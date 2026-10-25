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Lãi vay mua nhà có thể vọt 17%, áp lực sau ưu đãi

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Lãi vay mua nhà có thể vọt 17%, áp lực sau ưu đãi

Nửa đầu năm, giao dịch nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM giảm 36%; ngân hàng, chủ đầu tư tung ưu đãi, nhưng lãi thả nổi 16-17% có thể gây áp lực trả nợ.

Minh Quân - Hà Anh
#Lãi vay mua nhà #Thị trường bất động sản #Hà Nội #TP.HCM #Chính sách tín dụng

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