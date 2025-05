Chiếc siêu xe Pagani Zonda độc bản lấy cảm hứng từ dãy Côn Lôn

Kể từ khi Zonda đầu tiên ra mắt vào năm 1999 đến nay đã 26 năm nhưng Pagani vẫn giới thiệu phiên bản mới nhất là Arrivederci (trong tiếng Ý có nghĩa là "tạm biệt"). Dù vậy nhà sản xuất siêu xe Ý vẫn chưa có ý định dừng lại với mẫu xe quý giá này và giới thiệu chiếc Pagani Zonda độc bản mới. Chiếc Pagani Zonda độc nhấn vô nhị này được thực hiện bởi bộ phận Unico của Pagani, nơi tái định hình những chiếc Pagani cũ và biến chúng trở thành những sáng tạo độc đáo mới dựa trên 760 Roadster. Giống như Zonda Attack độc nhất vô nhị, chiếc Zonda độc bản mới nhất được thiết kế để đáp ứng mọi mong muốn của chủ nhân, đồng nghĩa toàn bộ chi tiết được thực hiện theo yêu cầu của vị chủ nhân thuộc top đầu. Ngoại thất nổi bật với sợi carbon ánh xanh giống với Zonda Tricolore siêu hiếm. Ngoài ra, còn có cánh lướt gió phụ nhỏ ngay dưới cánh chính. Hy vọng cánh gió này có mục đích cụ thể chứ không để phông trương rằng tiền có thể mua được tất cả. Không có nhiều thông tin chi tiết về chiếc Zonda Roadster độc bản này, Pagani chỉ đăng hình ảnh cùng những câu thơ mơ mộng trên trang mạng xã hội. Gợi ý lớn nhất về chiếc Zonda này có thể được lấy cảm hứng từ dãy núi Côn Lôn ở Trung Quốc. Đây cũng có thể giải thích vì sao có các ký tự Trung Quốc trên khoang động cơ và ký hiệu “1 of 1” gần khoang động cơ. Về thông số động cơ cũng không rõ ràng, tuy nhiên Zonda trang bị khối động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 7,3L, công suất 760 mã lực và mô-men xoắn 779 Nm. Nguồn cảm hứng Pagani Zonda độc bản từ Trung Quốc nhưng hãng không tiết lộ thông tin về chủ nhân. Với Pagani các tín đồ của họ vẫn yêu những chiếc xe Zonda và nhà sản xuất đã kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ để thực hiện chiếc xe độc bản này. Điều này cũng là lý do khiến Pagani duy trì chương trình Unico dành cho những khách hàng có thừa tiền để thực hiện chiếc Pagani yêu thích dù nó đang trở nên già cỗi khi so với Huayra và Utopia. Video: Chi tiết siêu xe Pagani Huayra R hàng hiếm

