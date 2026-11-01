Mỹ nhân Việt làm xấu vì vai diễn: Hy sinh hay cơ hội 'lột xác'?

Huyền Lizzie, Đoàn Thiên Ân và Thanh Hằng kể chuyện thay đổi ngoại hình cho vai diễn, đồng thời đối diện những bình luận về nhan sắc từ khán giả.

Trong phim truyền hình "Căn nhà không mái che" đang lên sóng, Huyền Lizzie đảm nhận vai Hạnh - một người phụ nữ thôn quê có hoàn cảnh nghèo khó, thường xuyên bị chồng bạo hành.

Bên cạnh diễn xuất, tạo hình của nữ diễn viên cũng trở thành chủ đề bàn luận. Một bộ phận khán giả cho rằng với hoàn cảnh lam lũ và những tổn thương phải trải qua, nhân vật Hạnh cần có vẻ ngoài khắc khổ hơn.

Huyền Lizzie trong tạo hình nhân vật Hạnh - người phụ nữ thôn quê có cuộc sống lam lũ trong phim "Căn nhà không mái che". Ảnh: VOV.

Trả lời về ý kiến này trên VOV, Huyền Lizzie cho biết Hạnh vốn là người phụ nữ có nhan sắc. Tuy nhiên, cuộc sống vất vả, không có điều kiện chăm sóc bản thân khiến vẻ ngoài của nhân vật dần bị lu mờ.

"Trong suy nghĩ của khán giả, Hạnh cần… xấu hơn nữa. Tuy nhiên, với tôi, Hạnh là người phụ nữ có nhan sắc, nhưng vì quá vất vả, không có điều kiện chăm chút bản thân, khiến vẻ ngoài của cô bị lu mờ đi", nữ diễn viên chia sẻ.

Huyền Lizzie trong phân cảnh bán rau ở chợ quê. Ảnh: VOV.

Huyền Lizzie cũng tiết lộ những ngày đầu ghi hình, đoàn phim phải sử dụng phấn nâu để làm tối màu da diễn viên. Sau khoảng hai tuần quay ngoài trời, làn da của cả nhóm đã sạm nắng tự nhiên, không còn cần đến lớp hóa trang này.

Huyền Lizzie trong một phân cảnh thể hiện tâm trạng của nhân vật Hạnh. Ảnh: VOV.

Trường hợp của Đoàn Thiên Ân trong phim điện ảnh "Hẹn em ngày nhật thực", ra rạp tháng 3/2026, cũng thu hút sự chú ý bởi sự thay đổi ngoại hình. Theo Thể thao và Văn hóa, đạo diễn Lê Thiện Viễn yêu cầu nàng hậu để mặt mộc, đồng thời dặm phấn làm nhạt màu môi để phù hợp với hình ảnh nhân vật nữ tu.

Tạo hình này khiến một bộ phận khán giả nhận xét Thiên Ân kém sắc. Người đẹp thừa nhận từng hoang mang, nghi ngờ ngoại hình của bản thân, thậm chí hỏi nhà sản xuất và bạn bè liệu mình có thực sự xấu như những bình luận trên mạng xã hội.

Đoàn Thiên Ân trong một phân cảnh đời thường của nhân vật Thiên Ân trong phim "Hẹn em ngày nhật thực". Ảnh: Thế giới Điện ảnh.

Tuy nhiên, sau khi xem phim, cô có cách nhìn khác. Thiên Ân cho rằng nhân vật nữ tu không thể xuất hiện với lớp trang điểm chỉn chu, kẻ chân mày hay tô son như khi tham gia các sự kiện giải trí.

"Nhưng thành thật khi xem phim xong, tôi không thấy mình xấu, ngược lại tôi còn thấy mình rất đẹp bởi đây là nhân vật ma sơ đâu thể trang điểm, kẻ chân mày, bởi như vậy sẽ rất kỳ cục. Tôi tin sự mộc mạc đó sẽ chạm đến trái tim khán giả", cô chia sẻ.

Đoàn Thiên Ân trong tạo hình nữ tu ở phim "Hẹn em ngày nhật thực". Ảnh: Thế giới Điện ảnh.

Với Thanh Hằng, nhân vật Cầm Thanh của cô trong phim "Mesdames Thanh Sắc" xuất hiện với vẻ ngoài già dặn hơn tuổi thật. Phong cách trang điểm với lớp nền lì, mắt kẻ đậm và tóc búi cao mang đặc trưng thập niên 1960 khiến nữ diễn viên trông già hơn khoảng 15 tuổi.

Trước những nhận xét về tạo hình, Thanh Hằng không né tránh. Chia sẻ trên Tiền Phong, cô cho biết không xem việc làm xấu ngoại hình là sự hy sinh mà là cơ hội để hóa thân vào một hình tượng khác biệt.

"Mọi người có thể coi việc làm xấu mình là một sự hy sinh, nhưng với tôi, đó là may mắn khi được 'lột xác'. Trên sàn diễn thời trang, tôi luôn phải chỉn chu. Nhưng với điện ảnh, tôi không ngại làm xấu bản thân, miễn là phục vụ tốt nhất cho nhân vật", nữ diễn viên bày tỏ.

Thanh Hằng trong tạo hình nhân vật Cầm Thanh ở phim "Mesdames Thanh Sắc". Ảnh: VOV.

Ba trường hợp cho thấy những cách tiếp cận khác nhau của các mỹ nhân Việt khi xây dựng diện mạo nhân vật. Nếu Huyền Lizzie chú trọng thể hiện dấu vết của cuộc sống vất vả trên ngoại hình, Đoàn Thiên Ân lựa chọn gương mặt mộc để phù hợp với hình tượng nữ tu, thì Thanh Hằng chủ động thay đổi diện mạo để tái hiện nhân vật đúng bối cảnh.

Dù lựa chọn cách thể hiện nào, sự thay đổi ngoại hình vẫn có thể kéo theo những phản hồi trái chiều, nhất là với nghệ sĩ vốn quen thuộc trong hình ảnh chỉn chu, sang trọng hoặc gắn với danh xưng sắc đẹp. Điều này cho thấy một số khán giả không dễ tách biệt hình ảnh nghệ sĩ ngoài đời với nhân vật họ thể hiện trên màn ảnh.

Tuy nhiên, diện mạo không phải yếu tố duy nhất quyết định sức thuyết phục của một vai diễn. Sau những tranh luận về đẹp hay xấu, điều khán giả chờ đợi vẫn là khả năng hóa thân, cách thể hiện tâm lý và mức độ thuyết phục của nhân vật trong toàn bộ câu chuyện.