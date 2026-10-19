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Số hóa - Xe

Nghề huấn luyện robot ở Trung Quốc trả lương gần 25 triệu đồng

Rửa bát, lau bàn hàng trăm lần mỗi ngày để dạy robot cách làm việc, nhiều lao động Trung Quốc kiếm gần 25 triệu đồng nhưng đối mặt áp lực lớn.

Thiên Trang (th)

Làn sóng phát triển robot hình người và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một nghề mới tại Trung Quốc, được gọi là huấn luyện robot. Thay vì lập trình trực tiếp, người lao động thực hiện những thao tác đời thường như cầm cốc, gấp quần áo, lau bàn hay rửa bát. Các chuyển động được ghi lại bằng thiết bị cảm biến và camera, sau đó chuyển thành dữ liệu để huấn luyện robot thực hiện nhiệm vụ trong môi trường thực tế.

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Người lao động tại Trung Quốc thực hiện các thao tác sinh hoạt lặp đi lặp lại để tạo dữ liệu huấn luyện robot. (Ảnh: recordchina)

Theo thông tin được cung cấp, các vị trí này xuất hiện ngày càng nhiều trên nền tảng tuyển dụng và mạng xã hội Trung Quốc, với mức lương khoảng 4.000-6.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương hơn 15 triệu đến gần 25 triệu đồng. Công việc thu hút người thất nghiệp, lao động trung niên khó tìm việc mới và sinh viên cần việc làm thời vụ. Tuy nhiên, mức thu nhập tương đối hấp dẫn đi kèm yêu cầu lặp lại động tác với tần suất cao.

Liu Yun, 40 tuổi, tìm đến công việc này sau khi mất việc trong ngành ô tô và gặp khó khăn khi chuyển nghề vì tuổi tác. Tại một studio ở Bắc Kinh, cô phải đeo cảm biến, gắn thiết bị ghi nhận chuyển động và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Mỗi ngày, người lao động được giao mục tiêu thu thập 160 mẫu dữ liệu, trong khi những người có năng suất cao có thể hoàn thành hơn 260 mẫu. Năng suất và độ chính xác được theo dõi liên tục, khiến công việc trở thành cuộc chạy đua với chỉ tiêu. Việc rửa bát, lau bàn lặp lại tới 200 lần mỗi ngày cũng khiến Liu nhanh chóng kiệt sức.

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Dữ liệu chuyển động của con người giúp robot học cách xử lý công việc trong nhà và thích nghi với môi trường thực tế.(Ảnh: recordchina)

Với sinh viên 22 tuổi tên Sun, đây là lựa chọn tạm thời trong kỳ nghỉ hè. Cậu thực hiện các thao tác như quét nhà, gấp quần áo để tạo dữ liệu chuẩn, nhận 120 nhân dân tệ cho ca ngày và 135 nhân dân tệ cho ca đêm. Tuy nhiên, Sun cho biết nhiều người chỉ trụ lại vài tuần do áp lực thể chất và tinh thần. Ở chiều ngược lại, Guo Hongjuan chọn làm việc tại nhà khoảng sáu tiếng mỗi ngày, thu thập dữ liệu qua việc sắp xếp sách và di chuyển đồ đạc, kiếm khoảng 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng để có thêm thời gian chăm sóc con.

Nhu cầu dữ liệu không chỉ giới hạn trong nhà bếp. Tháng 8, công ty Physen AI tại Thâm Quyến hợp tác với một đơn vị vệ sinh môi trường để ghi lại chuyển động của công nhân quét đường, bao gồm cả cách họ né tránh chướng ngại vật. Dữ liệu này giúp robot học cách ứng phó với những tình huống khó dự đoán ngoài đời thực. Dù mở ra nguồn thu nhập mới, nghề huấn luyện robot cũng làm dấy lên nghịch lý: người lao động đang cung cấp dữ liệu để máy móc ngày càng đảm nhiệm tốt hơn những công việc do con người thực hiện. Khi tự động hóa phát triển, câu hỏi về sự ổn định việc làm và giá trị của lao động con người càng trở nên đáng chú ý.

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