Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 sẽ diễn ra tại 4 tỉnh/thành phố Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và Đà Nẵng vào dịp cuối tuần, bắt đầu từ ngày 24–25/10.

Đánh dấu năm thứ 5 thành công tổ chức, Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 tiếp tục mở rộng quy mô với nhiều hoạt động đa dạng, kết hợp trưng bày, lái thử xe, tư vấn dịch vụ, giao lưu cộng đồng và giải trí dành cho mọi lứa tuổi.

Khám phá toàn diện sản phẩm và dịch vụ Mitsubishi Motors

Tại Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026, khách hàng có cơ hội trực tiếp cầm lái các dòng xe trên hệ thống bài thử chuyên nghiệp, với các tình huống tăng tốc, vào cua, chuyển làn khẩn cấp, vượt đường gồ ghề dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia. Khách hàng yêu thích Triton có thể khám phá sức mạnh của mẫu xe với bài thử riêng biệt. Qua đó, người lái có thể cảm nhận khả năng vận hành, độ ổn định cùng hệ thống công nghệ an toàn trên từng sản phẩm.

Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 chính thức khởi động.

Ngoài ra, sự kiện còn trưng bày đầy đủ các mẫu xe nổi bật gồm Xpander, Xforce, Destinator và Triton. Các gia đình có thể tìm hiểu chi tiết về thiết kế, trang bị, tính năng, đồng thời được tư vấn mua xe, phụ kiện chính hãng và các dịch vụ hậu mãi.

Đáng chú ý, chương trình “Mitsubishi Motors Việt Nam UCAR – Xe qua sử dụng chính hãng” mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng với các mẫu xe được kiểm tra qua 160 điểm tiêu chuẩn, đi kèm chính sách bảo hành toàn quốc 12 tháng hoặc 20.000km (tùy điều kiện nào đến trước), mang đến sự an tâm cho khách hàng khi lựa chọn dịch vụ.

Không gian vui chơi, giải trí dành cho cả gia đình

Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 sở hữu tổ hợp hoạt động tương tác dành cho các thành viên trong gia đình, kết hợp giữa giải trí và bổ sung kiến thức an toàn giao thông hữu ích.

Đáng chú ý, chương trình “Mitsubishi Motors Việt Nam UCAR – Xe qua sử dụng chính hãng” mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng với các mẫu xe được kiểm tra qua 160 điểm tiêu chuẩn.

Nổi bật là chương trình Junior Safety Academy, nơi trẻ em được hướng dẫn các kỹ năng thiết yếu về an toàn giao thông như cách sang đường, sử dụng ghế an toàn và cách xử lý khi bị mắc kẹt trong xe.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn có cơ hội nhận nhiều phần quà độc quyền từ Mitsubishi Motors khi tham gia các trò chơi thử thách phản xạ, giữ thăng bằng, đố vui…

Hoạt động giao lưu và kết nối cộng đồng

Khu vực giao lưu cộng đồng là điểm hẹn dành cho những hội nhóm và người yêu xe. Tại đây, khách hàng có thể khám phá các phiên bản Triton nâng cấp phụ kiện chuyên dụng cho dã ngoại và chinh phục địa hình, tham gia minigame nhận quà, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cá nhân hóa, bảo dưỡng phương tiện cũng như kỹ năng lái xe cùng các chuyên gia.

Khu vực giao lưu cộng đồng là điểm hẹn dành cho những hội nhóm và người yêu xe. Tại đây, khách hàng có thể khám phá các phiên bản Triton nâng cấp phụ kiện chuyên dụng...

Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 sẽ lần lượt diễn ra tại 04 tỉnh, thành phố vào các dịp cuối tuần, với lịch trình cụ thể như sau:

- Ngày 24–25/10: Trung tâm Hội nghị Thành phố Bắc Ninh, phường Bắc Giang

- Ngày 31/10–01/11: Trung tâm Hội chợ Vinh, Nghệ An

- Ngày 07–08/11: Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa

-Ngày 14–15/11: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Đà Nẵng