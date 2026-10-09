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Nhà Khoa học - Vusta News

Đồng Tháp vinh danh 93 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo

Liên hiệp Hội tỉnh phối hợp các sở, ngành tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 19.

Theo Huỳnh Văn Xĩ/ Vusta

Sáng 6/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 19, năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải Nhất.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải Nhất.

Theo BTC, năm 2026 là năm đầu tiên sau sáp nhập tỉnh, Cuộc thi được triển khai theo hình thức BTC Cuộc thi cấp tỉnh và Cụm xã, phường (thay cho mô hình 2 cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện trước đây). Theo đó, 102 xã, phường trong tỉnh được chia thành 25 Cụm xã, phường (mỗi Cụm có từ 3-5 xã, phường và cử 01 đơn vị làm Cụm trưởng). Các Cụm xã, phường có nhiệm vụ phối hợp triển khai, tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi đến các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, tiếp nhận, sơ tuyển và xét chọn các mô hình, sản phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi thi cấp tỉnh. Theo đó, trong năm 2026, 25 Cụm xã, phường tiếp nhận 1.475 mô hình sản phẩm và xét chọn 242 mô hình, sản phẩm dự thi cấp tỉnh thuộc 4 lĩnh vực, bao gồm: (1)Đồ dùng học tập (47 mô hình, sản phẩm); Phần mềm tin học (20 mô hình, sản phẩm); Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (38 mô hình, sản phẩm); Các sản phẩm và giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, thân thiện môi trường và phát triển kinh tế (137 mô hình, sản phẩm).

Theo đề xuất của Hội đồng Giám khảo, BTC quyết định công nhận giải thưởng cho 93 mô hình sản phẩm, gồm 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 29 giải Ba, 44 giải Khuyến khích; đồng thời, xét chọn 49 mô hình, sản phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi toàn quốc.

Tại Lễ tổng kết, BTC Cuộc thi cấp tỉnh trao Giấy Chứng nhận cho 93 mô hình, sản phẩm đạt giải; UBND tỉnh tặng Bằng khên cho 3 tác giả và 2 nhóm tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 5 tác giả đạt giải Nhất trong tuổi đoàn. Đồng thời, BTC Cuộc thi cấp tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 32 cá nhân có thành tích trong phối hợp tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến Cuộc thi.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban BTC Cuộc thi cấp tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị cơ quan Thường trực BTC Cuộc thi (Liên hiệp Hội) tiếp tục phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi năm 2027 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Cuộc thi cho đối tượng thanh thiếu niên ở trong và ngoài nhà trường; quan tâm, phát triển, hướng dẫn và hỗ trợ các ý tưởng có tính mới, tính sáng tạo cao và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn; Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, các ngành liên quan quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi, tăng cường đôn đốc việc triển khai Cuộc thi tại cơ sở, quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất và không gian sáng tạo, giúp các tác giả hiện thực hóa ý tưởng thành mô hình, sản phẩm thực tiễn để tham dự Cuộc thi…

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#Đồng Tháp: Khen thưởng 93 mô hình #sản phẩm đạt giải Cuộc thi cấp tỉnh #Đồng Tháp #sáng tạo #cuộc thi #mô hình

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