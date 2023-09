Loạt ôtô gia đình phổ thông được mong chờ về Việt Nam cuối 2023

Mitsubishi XForce

Tại Triển lãm GIIAS 2023 diễn ra ở Indonesia ngày 10/8, Mitsubishi đã chính thức công bố ra mắt SUV cỡ B mới mang tên XForce. Mẫu ôtô phổ thông này chính là phiên bản thương mại của XFC concept ra mắt tại Việt Nam từ 10/2022. Dự kiến, Mitsubishi XForce sẽ về Việt Nam cuối năm nay và nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hiện hệ thống đại lý chính hãng đã nhận đặt cọc xe với giá bán khoảng 700-800 triệu đồng. Mitsubishi XForce được định vị thuộc phân khúc crossover/SUV cỡ B, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, Hyundai Creta… xe có vẻ ngoài hiện đại và khỏe khoắn nhờ ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của thương hiệu. Cung cấp sức mạnh cho XForce là khối động cơ là loại 1.5L MIVEC, 4 xy-lanh, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Hyundai Exter

Bên cạnh hai mẫu xe Hyundai Custo và Palisade vừa ra mắt, từ nay đến cuối năm, Hyundai sẽ tiếp tục trình làng mẫu SUV cỡ A giá rẻ Exter. Dự kiến, xe sẽ ra mắt vào cuối năm nay dưới dạng lắp ráp trong nước. Hiện các đại lý đã nhận cọc mẫu xe này. Hyundai Exter được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness (Động lực học tham số) với thiết kế vuông vức, hiện đại khá giống Mufasa. Hyundai Exter 2024 được cung cấp hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L mượn từ Grand i10, cho công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số sàn tự động AMT. Tùy chọn thứ hai là động cơ chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG với công suất tối đa 69 mã lực và mô-men xoắn cực đại 95,2 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Hyundai SantaFe 2024

Vào tháng 8 vừa qua, Hyundai đã chính thức trình làng thế hệ mới của SantaFe. Thiết kế của xe đã có sự thay đổi “ngoạn mục”, góc cạnh, bệ vệ và hiện đại hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Hình dáng vuông vức của xe gợi liên tưởng nhiều đến SUV hạng sang Land Rover. Ngoài việc “lột xác” ở ngoại thất, bên trong khoang cabin, SantaFe 2024 cũng được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng không kém phần tinh tế. Xe sở hữu nhiều trang bị tiện ích như: màn hình cong đặt nổi trên bảng táp-lô bao gồm cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch; gương chiếu hậu kỹ thuật số, cổng USB-C 27W, vô lăng sưởi, ghế trước sưởi/thông gió, điều hòa đa vùng, camera 360 độ, hỗ trợ đổ đèo hay khả năng phân bổ hướng lực kéo trước:sau 50:50… Cung cấp sức mạnh cho Hyundai SantaFe 2024 là 4 tùy chọn động cơ. Mỗi hệ truyền động sẽ được phân phối tùy theo từng thị trường. Cuối cùng là khối động cơ hybrid sạc điện đi kèm hộp số tự động 6 cấp chưa rõ thông số toàn hệ thống. Hyundai tạm thời chỉ cung cấp thông số động cơ độc lập là 158 mã lực và 265 Nm. Tại Việt Nam, SantaFe đang được phân phối với 5 phiên bản, đi cùng mức giá từ 1,055 - 1,450 tỷ đồng. Chưa rõ khi nào SantaFe 2024 sẽ được đưa về, tuy nhiên đây là một mẫu xe chủ lực của Hyundai tại Việt Nam nên chắc chắn hãng sẽ không bỏ qua cơ hội nâng cấp để cạnh tranh với các đối thủ như; Toyota Fortuner, Ford Everest, VinFast VF8,... Kia Sorento 2024

Sau khi đối thủ Hyundai SantaFe ra mắt thế hệ mới, Kia cũng nhanh chóng trình làng bản facelift của Sorento. Dù chỉ là bản nâng cấp nhỏ nhưng thiết kế ngoại thất của mẫu crossover cỡ D nhà Kia cũng có khá nhiều thay đổi. Phong cách thiết kế của xe vẫn tinh tế và mạnh mẽ theo ngôn ngữ “Opposites United” nhưng sang trọng hơn bản cũ. Lưới tản nhiệt "mũi hổ" được tinh chỉnh, lớn hơn và liền mạch với đèn trước. Trên phiên bản cũ, logo của Kia tích hợp ở vị trí trung tâm của lưới tản nhiệt, giờ đây logo này đã được đặt lên nắp ca-pô. Phần mui xe cũng được làm lại, mượt mà hơn. Cản trước được chỉnh sửa, đường nét rõ ràng, gọn hơn và cũng được bổ sung thêm khe hút gió đặt dọc. Không chỉ nâng cấp về trang bị ngoại thất, khu vực bên trong cabin Kia Sorento 2024 cũng có nhiều thay đổi. Xe được trang bị màn hình cong cỡ lớn kéo dài bao gồm 2 màn hình cùng kích thước 12,3 inch cung cấp thông tin về xe cũng như hiển thị hệ thống giải trí. Tại thị trường Hàn Quốc, Kia Sorento 2024 được cung cấp với 3 biến thể động cơ bao gồm máy xăng 2.5L tăng áp, máy dầu 2.2L và máy xăng hybrid 1.6L. Tại Việt Nam, Kia Sorento đang có giá bán dao động từ 1,06 - 1,3 tỷ đồng. Kia EV9

Ra mắt từ tháng 3/2023, Kia EV9 2024 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ E-GMP dành riêng cho ôtô điện của tập đoàn Hyundai, tương tự Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 và Hyundai Ioniq 6. Mẫu SUV điện của thương hiệu Hàn gây ấn tượng với vẻ ngoài táo bạo nhưng vẫn rất cao cấp với triết lý thiết kế Opposites United. Phần đầu xe không có lưới tản nhiệt vì là tô điện. Tuy nhiên, khu vực chính giữa đầu xe vẫn có tạo hình như lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng của thương hiệu Hàn. Xe có cụm đèn pha LED nằm dọc cỡ lớn với những thấu kính nhỏ bên trong. Bao quanh cụm đèn pha là dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Nắp ca-pô được thiết kế dập gân thể thao, hốc gió trung tâm rộng và tấm ốp gầm giả màu bạc trên cản trước. Phần trên nắp ca-pô không có khe gió như phiên bản concept. Về nội thất, chiếc SUV thuần điện cỡ lớn này có khoang cabin rộng rãi với tùy chọn 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi. Ở các phiên bản cao cấp, xe còn được trang bị ghế thương gia và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Kia EV9 2024 được trang bị cụm pin lithium-ion với dung lượng 99,8 kWh, cho phép xe chạy được quãng đường tối đa 501 km. Tùy phiên bản, xe sẽ dùng mô-tơ điện mạnh 201 mã lực, 215 mã lực và 380 mã lực trong khi mô-men xoắn cực đại dao động từ 350 - 700 Nm. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe dao động khoảng 1,42 tỷ đồng. Kia EV5

Vào ngày 25/08, mẫu SUV thuần điện Kia EV5 đã chính thức ra mắt tại Triển lãm ô tô Thành Đô (Trung Quốc). Giá bán mở bán của xe tại thị trường này dao động trong khoảng từ 159.800 - 229.800 NDT (tương đương 526 - 757 triệu đồng). Dự kiến, xe sẽ tiếp tục ra mắt tại các thị trường khác từ năm 2024. Về thiết kế, Kia EV5 không khác biệt nhiều so với bản concept, xe có nhiều nét tương đồng với EV9 nhưng sở hữu phần “mũi hổ” hầm hố hơn. Khoang nội thất của xe mang đến một không gian tối giản nhưng không kém phần hiện đại, sang trọng. Cụm công cụ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí được ghép lại thành một màn hình siêu dài, có kích thước khoảng 12,3 inch. Ngoài ra, xe còn có một số trang bị nổi bật khác như: vô lăng 4 chấu, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, sạc không dây, cổng USB-C kép, hàng ghế sau có tính năng gập phẳng, ngăn đựng cốc và nhiều khay để đồ. Kia EV5 dành cho thị trường Trung Quốc sẽ được trang bị động cơ điện cho công suất tối đa 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Hyundai Elantra 2024

Thế hệ thứ 7 của Elantra ra mắt từ năm 2020, đến nay, mẫu xe này mới cập nhật phiên bản nâng cấp vòng đời. Ở lần nâng cấp này, hãng xe Hàn Quốc tập trung tinh chỉnh ở phần đầu xe. Elantra 2024 được trang bị cụm đèn chiếu sáng chính mỏng hơn phiên bản cũ, dải đèn định vị DRL nối liền với nhau bằng một dải kim loại sáng màu. Lưới tản nhiệt Parametric-Jewel được thu hẹp lại, tạo nên một tổng thể hài hòa hơn cho mẫu sedan Hàn Quốc. Phần còn lại của xe hầu như không thay đổi, ngoại trừ cản sau thể thao hơn. Về nội thất, khoang cabin của xe vẫn không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm. Xe chỉ được tinh chỉnh một số chi tiết như: cụm đồng hồ lái được bổ sung màn hình kỹ thuật số 4,2 inch mới. Các phiên bản cao cấp được trang bị màn hình thông tin giải trí kích thước 10,25 inch. Ngoài ra, hãng xe Hàn Quốc cũng thiết kế lại đế sạc không dây, đồng thời bổ sung cổng USB-C. Phiên bản Limited sử dụng ghế ngồi bọc da H-Tex. Các bản N-Line và Limited có hệ thống âm thanh nổi 8 loa. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Elantra facelift vẫn là hệ truyền động giống với phiên bản tiền nhiệm. Xe vẫn có các tùy chọn động cơ bao gồm máy xăng tăng áp 1,6 lít, máy xăng 2,0 lít, động cơ hybrid 1,6 và động cơ 2,0 lít tăng áp được thiết kế đặc biệt cho Elantra N. Tại thị trường Hàn Quốc, xe có giá khởi điểm là 15.367 USD (khoảng 360 triệu đồng) và 25.000 USD (khoảng 590 triệu đồng) cho bản cao cấp nhất. Video: Top 10 xe ôtô gia đình đáng mua nhất năm 2023.

