Loạt ngân hàng báo lãi khủng trong 9 tháng, có đơn vị lợi nhuận tăng gần 90%

Theo báo cáo tài chính của các ngân hàng được niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy tổng doanh thu của các ngân hàng tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính của các ngân hàng được niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy tổng doanh thu của các ngân hàng tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Bức tranh tổng quan, có tới 6 ngân hàng đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng, gồm các ngân hàng: Vietinbank (mã chứng khoán: CTG); Vietcombank (mã chứng khoán: VCB); MBBank (mã chứng khoán: MBB); VPBank (mã chứng khoán: VPB); BIDV (mã chứng khoán: BID) và Techcombank (mã chứng khoán: TCB).

Vietcombank đứng đầu về lợi nhuận trước thuế 9 tháng (LNTT) với hơn 40 tỷ đồng, tăng hơn 22 % so với cùng kỳ. Phần tăng trưởng 9 tháng năm 2026 của Vietcombank chủ yếu đến từ nửa đầu năm.

Vietinbank ở vị trí thứ hai với hơn 39 tỷ đồng LNTT, tăng gần 34%. Riêng quý 3, VietinBank lãi trước thuế hơn 13 tỷ đồng, tăng 29%.

BIDV lãi trước thuế hơn 29 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng gần 25%. Quý 3, LNTT của BIDV đạt hơn 10,5 tỷ đồng, tăng 39,3%.

Các thứ tự tiếp theo là MB với 30.518 tỷ đồng LNTT 9 tháng, tăng 31,9%, VPBank với 29.911 tỷ đồng, tăng 46,7%, và Techcombank với 28.915 tỷ đồng, tăng 23,7%. Riêng quý 3, cả ba ngân hàng này đều lãi trước thuế trên 10.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng cũng đạt lợi nhuận cao trong 9 tháng đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) có lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng tăng 58% so với lợi nhuận sau thuế cùng kỳ. ABBank cũng đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 85,5%, lợi nhuận quý 3 gần gấp đôi cùng kỳ.

Giao dịch tại ngân hàng

Đối với Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), quý 3/2026 đánh dấu bước chuyển mình của khi toàn bộ cổ phiếu BVB chính thức giao dịch trên HoSE. Đồng thời, BVBank cũng ghi nhận quy mô tài sản và nguồn vốn mở rộng, thu nhập lãi thuần tăng tốc, giúp ngân hàng vượt mục tiêu lợi nhuận năm 2026.

Quý 3/2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 278 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 825 tỷ đồng, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước. So với mục tiêu lợi nhuận 700 tỷ đồng được đại hội đồng cổ đông thông qua, ngân hàng đã hoàn thành 118% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, một số ngân hàng giảm bị giảm lợi nhuận trong 9 tháng so với cùng kỳ.

Báo cáo của Eximbank (mã chứng khoán EIB) cho thấy lợi nhuận trước thuế 9 tháng giảm đến 58% so với cùng kỳ, chỉ còn 864 tỷ đồng. Saigonbank (mã chứng khoản SGB) lãi trước thuế 9 tháng chỉ đạt gần 66 tỷ đồng, giảm 74%. Tương tự, Sacombank (mã chứng khoán: STB) giảm hơn 46% lợi nhuận sau 9 tháng, đạt 5.893 tỷ đồng.