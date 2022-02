Có nên mua Audi Q7 chạy gần 15 năm, chỉ 499 triệu ở Sài Gòn?

Chiếc Audi Q7 đời 2008 này thuộc thế hệ thứ nhất. Theo thông tin rao bán, xe hiện tại đã lăn bánh được gần 200.000km. Trải qua gần 15 năm sử dụng, chủ nhân rao bán cho biết xe đã được bảo dưỡng và thay thế nhiều phụ tùng cũng như nhiều bộ phận như: bảo dưỡng máy (lớn), thay van hằng nhiệt, dây curoa, bơm nước, lốc lạnh, bugi,… Bên cạnh ngoại thất xe đã được “lên đời” theo form xe đời 2013 bao gồm đèn pha, LED ban ngày, dàn bi gầm giúp ngoại thất chiếc SUV thêm thời thượng hơn. Ngoài ra, xe còn được nâng cấp thêm dàn âm thanh Bose. Tổng tiền đồ chơi và bảo dưỡng thay phụ tùng khoảng 110 triệu đồng. Audi Q7 hạng sang này thuộc phiên bản máy xăng V6 3.6L, đây lựa chọn động cơ xăng nhỏ nhất trên một chiếc Q7 đời đầu, đồng thời có giá bán rẻ hơn so với phiên bản dùng máy V8 4.2L. Động cơ Xăng V6 3.6L FSI cho công suất tối đa đạt 280 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 360Nm tại 2.750 vòng/phút. Sức mạnh truyền xuống bốn bánh (AWD; Quattro) Tiêu Chuẩn, thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Thế hệ thứ nhất của Audi Q7 tại Việt Nam sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 5.086 x 2.177 x 1.737mm, đi cùng với chiều dài cơ sở ở mức 2.177mm. Mặc dù sở hữu chiều dài tổng thể của Audi Q7 hơn khoảng 240mm so với Acura MDX thế hệ thứ 2. Hàng ghế thứ ba của Q7 lại không rộng rãi như mẫu Acura MDX quen thuộc “một thời vang bóng” tại Việt Nam. Mặc dù không phổ biến như Acura MDX ở cùng thời điểm mua mới, nhưng ở giai đoạn năm 2007 – 2008, khách mua Audi Q7 chính là một “dân chơi” chính hiệu. Nhìn chung, với số tiền 499 triệu đồng, người mua số đông sẽ lựa chọn các mẫu sedan hay CUV hạng A hoặc B. Tuy nhiên, nếu người mua muốn trải nghiệm SUV hạng sang cỡ trung, vận hành đầm chắc, đề cao sự an toàn, thương hiệu sang trọng, thì Audi Q7 đời cũ là một gợi ý. Hơn nữa, chiếc Audi Q7 đời sâu này đã được “lên đời” nên ngoại thất xe không cho cảm giác xe bị “lỗi thời”. Mặc dù chiếc Audi Q7 này có giá bán khá dễ chịu, tuy nhiên không phải khách mua xe cũ nào cũng dám “đụng” vào những chiếc SUV Đức đời cũ này. Lý do chính là các mẫu xe sang của Đức đời cũ luôn có rủi ro về tình trạng kỹ thuật khi nó đã được sử dụng qua nhiều năm, độ tin cậy giảm dần theo năm tháng, thậm chí có thể “nằm đường” gây phiền phức cho chủ sở hữu. Chính vì thế đòi hỏi người dùng phải chấp nhận sửa chữa và bảo dưỡng với chi phí không hề nhỏ, thậm chí phụ tùng khó tìm kiếm Tuy nhiên, không phải ai cũng quay lưng với xe sang đời cũ, đa phần khách chọn mua xe Đức đời cũ là người sành chơi, họ thường chuẩn bị thêm ngân sách để đại tu giúp xe hoạt động ổn định và tin cậy hơn. Video: Đánh giá Audi Q7 đời 2016 tại Việt Nam.

