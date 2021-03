Cặp đôi Mercedes G-Class siêu hiếm, gần 70 tỷ đồng tại Campuchia

Nhắc đến thú chơi xe SUV ở Đông Nam Á phải kể đến các đại gia Campuchia với hàng loạt mẫu xe khủng từ SUV siêu sang, SUV hạng sang đến những mẫu Mercedes-Benz G-Class đặc biệt giới hạn. Cụ thể hơn là trong số hơn 200 chiếc Mercedes-Benz phiên bản G-Class lăn bánh tại Campuchia có ít nhất 2 cực phẩm được liệt vào danh sách "đỏ' trên thế giới. Khá thú vị là 2 chiếc xe Mercedes-Benz G-Class hàng độc này đã có dịp tề tựu cùng nhau trong một sự kiện quan trọng của 2 chủ nhân để mọi người có thể được chiêm ngưỡng hai quái vật đỉnh cao nhất của dòng xe Mercedes-Benz G-Class. Trong đó, chiếc SUV hạng sang 6 bánh Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 được khoác bộ áo màu đen tương đồng với chiếc xe Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Trong khi số lượng G63 AMG 6x6 chỉ được sản xuất giới hạn 100 chiếc, thì G650 Landaulet chỉ giới hạn 99 chiếc. Lần đầu tiên trình làng vào năm 2013, Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 nhắm đến các đại gia dầu mỏ ở Trung Đông do có sở thích off-road trên sa mạc. Trong đó, hãng xe sang Đức đã trang bị đến 4 bánh sau cho "quái vật off-road" này. Chưa hết, dòng SUV 6 bánh, Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 còn được trang bị 6 khóa vi sai và chiều cao gầm 460 mm. Điều này giúp cho xe dễ dàng chinh phục nhiều địa hình hiểm trở hay băng qua các con suối khá dễ dàng. Nhưng di chuyển trên đường phố của Campuchia lại không dễ chịu chút nào. Ngoài ra, Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 còn có góc tiếp cận và góc thoát ấn tượng cùng hệ thống kiểm soát áp suất lốp. Hệ thống có khả năng bơm đầy hơi cho lốp trong thời gian chỉ 20 giây. "Trái tim" của Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 chính là khối động cơ xăng V8, dung tích 5,5 lít, sản sinh công suất tối đa 544 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp.Siêu SUV Mercedes-Maybach G650 Landaulet là sản phẩm đỉnh cao và đắt nhất trong dòng G-Class, "ông vua địa hình" này được ra mắt lần đầu tại triển lãm Geneva 2017 và chỉ có đúng 99 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, trong đó, 1 chiếc đã xuất hiện ở Campuchia. Với việc tậu Mercedes-Maybach G650 Landaulet, Campuchia là đất nước Đông Nam Á hiếm hoi sở hữu dàn xe G-Class đáng mơ ước từ các bản tiêu chuẩn, Mercedes-AMG G63 Edition 1, Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 cho đến Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Hiện chưa rõ giá xe Mercedes-Maybach G650 Landaulet về Campuchia. Chỉ biết rằng, so với giá bán khởi điểm 750.000 đô la vào tháng 3 năm 2017, giờ đây, những chiếc Mercedes-Maybach G650 Landaulet đã bị các đại lý "làm giá" vượt qua con số 1,2 triệu đô la, tương đương 27,95 tỷ đồng. Có chiếc bị hét giá lên đến 1,8 triệu đô la, tương đương 41,92 tỷ đồng. Điểm thú vị trên Mercedes-Maybach G650 Landaulet chính là chiều cao tăng thêm 302 mm so với bản tiêu chuẩn nên xe được trang bị bậc cửa chỉnh điện có thể tự động mở ra khi chủ nhân mở khoá xe, bậc cửa này còn xuất hiện nhiều đèn LED nhằm giúp chủ nhân có thể dễ dàng bước lên hoặc xuống xe trong những nơi thiếu sáng. Bên dưới nắp capô của Mercedes-Maybach G650 Landaulet chính là khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.0 lít khiến nhiều dân chơi ao ước. "Trái tim" này sản sinh công suất tối đa 630 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Sức mạnh của động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 7G-Tronic 7 cấp. Ngoài ra, mẫu SUV siêu sang đến từ Đức còn được trang bị 3 khóa vi sai. Video: Mercedes-Maybach G650 Landaulet - xe off-road siêu sang.

