Kinh ngạc lăng mộ cổ được đục sâu bên trong núi đá

Một lăng mộ Tây Hán được đục sâu trong núi đá ở Từ Châu (Trung Quốc) gây kinh ngạc bởi kỹ thuật xây dựng và bí ẩn danh tính chủ nhân.

Phát hiện lăng mộ kỳ lạ dưới lòng núi

Năm 1981, trong quá trình khai thác đá tại Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, một người dân bất ngờ phát hiện dấu tích lăng mộ cổ nằm sâu bên trong núi Quy Sơn. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới khảo cổ. Khi tiến hành khảo sát, các chuyên gia nhận định đây là một công trình quy mô lớn thuộc thời Tây Hán, được xây dựng bằng cách đục sâu vào lòng núi.

Điều khiến giới nghiên cứu kinh ngạc là toàn bộ hệ thống lăng mộ gần như khoét rỗng phần bên trong núi, nhưng vẫn duy trì được kết cấu ổn định qua hàng nghìn năm. Công trình cho thấy trình độ khảo sát địa chất, thiết kế và tổ chức thi công đáng chú ý của người xưa.

Lăng mộ còn có hệ thống cửa vào được bịt kín bằng 26 khối đá lớn, mỗi khối đá nặng ít nhất 6 tấn. Những khối đá được xếp thành hai tầng, tạo thành lớp chắn kiên cố. Ngoài tác dụng bảo vệ lăng mộ khỏi sự xâm nhập, hệ thống này còn phản ánh khả năng tổ chức nhân lực và vận chuyển vật liệu đỉnh cao của chính quyền địa phương thời bấy giờ. Đáng chú ý, vật liệu này được cho là vận chuyển từ khu vực xa về, đặt ra câu hỏi về phương thức vận chuyển, nhân lực và chi phí xây dựng trong điều kiện giao thông thô sơ thời cổ đại.

Không chỉ nổi tiếng bởi kỹ thuật đào núi chính xác, lăng mộ Quy Sơn còn gây ấn tượng với hệ thống 15 gian phòng được bố trí như một cung điện thu nhỏ dưới lòng đất. Công trình là minh chứng cho quan niệm về thế giới bên kia của tầng lớp quý tộc thời Tây Hán.

Một lăng mộ Tây Hán được đục sâu trong núi đá ở Từ Châu gây kinh ngạc bởi kỹ thuật xây dựng và bí ẩn danh tính chủ nhân. Ảnh: @Khu di tích Lăng mộ Hán Quy Sơn, Từ Châu, Trung Quốc.

Kỹ thuật đào núi chính xác đến kinh ngạc

Một trong những bí ẩn lớn nhất của lăng mộ Quy Sơn nằm ở cách tổ chức đào hầm. Công trình được khai mở từ hai phía trong lòng núi. Các nhóm thợ phải phối hợp để hai đường hầm gặp nhau tại vị trí đã định, dù không thể quan sát trực tiếp hoạt động của nhau. Sai lệch tại đường hầm trung tâm chỉ khoảng 5 mm.

Nếu con số này được xác nhận qua hồ sơ khảo cổ chính thức, đây sẽ là minh chứng đáng chú ý về khả năng đo đạc và định hướng của thợ thủ công thời Tây Hán. Để đạt độ chính xác như vậy, người xưa có thể đã sử dụng các phương pháp xác định phương hướng, đo khoảng cách và kiểm tra độ cao bằng các dụng cụ đặc biệt, đơn giản.

Bên cạnh kỹ thuật xây dựng, danh tính người được an táng trong lăng mộ từng là câu hỏi lớn đối với các nhà nghiên cứu. Qua nhiều thế kỷ, công trình đã bị kẻ trộm mộ xâm nhập, khiến nhiều di vật bị lấy đi và làm thất lạc những manh mối quan trọng.

Các chuyên gia dành nhiều năm khảo sát, đối chiếu tư liệu và nghiên cứu hiện vật, nhưng vẫn chưa thể xác định chắc chắn chủ nhân. Bước ngoặt xuất hiện từ lời kể của một người thợ điện từng tham gia lắp đặt hệ thống điện bên trong lăng mộ.

Trong quá trình làm việc, người này cho biết từng nhặt được một con dấu có khắc hai chữ “Sở vương”. Khi thông tin được chuyển đến các chuyên gia, hiện vật được kiểm tra và xác định có đặc điểm phù hợp với con dấu thời Hán. Từ manh mối này, các nhà nghiên cứu nghi vấn cho rằng, lăng mộ có thể thuộc về Sở vương Lưu Chú, một nhân vật hoàng tộc thời Tây Hán.

Lưu Chú và bí ẩn còn lại của lăng mộ Quy Sơn

Lưu Chú được biết đến là một vị Sở vương thuộc dòng dõi hoàng gia nhà Hán. Việc phát hiện con dấu mang dòng chữ “Sở vương” góp phần củng cố giả thuyết về thân phận chủ nhân lăng mộ. Tuy nhiên, để xác định chính xác, giới nghiên cứu vẫn cần đối chiếu niên đại, cấu trúc mộ, văn tự và các di vật còn lại với sử liệu.

Lăng mộ Quy Sơn vì thế không chỉ là một công trình mai táng, mà còn phản ánh quyền lực, nguồn lực và trình độ kỹ thuật của tầng lớp quý tộc Tây Hán. Việc vận chuyển những khối đá lớn, tổ chức đào hầm trong núi và xây dựng hệ thống không gian ngầm cho thấy quá trình thi công đòi hỏi kế hoạch chặt chẽ cùng lực lượng lao động đông đảo.

Dù giả thuyết về Lưu Chú đã giúp giải đáp một phần bí ẩn, nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: người xưa đã đo đạc lòng núi bằng cách nào, tổ chức vận chuyển đá ra sao và vì sao công trình có thể tồn tại bền vững qua hàng nghìn năm? Những câu hỏi ấy tiếp tục khiến lăng mộ Quy Sơn trở thành một trong những di tích đáng chú ý của khảo cổ học Trung Quốc.