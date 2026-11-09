Mitsubishi Pajero 2027 từ Thái Lan rồng rắn sang Nhật Bản, chờ về Việt Nam

Video: Xem Mitsubishi Pajero 2027 mới tại Thái Lan.

Việc xuất khẩu Pajero thế hệ mới là một cột mốc quan trọng đối với Mitsubishi khi hãng lựa chọn Thái Lan làm cứ điểm sản xuất chính mẫu xe này, nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu ra các thị trường trên toàn cầu.

Mitsubishi Pajero 2027 từ Thái Lan rồng rắn xuất khẩu sang Nhật Bản.

Không chỉ được sản xuất tại Thái Lan, All New Mitsubishi Pajero còn trải qua quá trình phát triển và thử nghiệm thực tế trên các tuyến đường tại quốc gia này, với tổng quãng đường thử nghiệm hơn 100.000 km.

Mitsubishi Pajero 2027 được sản xuất tại nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Laem Chabang, tỉnh Chonburi (Thái Lan), sang Nhật Bản.

Trong quá trình đó, đội ngũ kỹ sư Thái Lan và Nhật Bản đã phối hợp tinh chỉnh khả năng vận hành, nhằm giúp mẫu SUV thích ứng với nhiều điều kiện đường sá và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Sau khi bắt đầu xuất khẩu sang Nhật Bản, Mitsubishi dự kiến tiếp tục mở rộng thị trường phân phối Pajero thế hệ mới tới hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Đáng chú ý, hơn 80% các nhà sản xuất và cung ứng linh kiện cho Pajero thế hệ mới có cơ sở hoạt động tại Thái Lan. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của ngành công nghiệp ôtô Thái Lan trong toàn bộ chuỗi giá trị của mẫu xe, từ phát triển, sản xuất đến xuất khẩu.

Kế hoạch mở rộng xuất khẩu xe dự kiến được triển khai từ năm tài chính 2027.

Sau khi bắt đầu xuất khẩu sang Nhật Bản, Mitsubishi dự kiến tiếp tục mở rộng thị trường phân phối Pajero thế hệ mới tới hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm các khu vực ASEAN, Mỹ Latinh và Trung Đông. Kế hoạch mở rộng xuất khẩu này dự kiến được triển khai từ năm tài chính 2027 trở đi.