Vinamilk và hành trình tiếp thêm sức mạnh cho trẻ thơ

Với mô hình mang lại nhiều lợi ích tổng thể, đặc biệt là giá trị cho sự phát triển của trẻ em ở độ tuổi học đường và cộng đồng, chương trình Sữa học đường Vinamilk đã được ban tổ chức đánh giá cao. Các chương trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em cũng đã giúp Vinamilk được Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc và Bền vững châu Á 2021 (ACES Awards) trao tặng giải cao nhất trong hạng mục về cộng đồng - "Doanh nghiệp hướng về cộng đồng nhất của Châu Á năm 2021" (Asia’s Best Community Centric Company Of The Year).