giữ ở mức tối đa 116 Nm tại vòng tua 6.000 vòng/phút. Các kỹ sư cũng thay đổi một số chi tiết bên trong lòng xilanh, giúp quá trình đốt cháy nhiên liệu hiệu quả hơn, cho phép sản sinh lực kéo cao hơn so với thế hệ động cơ trước. Ngay cả trên phiên bản tiêu chuẩn, BMW R nineT thế hệ mới hiện đã được trang bị tính năng chống bó cứng phanh ABS Pro, kết hợp cùng hệ thống kiểm soát phanh khẩn cấp DBC (Dynamic Brake Control). Điều này làm tăng độ an toàn cho xe khi người lái phanh gấp ở nhiều điều kiện đường hoặc độ nghiêng xe khác nhau. Một số tính năng tiêu chuẩn khác bao gồm hệ thống treo WAD với hành trình phuộc phụ thuộc vào sự điều khiển của người lái thông qua phím xoay trên ghi đông. Ngoài ra, chế độ lái Rain và Road cũng được trang bị tiêu chuẩn theo xe. Bảng đồng hồ dạng tròn trên R nineT giờ đây có thiết kế mới với logo BMW cũng như đèn xinhan sẽ "ẩn mình" khi chưa được kích hoạt. Hệ thống đèn pha và đèn xinhan sử dụng công nghệ LED cùng cổng sạc USB cũng là một số tính năng tiêu chuẩn của R nineT 2021. Tuy nhiên, giữa các phiên bản cũng có một số khác biệt nhất định về cả ngoại hình và mặt vận hành. Chức năng chuyển đổi chế độ lái Riding Modes Pro với chế độ lái Dyna sẽ được trang bị trên R nineT và R nineT Pure. Trong đó chế độ lái Dirt sẽ có mặt trên R nineT Scrambler và R nineT Urban G/S như một tùy chọn độc lập. Chế độ này sẽ can thiệp vào hệ thống kiểm soát độ bám DTC (Dynamic Traction Control) và hệ thống kiểm soát lực kéo của động cơ MSR. Một số tùy chọn người lái có thể nâng cấp như gói Comfort Package, bao gồm hệ thống chuyển đổi chế độ lái Riding Modes Pro, chức năng kiểm soát hành trình Cruise Control và ghi đông có sưởi. Trong khi đó, tùy chọn quen thuộc "Option 719" cho phép khách hàng có thể nâng cấp các trang bị độc đáo, giúp thể hiện cái tôi của chủ nhân chiếc xe. Các tùy chọn này được sản xuất bởi bộ phận BMW Motorrad Accessories, bao gồm mâm xe, vuốt chắn bùn sau, biển số nằm lệch ở bánh sau, thiết kế đuôi sau dạng tracker… Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn thêm nhiều màu sơn ngoại thất cho cả 4 phiên bản. Phiên bản BMW R nineT Urban G/S mới phiên bản "Edition 40 Years GS" được ra mắt với số lượng sản xuất giới hạn, với tông màu ngoại thất lấy cảm hứng từ mẫu xe R 100 GS, vốn đã trở thành tượng đài trong giới chơi xe từ cuối thập kỷ 80. Nhiều chi tiết trên xe sử dụng 2 tông màu chủ đạo là Đen/Vàng cùng logo GS như chắn gió, yên xe, bình xăng, bảo vệ tay côn tay thắng… Logo "40 Years GS" được in nổi ngay trên bình xăng với tông màu tương tự. Ngoài ra, BMW Motorrad còn cung cấp thêm nhiều lựa chọn phụ kiện thời trang cho người lái như nón bảo hiểm fullface Motorrad Grand Racer, nón 3/4 Motorrad Bowler với tông màu retro, trang phục biker RoadCrafted được làm từ những chất liệu cao cấp. Video: Giới thiệu BMW R nineT 2021, nâng cấp động cơ và công nghệ.

Là một mẫu roadster mẫu mực, BMW R nineT 2021 mới hiện được hãng xe đến từ Đức ưu ái với nhiều biến thể hấp dẫn. Cụ thể, R nineT Urban G/S là một mẫu enduro với thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu xe R 80 G/S của những năm 1980. R nineT Scrambler lại có thiết kế hoài niệm về những mẫu xe đề cao sự thuần khiết và không quan trọng độ tiện nghi, trong khi đó R nineT Pure lại là một mẫu roadster chỉ được trang bị những tính năng tối giản nhất. Với các phiên bản R nineT vừa mới ra mắt, khối động cơ boxer đã được tinh chỉnh về cả hiệu năng và ngoại hình, giúp xe đạt được tiêu chuẩn khí thải EU-5. Chi tiết hơn, khối động cơ này đạt công suất tối đa 109 mã lực tại vòng tua 7.250 vòng/phút, giảm khoảng 1 mã lực so với phiên bản trước. Tuy nhiên, mô men xoắn vẫn được giữ ở mức tối đa 116 Nm tại vòng tua 6.000 vòng/phút. Các kỹ sư cũng thay đổi một số chi tiết bên trong lòng xilanh, giúp quá trình đốt cháy nhiên liệu hiệu quả hơn, cho phép sản sinh lực kéo cao hơn so với thế hệ động cơ trước. Ngay cả trên phiên bản tiêu chuẩn, BMW R nineT thế hệ mới hiện đã được trang bị tính năng chống bó cứng phanh ABS Pro, kết hợp cùng hệ thống kiểm soát phanh khẩn cấp DBC (Dynamic Brake Control). Điều này làm tăng độ an toàn cho xe khi người lái phanh gấp ở nhiều điều kiện đường hoặc độ nghiêng xe khác nhau. Một số tính năng tiêu chuẩn khác bao gồm hệ thống treo WAD với hành trình phuộc phụ thuộc vào sự điều khiển của người lái thông qua phím xoay trên ghi đông. Ngoài ra, chế độ lái Rain và Road cũng được trang bị tiêu chuẩn theo xe. Bảng đồng hồ dạng tròn trên R nineT giờ đây có thiết kế mới với logo BMW cũng như đèn xinhan sẽ "ẩn mình" khi chưa được kích hoạt. Hệ thống đèn pha và đèn xinhan sử dụng công nghệ LED cùng cổng sạc USB cũng là một số tính năng tiêu chuẩn của R nineT 2021. Tuy nhiên, giữa các phiên bản cũng có một số khác biệt nhất định về cả ngoại hình và mặt vận hành. Chức năng chuyển đổi chế độ lái Riding Modes Pro với chế độ lái Dyna sẽ được trang bị trên R nineT và R nineT Pure. Trong đó chế độ lái Dirt sẽ có mặt trên R nineT Scrambler và R nineT Urban G/S như một tùy chọn độc lập. Chế độ này sẽ can thiệp vào hệ thống kiểm soát độ bám DTC (Dynamic Traction Control) và hệ thống kiểm soát lực kéo của động cơ MSR. Một số tùy chọn người lái có thể nâng cấp như gói Comfort Package, bao gồm hệ thống chuyển đổi chế độ lái Riding Modes Pro, chức năng kiểm soát hành trình Cruise Control và ghi đông có sưởi. Trong khi đó, tùy chọn quen thuộc "Option 719" cho phép khách hàng có thể nâng cấp các trang bị độc đáo, giúp thể hiện cái tôi của chủ nhân chiếc xe. Các tùy chọn này được sản xuất bởi bộ phận BMW Motorrad Accessories, bao gồm mâm xe, vuốt chắn bùn sau, biển số nằm lệch ở bánh sau, thiết kế đuôi sau dạng tracker… Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn thêm nhiều màu sơn ngoại thất cho cả 4 phiên bản. Phiên bản BMW R nineT Urban G/S mới phiên bản "Edition 40 Years GS" được ra mắt với số lượng sản xuất giới hạn, với tông màu ngoại thất lấy cảm hứng từ mẫu xe R 100 GS, vốn đã trở thành tượng đài trong giới chơi xe từ cuối thập kỷ 80. Nhiều chi tiết trên xe sử dụng 2 tông màu chủ đạo là Đen/Vàng cùng logo GS như chắn gió, yên xe, bình xăng, bảo vệ tay côn tay thắng… Logo "40 Years GS" được in nổi ngay trên bình xăng với tông màu tương tự. Ngoài ra, BMW Motorrad còn cung cấp thêm nhiều lựa chọn phụ kiện thời trang cho người lái như nón bảo hiểm fullface Motorrad Grand Racer, nón 3/4 Motorrad Bowler với tông màu retro, trang phục biker RoadCrafted được làm từ những chất liệu cao cấp. Video: Giới thiệu BMW R nineT 2021, nâng cấp động cơ và công nghệ.