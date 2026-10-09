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Lào Cai: Tập huấn nâng chất lượng Sáng tạo trẻ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn “Giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng”.

Theo Thu Hà/ Vusta

Nhằm gỡ vướng mắc và nâng cao chất lượng các đề tài sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, sáng ngày 08/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn “Giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai”.

Tham dự có 80 cán bộ quản lý, giáo viên đến từ các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường thuộc các xã, phường: Yên Bình, Trấn Yên, Yên Bái, Văn Phú, Nam Cường và Âu Lâu.

Học viên tham dự lớp tập huấn
Học viên tham dự lớp tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những quy định, quy chế và chính sách liên quan đến Cuộc thi; phương pháp lựa chọn, phát triển và hoàn thiện sản phẩm. Nội dung tập huấn cũng tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của nhà trường, giáo viên, Câu Lạc bộ STEM và cấp xã, phường trong việc phát hiện, hướng dẫn và bồi dưỡng học sinh tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng được tổ chức định kỳ 1 năm/lần với tổng thời gian 12 tháng (từ 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm) nhằm tạo diễn đàn để cán bộ, giáo viên trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm hiệu quả và khuyến khích đổi mới trong thực tiễn. Qua các năm, Hội thi đã thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên tham gia với nhiều đề tài, sáng kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực trong công tác chuyên môn.

Các học viên tham gia tập huấn chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức và lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh Lào Cai
Các học viên tham gia tập huấn chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức và lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh Lào Cai

Năm 2026, Cuộc thi dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng từ 6 đến 18 tuổi, tính đến ngày 31/12/2026, đang học tập, sinh sống hoặc cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cuộc thi khuyến khích học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia.

Các đề tài được đăng ký ở 5 lĩnh vực gồm: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; đề tài kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Theo Thể lệ, sản phẩm dự thi có thể được thể hiện dưới dạng mô hình, sản phẩm, phần mềm, thiết bị, dụng cụ hoặc đề tài kỹ thuật có minh chứng thực tế. Đề tài phải thể hiện ý tưởng sáng tạo của người dự thi, bảo đảm tính trung thực, không sao chép nguyên bản từ sản phẩm thương mại; đồng thời khuyến khích các sản phẩm thông minh, tiết kiệm, thân thiện với môi trường và có tính giáo dục.

Trong phần thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong triển khai quy định, quy chế và quy trình Cuộc thi tại cơ sở; phân tích một số ý tưởng, tình huống thực tế trong quá trình phát hiện, hướng dẫn, phát triển và hoàn thiện sản phẩm. Kinh nghiệm tổ chức hoạt động STEM, Câu Lạc bộ sáng tạo khoa học và công tác bồi dưỡng học sinh cũng được chia sẻ; trao đổi về cơ chế phối hợp giữa cấp xã, phường, nhà trường, giáo viên và các Câu Lạc bộ; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn và hỗ trợ sản phẩm tham gia Cuộc thi.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bổ sung phương pháp tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong phát hiện và bồi dưỡng ý tưởng sáng tạo. Qua đó góp phần duy trì phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật trong thanh, thiếu niên, nhi đồng; tạo điều kiện để các em phát huy tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng kiến thức vào học tập, đời sống và thực tiễn.

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#sáng tạo trẻ #Cuộc thi sáng tạo #Lào Cai #giáo dục #khoa học #Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai

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Quang cảnh hội thảo
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