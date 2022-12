Honda SH160i ra mắt dân chơi Việt, cao nhất hơn 100 triệu đồng

Mẫu xe Honda SH160i 2023 mới vừa bất ngờ được Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu một cách đầy bất ngờ. Theo như nhà sản xuất tiết lộ thì đây thực chất chỉ là Honda SH150i với tên gọi mới. Bên cạnh việc thay tên gọi mẫu xe tay ga Honda SH đắt tiền với tên gọi mới, sự khác biệt của Honda SH160i so với SH150i không nhiều, chủ yếu nằm ở hoạ tiết bộ tem cùng với cách phối màu. Thay đổi nhiều nhất là 2 phiên bản Honda SH160i Thể thao và Đặc biệt với yếm trước có dải decal màu đỏ/đen, lò xo giảm xóc sau không mang màu đen như 2 phiên bản thấp hơn mà có màu đỏ. Công nghệ bluetooth kết nối với điện thoại thông minh tiếp tục được trang bị trên SH160i. Bằng việc kết nối qua Bluetooth với ứng dụng My Honda+, khách hàng có thể đọc toàn bộ các thông tin xe như tình trạng vận hành, thông tin sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành,... Các dữ liệu khác như lịch sử và mức độ tiêu thụ nhiên liệu, thông tin các sản phẩm mới hoặc sự kiện của HVN... cũng như đưa ra các lời khuyên hoặc gợi ý hữu ích cho người sử dụng xe qua ứng dụng My Honda+ trên điện thoại thông minh. Trên phiên bản phanh ABS của SH160i/125i mới, HVN duy trì trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), công nghệ vốn thường chỉ áp dụng trên những mẫu xe phân khối lớn, giúp người lái an tâm hơn trên mỗi hành trình. Thân xe nổi bật với những đường cong liền mạch từ đầu đến đuôi xe. Cụm đèn trước công nghệ LED. Bản thể thao và đặc biệt nhận diện với tem SH trên ốp mặt nạ. Đèn hậu LED, tay dắt vuốt thon gọn. Xe được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh được trang bị trên phiên bản Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao của cả SH160i mới. Dung tích hộc chứa đồ lên đến 28L, đa năng khi được tích hợp ổ cắm USB tiện dụng. Nắp bình xăng được giữ ở phía trước, đảm bảo sự thuận tiện cho chủ sở hữu mỗi lần đổ xăng. Phiên bản duy trì trang bị hệ thống khoá thông minh Honda SMART Key tiện lợi. Tay lái bên trái được giữ nguyên công tắc đa dụng để dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các màn hình và chế độ khác nhau. Động cơ của Honda SH160i vẫn là loại xy-lanh đơn, dung tích 156,9 cc. Khối động cơ này sản sinh công suất 16,6 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm tại 6.500 vòng/phút. Dù không nhận được bất cứ nâng cấp nào về mặt trang bị nhưng giá xe Honda SH160i so với 150i vẫn đắt hơn đôi chút. Cụ thể, các phiên bản Honda SH160i Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao lần lượt có giá bán tương ứng là 91,79 triệu đồng, 99,79 triệu đồng, 100,99 triệu đồng và 101,49 triệu đồng. Trước đó, SH 50i có mức giá đề xuất dao động 90,29-99,99 triệu đồng. Có thể thấy SH160i đắt hơn 1,5 triệu đồng so với SH 150i. Việc thay đổi tên gọi được xem như cách để thu hút người dùng trong bối cảnh ngày càng nhiều mẫu xe tay ga cỡ lớn xuất hiện tại Việt Nam. Ngoài ra, Honda Việt Nam cũng bổ sung thêm 2 phiên bản cho SH 125i là Đặc biệt và Thể thao. Giá bán khuyến nghị của SH 125i từ 73 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, đắt nhất 84,49 triệu đồng cho bản Thể thao. Khách hàng Việt Nam có thể mua phiên bản Honda SH 160i và SH 125i mới từ ngày 22/12/2022. Bảng giá xe Honda SH mới đủ các phiên bản cho năm 2023. Video: Giới thiệu xe ga Honda SH160i/125i 2023 mới.

