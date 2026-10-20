Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 chính thức khởi động

Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 sẽ diễn ra tại 4 tỉnh/thành phố Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và Đà Nẵng vào dịp cuối tuần, bắt đầu từ ngày 24–25/10.

Thảo Nguyễn

Đánh dấu năm thứ 5 thành công tổ chức, Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 tiếp tục mở rộng quy mô với nhiều hoạt động đa dạng, kết hợp trưng bày, lái thử xe, tư vấn dịch vụ, giao lưu cộng đồng và giải trí dành cho mọi lứa tuổi.

Khám phá toàn diện sản phẩm và dịch vụ Mitsubishi Motors

Tại Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026, khách hàng có cơ hội trực tiếp cầm lái các dòng xe trên hệ thống bài thử chuyên nghiệp, với các tình huống tăng tốc, vào cua, chuyển làn khẩn cấp, vượt đường gồ ghề dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia. Khách hàng yêu thích Triton có thể khám phá sức mạnh của mẫu xe với bài thử riêng biệt. Qua đó, người lái có thể cảm nhận khả năng vận hành, độ ổn định cùng hệ thống công nghệ an toàn trên từng sản phẩm.

1-2442.jpg
Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 chính thức khởi động.

Ngoài ra, sự kiện còn trưng bày đầy đủ các mẫu xe nổi bật gồm Xpander, Xforce, Destinator và Triton. Các gia đình có thể tìm hiểu chi tiết về thiết kế, trang bị, tính năng, đồng thời được tư vấn mua xe, phụ kiện chính hãng và các dịch vụ hậu mãi.

Đáng chú ý, chương trình “Mitsubishi Motors Việt Nam UCAR – Xe qua sử dụng chính hãng” mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng với các mẫu xe được kiểm tra qua 160 điểm tiêu chuẩn, đi kèm chính sách bảo hành toàn quốc 12 tháng hoặc 20.000km (tùy điều kiện nào đến trước), mang đến sự an tâm cho khách hàng khi lựa chọn dịch vụ.

Không gian vui chơi, giải trí dành cho cả gia đình

Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 sở hữu tổ hợp hoạt động tương tác dành cho các thành viên trong gia đình, kết hợp giữa giải trí và bổ sung kiến thức an toàn giao thông hữu ích.

3-7071.jpg
Đáng chú ý, chương trình “Mitsubishi Motors Việt Nam UCAR – Xe qua sử dụng chính hãng” mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng với các mẫu xe được kiểm tra qua 160 điểm tiêu chuẩn.

Nổi bật là chương trình Junior Safety Academy, nơi trẻ em được hướng dẫn các kỹ năng thiết yếu về an toàn giao thông như cách sang đường, sử dụng ghế an toàn và cách xử lý khi bị mắc kẹt trong xe.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn có cơ hội nhận nhiều phần quà độc quyền từ Mitsubishi Motors khi tham gia các trò chơi thử thách phản xạ, giữ thăng bằng, đố vui…

Hoạt động giao lưu và kết nối cộng đồng

Khu vực giao lưu cộng đồng là điểm hẹn dành cho những hội nhóm và người yêu xe. Tại đây, khách hàng có thể khám phá các phiên bản Triton nâng cấp phụ kiện chuyên dụng cho dã ngoại và chinh phục địa hình, tham gia minigame nhận quà, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cá nhân hóa, bảo dưỡng phương tiện cũng như kỹ năng lái xe cùng các chuyên gia.

5-4590.jpg
Khu vực giao lưu cộng đồng là điểm hẹn dành cho những hội nhóm và người yêu xe. Tại đây, khách hàng có thể khám phá các phiên bản Triton nâng cấp phụ kiện chuyên dụng...

Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 sẽ lần lượt diễn ra tại 04 tỉnh, thành phố vào các dịp cuối tuần, với lịch trình cụ thể như sau:

- Ngày 24–25/10: Trung tâm Hội nghị Thành phố Bắc Ninh, phường Bắc Giang

- Ngày 31/10–01/11: Trung tâm Hội chợ Vinh, Nghệ An

- Ngày 07–08/11: Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa

-Ngày 14–15/11: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Đà Nẵng

#Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 #Mitsubishi #Festival 2026 #xe hơi #lái thử #Gia đình

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Mua ôtô đã qua sử dụng từ đại lý Mitsubishi Motors Việt Nam thế nào?

Tất cả ôtô qua sử dụng trong chương trình UCAR của Mitsubishi Motors Việt Nam được kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa và đánh giá theo quy trình 160 điểm.

Video: Trải nghiệm mẫu xe SUV Mitsubishi Destinator mới tại Việt Nam.

Mua ôtô đã qua sử dụng đang trở thành lựa chọn được nhiều người cân nhắc nhờ mức chi phí dễ tiếp cận và nguồn xe ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, bên cạnh giá bán hay đời xe, người mua cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, lịch sử sử dụng và tình trạng thực tế để hạn chế rủi ro và an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Tại hệ thống Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV), đây cũng là những yếu tố được xây dựng xuyên suốt trong chương trình Xe qua sử dụng chính hãng MMV UCAR.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mitsubishi Xpander, Xforce và Destinator lọt top ôtô bán chạy nhất tháng 9

Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) khép lại tháng 9/2026 với doanh số ấn tượng. Xpander, Xforce và Destinator tiếp tục nằm trong top 10 bán chạy nhất thị trường.

Video: Trải nghiệm Mitsubishi Destinator - mẫu SUV 7 chỗ đáng tiền.

Tính đến hết tháng 9/2026, Xpander, Xforce và Destinator cùng góp mặt trong top 10 ôtô động cơ đốt trong bán chạy toàn thị trường theo doanh số lũy kế. Với ba đại diện trải rộng ở các phân khúc MPV và SUV, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với số lượng mẫu xe góp mặt trong nhóm doanh số tốt nhất thị trường.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mitsubishi Destinator đạt kỷ lục bán 10.000 xe tại Việt Nam chỉ sau 10 tháng

Với 10.000 xe được bàn giao sau hơn 10 tháng ra mắt, Mitsubishi Destinator đang ghi nhận tốc độ xây dựng doanh số tích cực trên thị trường Việt Nam.

Video: Mitsubishi Destinator - SUV gầm cao 7 chỗ tại Việt Nam có đáng tiền?

Liên tiếp thiết lập những cột mốc doanh số ấn tượng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới