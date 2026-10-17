Mâu thuẫn trên bàn nhậu, người đàn ông bị đánh trọng thương

Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Dương Kim Lương (SN 1971, tỉnh Hà Tĩnh) đã lấy vỏ chai bia đập vào đầu anh Đ.T.T., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Ngày 17/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Kim Lương (SN 1971, trú xã Thạch Khê) về hành vi “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Dương Kim Lương tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/6, Dương Kim Lương và anh Đ.T.T cùng ăn nhậu tại nhà Lương ở xã Thạch Khê. Sau khi uống rượu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, anh T. ném cốc uống nước vào người Lương. Bực tức, Lương lấy vỏ chai bia để trên bàn đập vào đầu anh T., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương cơ thể 70%.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.